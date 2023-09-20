Лига Европы. Группа B, 1-й тур

Амстердам, Йохан Кройф Арена

Аякс – Марсель 22:00

Трансляция – Megogo

Аякс

"Аякс" занесло в Лигу Европы после провальной кампании 2022/23, в которой поиски четвертого титула Эредивизи кряду закончились финишом на третьем месте, в 13 очках от "Фейеноорда". Впрочем, ЛЕ турнир для амстердамцев не чужой: в 2017-м году "Аякс" Петера Боса проигрывал в финале МЮ, а в прошлом сезоне после третьего места в группе ЛЧ клуб вылетел в 1/8 финала от берлинского "Униона" (3:1).

Летом клуб возглавил экс-тренер "Спарты" Морис Стейн. Свежий старт выдался не самым обнадёживающим – "Аякс" выиграл всего один матч из четырёх стартовых в чемпионате. Особенно болезненным стало поражение в воскресенье от "Твенте" (3:1), не оставившего никаких шансов амстердамцам. При этом ПСВ, АЗ и "Твенте" стартовали без потерь, что обещает крайне тяжелую внутреннюю кампанию для бывшего гегемона.

Летом "Аякс" потерял свой хребет – защитник Тимбер уехал в "Арсенал", а полузащитников Альвареса и Кудуса забрали соседи из "Вест Хэма". 20-миллионный Шутало пока не оправдывает доверия в центре обороны, а 16-миллионный центрнап Микаутадзе пока далёк от своим перфомансов в Лиге 1. Из кадровых потерь у амстердамцев только основной вратарь Херонимо Рульи.

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Марсель

Если "Аякс" в кризисе после завершения эры тен Хага, то бардак в "Марселе" – дело абсолютно привычное. Но в новом сезоне хаос на всех уровнях управления вышел на новый уровень. Президент клуба Пабло Лонгория летом пригласил своего старого друга Марселино возглавить команду. Под экс-тренера "Атлетика" полностью перестроили состав летом, но новый проект рискует закончится уже на старте.

Квалификацию ЛЧ клуб с треском провалил, уступив "Панатинаикосу" в третьем раунде отбора. В Лиге 1 дела тоже далеки от идеала – три осечки в первых 5 турах, хотя из приличных соперников была только "Тулуза". Президент клуба покинул страну и подумывает об отставке после угроз от фанатов. Марселино не видит своего будущего в клубе без Лонгории, потому уже попрощался с подопечными, хотя уведомления об увольнении не было.

На фоне всего этого маразма сложно представить, чтобы игроки могли выйти на поле в четверг и показать свой максимум. Ведь даже неизвестно, кто выведет "Марсель" на матч в качестве тренера. Балерди под вопросом на матч из-за небольшого мышечного повреждения. Витинья рискует сесть на лавку после матча без голов с "Тулузой". Португальца может заменить Ндиай. Также ожидается возвращение Кондогбиа в старт вместо Ронжье.

Личные встречи

Пути соперников в еврокубках пересекались 3 раза. "Аякс" выиграл 3 из 4 матчей в прошлом веке. А современной истории единственная дуэль пришлась на 1/8 Кубка УЕФА 2008/09. Тогда "Марсель" пробился дальше после экстра-таймов в Амстердаме (2:1, 2:2).

Ориентировочные составы

Аякс: Гортер – Гоэи, Шутало, Хато, Соса – Ван ден Бомен, Тайлор – Боржеш, Микаутадзе, Бергвейн – Бробби

Марсель: Лопес – Клосс, Мбемба, Балерди, Лоди – Муге, Кондогбиа, Верету, Корреа – Ндиай, Обамеянг

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Аякс – Марсель от UA-Футбол

В стартовых 6 матчах сезона "Аякс" удержал свои ворота на замке лишь однажды. В свете отсутствия голкипера Херонимо Рульи эта тенденция имеет ещё больше шансов продлиться. "Марсель" же на выезде выступает на голову ниже, ни разу не выиграв вдали от "Велодрома" в этой кампании и пропустив в каждом из этих матчей. Так что ожидаем результативной игры с большим количеством обоюдных ошибок. Ставка: тотал выше 3.0 с коэффициентом 2.15.