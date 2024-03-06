Спортинг - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2024

Вчера Рубен Аморим заявил, что главная цель его "Спортинга" на сезон - победа в Чемпионате Португалии. Джан Пьеро Гасперини тогда же заявил, что главная цель его "Аталанты" - победа в Кубке Италии. Значит ли это, что обе не будут бросать все силы на Лигу Европы? Вообще-то, да. И все же мы должны увидеть очень любопытное интенсивное противостояние.

6 марта. 19:45. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Лиссабон. "Жозе Альваладе"

"Спортинг" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Состояние команд

"Спортинг" выглядит мощно и ярко, играет во впечатляющий футбол. В последних девяти матчах во всех турнирах добыл семь побед и две ничьи. В том числе 8:0 и 5:0. Аморима постоянно хвалят, называют кандидатом на переход в Топ-клуб летом. "Львы" идут первыми в лиге, и их тренер явно хочет стать первым за 58 лет, взявшим с командой два Чемпионата страны.

Кое-какие проблемы, правда, в последнее время наметились. 1:1 дома против "Янг Бойз" оформил выход в 1/8 финала Лиги Европы благодаря 3:1 в Швейцарии, но все же это домашняя ничья. 3:3 с "Риу Аве" - потеря очков. 2:1 над "Бенфикой" дома в Кубке - минимальный задел перед ответным матчем, а 3:2 дома в лиге над новичком "Фаренсе" - натужная победа.

Причем во всех этих матчах "Спортинг" забивал ранний гол. Но довести дело до уверенной победы не мог. Что также примечательно - во всех пропускал. Аморим прежде всего говорит об усталости, о коротком составе. Команда и вправду устала, играя с начала февраля каждые 3-4 дня.

"Аталанта" в январе-феврале в десяти матчах добыла восемь побед и две ничьи, в том числе 5:0. Выбила "Милан" в гостях из Кубка. Но и ее начинает догонять календарь, на что Гасперини жалуется. Она, правда, посреди недели в феврале играла лишь однажды. Но только что, 28-го числа, еще и в гостях против "Интера". Где получила 0:4. А затем и проиграла дома "Болонье".

Проблемы начались еще во втором тайме гостевого матча лиги против "Милана", где она лишь отбивалась. Отбилась, вытащила 1:1. Против "Интера" начала агрессивно, даже забила. Но гол отменили из-за руки, в контратаках она получила два и развалилась. Мощно начала и против "Болоньи", но забила лишь однажды, а во втором тайме быстро пропустила два и ничего не создала.

Команды уже встречались в групповом турнире. В обоих матчах тогда владели мячом больше гости, а по ударам по воротам оба выиграл "Спортинг". При этом первый тайм матча в Лиссабоне "Аталанта" провела очень мощно, забив два мяча. Чего хватило для победы - 2:1. А в Бергамо "Спортинг" играл лучше, дважды попадал в каркас ворот, и "Аталанта" отскочила. 1:1.

Аморим говорит о первом тайме против "Аталанты" дома как о худшем своей команды в сезоне. Но всем вторым матчем доволен. А в целом считает, что его команда сейчас сильнее, чем была тогда и лучше готова, да и вообще лучшая в его почти четырехлетней каденции. Гасперини же заявляет, что обе команды сильнее и лучше готовы сейчас, чем были осенью.

"Аталанта" ищет владение мячом меньше, чем "Спортинг". И в лиге, и в групповом турнире Лиги Европы в этом была середняком. Зато по ударам по воротам и там, и там существенно выше сегодняшнего соперника. Аморим заявляет, что давно является почитателем Гасперини и его стиля, но ныне на самом деле бергамцы несколько отступили от стиля Джан Пьеро и более прагматичны.

Доминировать будут хозяева, но гости вполне способны создать больше.

Последние матчи команд

Кадры

"Спортинг" потерял первого вратаря Адана. Он не играл уже против "Фаренсе". А запасной вратарь Франко Исраэль отыграл шесть матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах и пропустил в пяти из них. Травмирован также защитник Инасиу.

