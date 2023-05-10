Нынешний Моуриньо уже не годится для решающих баталий Лиги Чемпионов, зато португалец отлично знает рецепт успеха. В прошлом году Жозе привёл "Рому" к победе в Лиге Конференций, а теперь ведёт "волков" к финалу Лиги Европы. Для бюджетного ремейка двух последовательных триумфов середины нулевых с "Порту" Моуриньо нужно пройти команду своего экс-подопечного Хаби Алонсо.

Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч

Рим, Стадио Олимпико

Рома – Байер 22:00

Рома

Внезапный взлёт "Наполи" и соседей из Лацио вместе с возвращением 15 очков "Ювентусу" не оставил "Роме" места в топ-4 Серии А. Тем более "волки" сами разбазарили очки серией из 4 матчей без побед в чемпионате, пустив замыкающий четвёрку "Интер" в 5-очковый отрыв. Теперь коллективу Жозе Моуриньо не остаётся ничего, кроме как сосредоточится на Лиге Европы.

В 1/8 "Рома" в лучших традициях Моуриньо хладнокровно держала оборону против напичканного креативными десятками "Реал Сосьедада" (2:0, 0:0), не дав ни Давиду Сильве, ни Кубо с Мерино найти путей к воротам Патрисиу. В прошлом раунде "волки" снова огорчили "Фейеноорд", пострадавших от них в финале ЛК прошлого розыгрыша. Хотя для этого понадобился экстра-тайм и магия Пауло Дибалы.

Дибала готов сыграть в четверг, хотя его кондиции, как и у Вейналдума, далеки от оптимальных. Также в лазарете джокер Эль-Шаарави, забивший решающий гол голландцам. Серьёзный кадровый дефицит есть и в центре обороны – основной Крис Смоллинг не восстановился, как и опытный Диего Льоренте с Марашем Кумбулой.

Байер

"Байер" тоже лишился шансов пробиться в Лигу Чемпионов через чемпионат, отстав от топ-4 в Бундеслиге на 8 очков. Подопечные Хаби Алонсо блестяще выступают в 2023 году, но даже недавний рывок в 14 матчей без поражений во всех турнирах не смог перечеркнуть провальную первую половину кампании. Х-фактором стали возвращение бриллианта Флориана Виртца и тактическая гибкость Алонсо, чередующий автобусы Моуриньо с типичным испанским контролем через владение.

Неудача в последнем туре от "Кёльна" (1:2) стала сюрпризом, но в Рейнском дерби Леверкузен и не выкладывался на полную, держа в голове полуфинал ЛЕ. "Фармацевты" до недавних пор блестяще справлялись с игрой на два фронта, но короткий резерв в конце концов сказал своё слово.

Леверкузен продолжает справляться без своего главного голеадора Патрика Шика. Впереди его подменяет либо зелёный соотечественник Адам Гложек, либо баскский тренер и вовсе отказывается от чистого форварда, полагаясь на быстрые ноги Диаби и непредсказуемость Амина Адли. Арангис тоже вне заявки, зато в состав готов вернуться чемпион мира Паласиос, который прикроет дыру в центре поля.

Статистика и факты

Только Роналду провёл на поле больше минут, чем Хаби Алонсо во время правления Моуриньо в "Реале"

"Рома" проиграла лишь одну из 25 последних встреч на "Стадио Олимпико" в еврокубках

Для Моуриньо это 12-й полуфинал еврокубков в карьере, включая 5 победных кампаний

Виртц записал на свой счёт 3 гола и 2 ассиста в 6 матчах плей-офф ЛЕ

Моуриньо имеет не лучшую статистику против команд Бундеслиги (7 побед, 3 ничьи, 11 поражений)

Текущая форма команд

Рома

Форма (все турниры): П НН П ВВ

Позиция в лиге: 7-е место в Серии А (5 очков до ЛЧ)

Леверкузен

Форма (все турниры): П Н ВВ НН

Позиция в лиге: 6-е место в Бундеслиге (8 очков до ЛЧ)

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Личные встречи

В плей-офф еврокубков пути этих двоих пересеклись впервые. В групповом этапе Лиги Чемпионов 2015/16 "Рома" набрала 4 очка в двух встречах с Леверкузеном (3:2, 4:4). В кампании 2004/05, год спустя триумфа Моуриньо с "Порту", "Байер" дома победил "волков" (4:1), после чего расписал ничью в Риме (1:1)

Ориентировочные составы

Рома: Руй Патрисиу – Манчини, Кристанте, Ибаньес – Челик, Бове, Матич, Залевски – Дибала, Пеллегрини – Абрахам

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос, Андрих, Баккер – Диаби, Виртц, Адли

Ставки и коэффициенты

Прогноз матча Рома – Байер от UA-Футбол

Парни Алонсо забили 3 на выезде "Монако" и 4 "Юниону". Все ожидают, что команда Моуриньо по традиции закопается на своей половине поля, но гибкая атака "Байера" и магия Фло Виртца должны сработать, и гости должны уехать со "Стадио Олимпико" как минимум с одним забитым. При этом защита немецкой команды не блещет – в этом розыгрыше ЛЕ на ноль Градецки отыграл только против "Ференцвароша". Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 1.98.