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Фрайбург – Ланс. Прогноз матча плей-офф ЛЕ на 22.02.2024
Оборона "Фрайбурга" должна треснуть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, 1/16 финала. Вторая игра
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Ланс 19:45
(Первая игра – 0:0)
Трансляция – Megogo
Фрайбург
Перед первой встречей с "Лансом" команда Кристиана Штрайха выглядела откровенным андеродом пары. "Фрайбург" имел 3 поражения кряду в Бундеслиге, каждый раз пропуская по 3 мяча. Те же три гола "черный лес" пропустил и от "Айнтрахта" (3:3) в воскресенье, допустив несколько грубых индивидуальных ошибок в обороне. Из плюсов – команде Штрайха хватило духу трижды отыграться по ходу встречи.
Самое интересное, что на "Боллар-Делелис" все проблемы немецкой команды в прошлый четверг исчезли. "Фрайбург" спокойно закрылся в Лансе, удержав нули на табло на одной из самых горячих арен Франции. "Чёрный лес" контролировал соперника, надёжно закрывая все ключевые зоны для футбола "кроваво-золотых". И если кто и претендовал на победу, то это были подопечные Штрайха.
Кадровая ситуация за неделю не изменилась. Лучшие защитники команды Маттиас Гинтер и Филипп Линхарт всё ещё в лазарете. Мануэль Гульде и Кристиан Гюнтер займут их места в защите, хотя сами не так давно вернулись после травм. Дриблёр Рицу Доан снова займёт позицию правого латераля.
Ланс
Дебют "Ланса" в Лиге Европы прошёл ниже ожиданий. Веселую команду Франка Эса всего в третий раз за сезон сдержали "на ноль" в их домашнем матче. Вдали от "Боллар-Делелис" они привычно выступают слабее, так что их шансы на выход перед ответной встречей немного упали.
Посреди недели "кроваво-жёлтые" на выезде поделили очки с принципиальным соперником из "Реймса" (1:1). При этом Элье Ваи, Флориан Сотока, Жонатан Гради, Рубен Агилар и Нель Эль-Энауи получили передышку и оказались на лавке. Свежие игроки и свежие идеи в атаке – вот то, что может изменить расклад сил в пользу подопечных Франка Эса.
Эс на ответную игру снова получит в своё распоряжение основного центрбека Факундо Медину. Это позволит передвинуть Агилара на родную позицию латераля, что важно в свете травмы Дейвера Мачадо.
Ориентировочные составы
Фрайбург: Атуболу – Доан, Кюблер, Кайтель, Гульде, Макенго – Эггештайн, Хефлер, Рёль – Шаллаи, Хелер
Ланс: Самба – Гради, Данзо, Медина – Агилар, Эль-Энауи, Диуф, Франковски – Сотока, Ваи, да Кошта
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Фрайбург – Ланс от UA-Футбол
"Ланс" выступил заметно ниже своих возможностей неделю назад. Это бесспорная заслуга Кристиана Штрайха. Но есть подозрения, что со второго раза французская команда всё же подберёт ключи к обороне "Фрайбурга". Обороне, которая пустила 12 мячей в 4 последних матчах Бундеслиги. Ставка: проход "Ланса" в следующий раунд с коэффициентом 2.13.
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