Спарта Прага - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024

В 1/8 финала Лиги Европы сойдутся лидеры чемпионата Чехии и чемпионата Англии. "Спарта" и "Ливерпуль" находятся в разных "весовых категориях", но это не значит, что все решено. Что имеем перед очным поединком - разбираем дальше.

1/8 финала Лиги Европы. Первый матч

7 марта, 19:45. "epet ARENA" (Прага)

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

"Спарта" Прага - "Ливерпуль". 19:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Спарта Прага - Ліверпуль Смотреть трансляцию

Спарта Прага

В Праге, то есть на родном стадионе, "Спарта" способна делать невероятные вещи. Во-первых, эта команда сейчас лидирует в чешской лиге. И что вы думаете? За 12 домашних матчей - ни одного поражения. Только одна ничья, которую они оформили с главным конкурентом "Славией". В Лиге Европы такая же ситуация. На выезде "Спарта" уступала "Бетису", "Рейнджерсу" и "Галатасараю". Согласитесь, команды довольно серьезные. Но дома, в играх против этих же клубов, 0 поражений. Последних чехи, вообще, разгромили.

На "Галатасарае" можно остановиться подробнее. С ним "Спарта" встречалась на прошлой стадии. В Турции победить не удалось (3:2), но в Чехии эти ребята показали "где раки зимуют" - 4:1. Неплохая такая разница, да? Стоит напомнить, что в составе "Галатасарая" выступают такие звезды как: Муслера, Мертенс, Санчес, Торрейра, Ндомбеле, Заха, Икарди...

То, что "Спарта" способна бороться с хорошими соперниками она уже демонстрировала. Но "Ливерпуль" это, конечно, еще более высокий уровень. Футболисты и тренеры чешской команды обещают в разговорах с журналистами, что "Спарта" сделает все от себя возможное. Для многих игроков этот матч является самым ожидаемым в карьере.

В последних 14-ти играх чехи уступили лишь однажды. Команда много забивает и мало пропускает. Словом, все как положено для лидера чемпионата.

В четверг не сыграют защитник Виндхейм и полузащитники Павелка и Пешек. То есть неожиданных потерь нет.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ливерпуль

Гранд английского футбола имеет большие шансы на победу в Лиге Европы. Конечно, если они сами этого захотят. Дело в том, что скорее всего, Юрген Клопп имеет больше желания выиграть перед своим уходом именно АПЛ, чем Лигу Европы.

Сейчас "Ливерпуль" продолжает быть на 1-м месте английского чемпионата. Команда имеет очень насыщенный график, ведь не вылетела ни из одного турнира. Недавно даже получила Кубок Футбольной лиги. "Ливерпуль" не проигрывает уже 6 матчей подряд. Причем, в последнее время команда играет через каждые 3-4 дня. Юрген Клопп вынужден делать ротацию, в частности, привлекая молодежь. Менеджер признается, что и сам в шоке, что даже несмотря на все сложности, его подопечные побеждают. Однако, последняя игра с "Ноттингемом" показала, что мерсисайдцы не железные. Победный гол на 90+9 минуте - привилегия.

Огромный плюс - это молодые игроки, которые действительно могут в случае чего подменить основной состав. Не исключено, что со "Спартой" также будет ротация. Хотя нет, скажем, что сомнений в этом почти нет. Ведь в субботу был тяжелый выезд в Ноттингем, а в это воскресенье придется сражаться с "Манчестер Сити" за первую строчку АПЛ.

В Прагу "Ливерпуль" отправился без многих игроков, которые имеют травмы. Не сыграют: Алиссон, Александер-Арнольд, Байчетич, Гравенберх, Джонс, Диогу Жота, Матип и Тьяго. Неизвестно какова судьба Деннса и Салаха. Первый отсутствовал на последней тренировке, а второй, наоборот, только вернулся в общую группу после травмы.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "Спарты" Прага:

03.03. "Спарта" Прага - "Славия" Прага 0:0 (1. Лига)

28.02. "Славия" Прага - "Спарта" Прага 2:3 (Кубок Чехии)

25.02. "Словацко" - "Спарта" Прага 1:3 (1. Лига)

Последние 3 встречи "Ливерпуля":

02.03. "Ноттингем" - "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)

28.02. "Ливерпуль" - "Саутгемптон" 3:0 (Кубок Англии)

25.02. "Челси" - "Ливерпуль" 0:1 (Кубок футбольной лиги)

Последние очные встречи:

2011. "Ливерпуль" - "Спарта" Прага 1:0 (Лига Европы)

2011. "Спарта" Прага - "Ливерпуль" 0:0 (Лига Европы)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Спарта Прага - Ливерпуль от UA-Футбол

Кто бы что ни говорил, хочется рискнуть в сторону "Спарты". Во-первых, они имеют гораздо больше мотивации. Во-вторых, подходят к матчу в оптимальном составе (в отличие от "Ливерпуля"). В-третьих, будут играть дома, где еще не проигрывали. Наш прогноз - "Спарта" в первом матче не проиграет.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша