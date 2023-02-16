Ювентус - Нант: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16.02.2023

В нынешней ситуации Лига Европы стает единственным шансом для "Ювентуса" попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. В туринском клубе это отлично понимают и заявляют, что ставят целью побороться за трофей. При "живых" "Барселоне", "Арсенале" и "Манчестер Юнайтед" ясно, что это будет непросто. Но для начала нужно пройти хотя бы "Нант". Французского середняка, для которого встречи с "Юве" - большое событие.

16 февраля. 22:00. Лига Европы. Плей-офф. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Нант"

Главный арбитр: Жоау Педру Пинейру (Португалия)

Если бы с "бьянконери" не сняли 15 очков за финансовые махинации, они шли бы сейчас вторыми в Серии А, позади лишь всемогущего "Наполи". Да и сейчас борются за попадание в Лигу Конференций. То есть они на хорошем уровне. Этому же всемогущему влетели со счетом 1:5, затем на волне снятия очков проиграли дома "Монце" (0:2). Но в целом в 2023-ем году показывают хорошие результаты. В трех последних матчах во всех турнирах победили и не пропустили.

Три этих матча были совершенно разными. "Лацио" в Кубке не позволили создать ничего и держали игру в руках (1:0). "Салернитану" в лиге разгромили (3:0). А "Фиорентину" в лиге победили с тем же любимым счетом 1:0, большую часть времени защищаясь и нанеся лишь семь ударов по воротам за матч, но создав четыре убойных момента в контратаках. Массимилиано Аллегри доволен собранностью и желанием команды и считает, что уже забыла о снятии очков.

"Нант" далек и от вершин, и от скандалов. Он лишь на 13-ом месте, но в десяти очках над зоной вылета, то есть временно может успокоиться. Также недавно уступал дома со счетом 0:2, но мощному "Марселю". И также после этого одержал три победы подряд. 2:0 над "Аяччо" и 1:0 над "Лорьяном" в лиге и по пенальти над "Анже" в Кубке. Пропустив лишь один мяч. Последний матч, против "Лорьяна" дома, был хмурой битвой, которую решил один классный удар.

Аллегри напоминает об обороне "Нанта" и его редких поражениях в последнее время, о его быстрых и техничных игроках и призывает своих подопечных сохранять компактность и боевитость. В целом же обе команды слабоваты в атаке, играют довольно медленно, но обе очень хороши в обороне. Так что ожидается осторожная игра с острым недостатком опасных моментов и ударов по воротам вообще.

Кадры

У "Ювентуса" отсутствует лишь Поль Погба. Вернулись Леонардо Бонуччи и Хуан Куадрадо. Правда, вряд ли они готовы к стартовому составу. Вряд ли в таком матче будут изменения в обороне вроде шансов для юных правого латераля Айлинга-Джуниора и центрального защитника Гатти. Травмы опорников Миретти и Паредеса оставляют немного вариантов и в центре поля.

Единственная дилемма - выйдут ли сразу все три главных атакера команды Влахович, Ди Мария и Кьеза, как против "Фиорентины" (что вряд ли помогло команде в атаке), или же произойдет возвращение к 3-5-2?

У "Нанта" проблемы в атаке не только игровые, но и кадровые. Ганаго не сыграет из-за личных причин. Делор и Симон сразу после непростых травм и первый не попал в заявку вообще. Мерлен от своей еще не опомнился и также вне заявки. Под вопросом центральный защитник Кастелетто, которого по ходу матча против "Лорьяна" заменил Виктор. Нет в заявке левого защитника Хаджама. Возможен переход с 4-2-3-1 на 4-3-3.

Особое внимание - на автора гола в ворота "Лорьяна" красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной Бласа, экс-вратаря "Фиорентины" Ляфона и Мусу Сиссоко. Последний - единственный, кто по опыту равен лидерам "Ювентуса". Его противостояние с недавним партнером по сборной Франции Рабио должно быть интересным. В последнее время Муса скорее игрок запаса, но в таком матче опыт нужен.

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Де Шильо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза

"Нант": Ляфон, Сентонз, Виктор, Кастелетто, Коршья, Чиривелла, Сиссоко, Мутуссами, Блас, Молле, Мохамед

Цифры и факты

"Ювентус" и "Нант" встречались в Еврокубках дважды. В сезоне 1995/96 в полуфинале Лиги Чемпионов туринцы одержали победу дома со счетом 2:0 (голы забивали Виалли и Югович) и уступили в гостях с подходящим им счетом 2:3 (Виалли, Соуза - Капрон, Н'Дорам, Рену)

"Нант" - единственный французский клуб, еще выступающий в трех турнирах в нынешнем сезоне. "Ювентус" - один из трех итальянских клубов, выступающих в трех (также "Интер" и "Фиорентина")

"Ювентус" играет в Лиге Европы впервые с сезона 2013/14. Тогда он остановился в полуфинале турнира. Ныне он попал в ЛЕ по итогам выступлений в групповом турнире Лиги Чемпионов, в котором набрал лишь три очка в шести матчах и занял третье место в группе с "Бенфикой", ПСЖ и "Маккаби" из Хайфы. В тех шести матчах туринцы пропустили 13 мячей

"Нант", обладатель Кубка Франции, вернулся в Еврокубки (если не считать Кубка Интертото) впервые после 20-летнего перерыва. А в нынешнюю стадию попал из группового турнира Лиги Европы. Там он занял второе место в группе с "Фрайбургом", "Карабахом" и "Олимпиакосом", набрав девять очков в шести турах

Разница мячей "Нанта" в шести последних матчах во всех турнирах - 4:3. Разница мячей "Ювентуса" в последних четырех таких - 4:2

В последних 12-ти матчах во всех турнирах "Нант" проиграл лишь однажды. "Марселю" в лиге. "Ювентус" в своих последних 12-ти проиграл дважды - в лиге "Наполи" и "Монце"

Прогноз: Ювентус - Нант 1:0

Главного тренера "Нанта" Антуана Комбуаре уже давно начали спрашивать о "Ювентусе", чем злили его. Вчера Сиссоко признал, что уже несколько недель команда и весь город с нетерпением ждут этих матчей, говорят о сбывшейся мечте. Но не собираются "просто смотреть, как играет "Ювентус". Хотя и сам "Юве" настроен, видя путь в Лигу Чемпионов. Ставим на его любимый счет в неярком матче, полном жесткой борьбы.