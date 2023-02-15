Севилья - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16.02.2023

"Севилья" идет в 4 очках от зоны вылета в Ла Лиге, а ПСВ после зимней распродажи лишь пытается заново найти свою игру. Сами понимаете, какой матч нас ожидает. Да, вывеска достаточно серьезная - особенно по меркам ЛЕ, но качество футбола может то и дело прихрамывать.

Лига Европы. 1/8 финала

16 февраля. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 22:00 ПСВ Эйндховен

Арбитр: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Севильи"

"Севилья" проваливает сезон, и только последнее время появились кое-какие позитивные нотки. Пусть "Нервион" все еще ужасен на выезде, но он выиграл 4 кряду матча дома.

На выходных, к примеру, "Севилья" в одни ворота победила "Мальорку" (2:0). Новички Хиль и Гуйе сыграли важную роль в победе; также воскрес и забивает после осенней паузы марокканский нападающий Эн-Несири. Думается, вся троица выйдет и на ПСВ тоже - как и остальная основа.

Youssef En-Nesyri en 2023 ????????????



7⃣ goles

9⃣ partidos pic.twitter.com/f2oSnY0RAw — Jose Gavilán (@JoseGavilanR) February 11, 2023

Провалы в чемпионате делают ЛЕ еще более ценной для "Севильи", которой надо как-то искупить вину перед фанатами. ПСВ - соперник именитый, но нестабильный, и шансы его пройти неплохие. Главное - сделать задел дома, а то в гостях у "Нервиона" все отвратительно - 3 поражения в 4 последних матчах. Даже на поле "Жироны" умудрились проиграть!

Новости ПСВ

Если проблемы "Севильи" корнями уходят в лето, то ПСВ приостановился в январе, когда продал сразу двух лидеров - Коди Гакпо ушел в "Ливерпуль", а Нони Мадуэке в "Челси".

ПСВ оперативно нашел обоим замены в лице Торгана Азара и Фабио Силвы, но на адаптацию надо время, так что в 2023 году у команды 4 осечки в 9 матчах. Лишь на прошлой неделе ПСВ показал силу, наколотив 9 голов "Эммену" и "Гронингену", но это было на "Филипсе". В то же время на чужих полях картина другая - 1 победа, 2 ничьи и 1 поражение в 4 матчах.

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Учитывая домашнюю силу "Севильи", дела у ПСВ неважны. Хави Симмонс и Йохан Бакайоко - таланты на будущее, но здесь и сейчас себя проявить должны ветераны, как Азар, ван Анхольт и, конечно, экс-севильяно Люк де Йонг, знающий на "Писхуане" каждую кочку. Вот от кого "Нервиону" стоит ждать наибольше проблем.

"Севилья" - ПСВ: статистика личных встреч

Хотя оба клуба хорошо известны далеко за пределами своих лиг, ранее они еще ни разу не пересекались в еврокубках.

Последние матчи "Севильи"

Последние матчи ПСВ

Ориентировочные составы

Папу Гомес и Карим Рекик лечатся у "Севильи", но учитывая их форму, это даже к лучшему.

У ПСВ самая болезненная потеря - опытный Анвар Эль-Гази, способный сыграть на разных позициях в атаке. Также под вопросом фулбек Филипп Мвене, получивший сотрясение мозга в прошлом туре Эредивизи.

"Севилья": Буну - Ньянзу, Баде, Гудель - Монтьель, Фернандо, Ракитич, Акунья - Сусо, Оливер - Эн-Несири

ПСВ: Бенитес - Тезе, Рамальо, Брантуэйт, ван Анхольт - Сангаре, Веерман - Бакайоко, Симмонс, Азар - Люк де Йонг

"Севилья" - ПСВ: ставки и коэффициенты

"Севилья" - ПСВ: прогноз от UA-Футбол

Когда встречаются две нестабильные команды, которые намного лучше играют дома, чем на выезде, то с фаворитом все понятно. Раз матч на "Писхуане", то поставим на победу испанцев - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 2,2.