Новая травма - лидера команды Поте, автора 15-ти голов и 12-ти ассистов в сезоне. Без него создавать моменты будет гораздо сложнее. А завершение придется взять на себя в одиночку Виктору Дьокерешу. Швед с 29-ю голами в сезоне и способен справиться с заданием.

По позиции Поте может заменить Браганца, перейдя из центра поля. А в центре тогда появится Морита. Хотя о Паулиньо и Эдвардсе в атаке также говорят. Один из этих двух также может сдвинуть Тринкау.

"Аталанта" после тяжелой серии матчей и перед "Ювентусом", потому постарается провести ротацию. У нее также произойдет смена вратаря. Муссо крепко сел в запас, но сегодня выйдет на поле. Скорее в рамках ротации, хотя и Карнезекки в последнее время играет неуверенно.

В центре обороны особо вариантов нет. Толой после травмы не набрал форму. На флангах - есть. Холм, Хатебур, Дзаппакоста - справа, последний или Руджери - слева. В атаке Лукман, Миранчук, Пашалич, Скамакка и Де Кетеларе борются за два места. Первый вернулся с Кубка Африки и сразу же забил. Последний с 11-ю голами и шестью ассистами в сезоне.

Обе команды играют с тремя центральными защитниками. При этом "Спортинг" почти всегда играет с тремя игроками в атаке - 3-4-2-1, а "Аталанта", в зависимости от обстоятельств, может перейти от такой схемы к 3-5-2.

"Спортинг": Исраэль, Куарежма, Диоманд, Коатес, Эшгайю, Хьюлманд, Морита, Рейс, Браганца, Эдвардс, Дьокереш

"Аталанта": Муссо, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Холм, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Де Кетеларе, Лукман

Цифры и факты

"Аталанта" и "Спортинг" встречались семь раз. Результаты этих матчей, считая лишь основное время - три победы первой, три ничьи и одна победа второго. В нынешнем сезоне в групповом турнире бергамцы победили в гостях со счетом 2:1 и сыграли дома вничью 1:1

"Аталанта" проиграла лишь один из 19-ти последних матчей Лиги Европы (11 побед и семь ничьих). "Спортинг" в основное время выиграл лишь пять из последних 15-ти таких (семь ничьих и три поражения). Правда, и три из последних шести, сыграв вничью остальные три. В последний раз в турнире он проигрывал как раз "Аталанте"

После поражения от "Аталанты" "Спортинг" провел дома во всех турнирах 15 матчей. Их результаты - 14 побед и одна ничья. Ничья состоялась против "Янг Бойз" в предыдущем раунде Лиги Европы - 1:1

Считая с начала предыдущего сезона, в Еврокубках "Спортинг" набрал больше очков в гостях, чем дома - 16:13

"Спортинг" не проигрывал в девяти последних матчах во всех турнирах - семь побед и две ничьи. "Аталанта" не побеждала в последних трех - ничья и два поражения

В последних пяти матчах во всех турнирах "Спортинг" забивал в первые 15 минут. Три из них он выиграл, два сыграл вничью

В шести последних гостевых матчах во всех турнирах результаты "Аталанты" - две победы, две ничьи, два поражения, в девяти последних - три победы, три ничьи, три поражения, в 12-ти последних - четыре победы, четыре ничьи, четыре поражения

Прогноз: Спортинг - Аталанта 2:1

Аморим говорит о смене позиций игроков соперника, его интенсивности и любви к единоборствам. Говорит, что в Португалии ничего похожего нет. А Гасперини жалуется, что у него не было времени на подготовку, и он вообще не хотел вновь играть со "Спортингом". Значит, будет веселая беспорядочная игра? Скорее все же нет, поскольку команды очень тренированные.

"Спортинг" будет искать реванш за поражение в групповом турнире, "Аталанта" будет пытаться перевести решение вопроса домой. Минимальная победа хозяев будет и реваншем, и перенесением вопроса. "Обе забьют" - также логичная ставка.