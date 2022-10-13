Будё-Глимт - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.10.2022

Сегодня в поединке четвертого тура Лиги Европы сыграют английский "Арсенал" и норвежский "Буде-Глимт". Именно лондонцы в матче прошлого раунда (3:0) сместили "темно-желтых" с первого места в таблице и набрали шесть очков. Сегодня у соперника будет шанс взять реванш и опять возглавить список. Однако, воспользуются ли они им?

Лига Европы 2022/23, четвертый раунд

13. 10. 2022, 22:00, стадион "Аспмира", Норвегия

Судья: И. Пелито (Босния и Герцеговина)

Трансляция: MEGOGO

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Будё-Глимт

Данный клуб известен многим болельщикам своими выступлениями в еврокубках в прошлом сезоне, где норвежцы разгромили "Рому" Моуриньо (6:1). Сейчас команда не намного шагнула назад и опять готова показать свой достаточно высокий уровень. Это уже получилось во втором туре Лиги Европы, когда клуб переиграл "Цюрих" (2:1). В то же время матч первого тура с "ПСВ" закончился результативной ничьей (1:1).

Поединок с "Арсеналом" не задался для норвежцев с первых минут. Вопрос был не в том, что они играли плохо - вопрос в очень высоком уровне футбола от "Арсенала". Если быть объективным, то результат прошлого матча был полностью справедливым. Напомним, забивали тогда Нкетиа, Холдинг и Виейра.

Ориентировочный состав: Хайкин, Вембангомо, Мое, Хейбротен, Сампстед, Салтнес, Берг, Гренбек, Пеллегрино, Еспейорд, Мвука.

Арсенал

На данный момент "Арсенал" имеет перед собой более важную задачу, чем Лига Европы, и это АПЛ. Сейчас клуб занимает первое место в таблице с 24 очками в активе. Конечно, в спину ему дышит "Манчестер Сити" (23 очка), но лондонцы вряд ли собираются опускаться ниже. В текущем сезоне "красно-белые" проигрывали лишь один раз - в матче с "Манчестер Юнайтед" (3:1). В остальных восьми поединках лондонцы увозили с собой три очка.

В Лиге Европы у подопечных Артеты тоже все неплохо, но стоит помнить, что этот турнир не является приоритетом для "Арсенала". В первом туре матч с "ПСВ" был отменен, потому судить о достижениях лондонцев можно лишь по встрече с "Цюрихом" (2:1) и по первому матчу с "Будё-Глимт" (3:0). В обеих встречах "канониры" показывали очень хороший уровень и одерживали победу.

Ориентировочный состав: Тернер, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Смит-Роу, Эдегор, Мартинелли, Нкетиа.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

"Арсенал" вряд ли выйдет на поле основным составом, ведь Лига Европы не является ключевой для команды Артеты. Однако, в прошлом матче даже второй состав лондонцев сделал разницу. В то же аремя "Буде-Глимт" точно будет стараться зацепиться хотя бы за очко, чтобы не прекратить выступления в турнире уже осенью. Прогноз: победа "Арсенала", обе забьют.