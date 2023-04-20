Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч

Юнион Сент-Жиллуаз – Байер 22:00

Первый матч – 1:1

Трансляция – Megogo

Юнион Сент-Жиллуаз

Бельгийское детище владельцев "Брайтона" поражает успехами в последние годы. Буквально за несколько лет "Юнион" превратился из представителя второго дивизиона сначала в конкурента за чемпионский титул в своём чемпионате в прошлой кампании, а в этом сезоне блестяще дебютировав в еврокубках, сходу добравшись до 1/4 финала Лиги Европы.

В прошлом раунде "Юнион" неожиданно прошёл берлинских тёзок, забив одной из лучших оборон Бундеслиги по 3 мяча в каждом из матчей (6:3). Неплохо бельгийцы смотрелись и в первом матче с "Байером" – смелая игра в обороне с офсайдными ловушками себя оправдала, хоть по общему числу моментов команда сопернику уступила.

Лазарет "Юниона" перед ответной встречей пуст. Единственной потерей стал один из лидеров обороны ван дер Хейден, получивший третье предупреждение в кампании неделю назад. В старте его должен заменить японец Коки Матида.

Байер

В первой игре "Байер" не сумел конвертировать солидный перевес, и в итоге вынужден был спасаться от поражения в концовке, что удалось сделать благодаря дальнему удару Флориана Виртца. Виртц, как и Та, Баккер и Адли начали игру против "Вольфсбурга" (0:0) на выходных на лавке.

Из-за передышки группы основных игроков прервалась 5-матчевая победная серия Леверкузена в Бундеслиге. Но этими кадровыми изменениями Хаби Алонсо чётко дал понять, что Лига Европы для него – приоритет. В топ-4 "фармацевтам" после провального старта кампании в чемпионате не пробиться, так что клуб будет пытаться добыть ещё один билет в ЛЧ через победу в ЛЕ.

Патрик Шик не успел восстановиться к ответной встрече, так что вся надежда впереди будет на мобильных Муссу Диаби и Амина Адли, которых из глубины поддержит Виртц. Эксекиэль Паласиос и Чарлес Арангис тоже не полетели в Бельгию, потому пару Андриху в центре поля должен составить Демирбай.

Ориентировочные составы

"Юнион": Морис – Кандусс, Берджесс, Матида – Ниукоп, Лазар, Линен, Теума, Лапуссен – Аденгра, Бонифасе

"Байер": Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Андрих, Демирбай, Баккер – Виртц – Диаби, Адли

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Юнион – Байер от UA-Футбол

Офсайдные ловушки "Юниона" и агрессивный прессинг шокировали немцев в первой игре, но ошибок у бельгийцев хватало. Поэтому в ответной игре пощады от "Байера" ждать не стоит. Леверкузен выиграл 7 из 10 последних выездных встреч, потому игра в Бельгии не станет большой проблемой. На этот раз голы должны посыпаться – моментов хватало и в первой дуэли. Ставка: тотал выше 2.5 с коэффициентом 1.87.