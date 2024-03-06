  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Европы
  4. Рома - Брайтон. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома - Брайтон. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024

Лига Европы
Обновлено

Рома - Брайтон: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.03.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рома - Брайтон. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024

BBC

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы свела вместе команды двух итальянских наставников из разных чемпионатов. Причём, один из них прекрасно знаком любому украинскому болельщику. Противостояние между "Ромой" и "Брайтоном" вполне заслуженно претендует на статус центрального на этой стадии турнира.

Содержание
  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы. 1/8 финала
7 марта, 19:45. "Стадио Олимпико" (Рим)
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

"Рома" - "Брайтон". 19:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - ОТТ-платформы

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Новости Ромы

Главной новостью этого года для "Ромы" считается смена наставника. В третьем сезоне Моуриньо руководство "волков" явно рассчитывало увидеть гораздо больший прогресс, чем борьбу за последнее место в еврокубках, и решилось на увольнение португальца. Вместо "Особенного" был приглашён легендарный для римского клуба Даниэле Де Росси, имевший не слишком удачный опыт работы в Серии Б со "СПАЛ". Несмотря на некоторые опасения, дела у Де Росси пока что складываются отлично. В чемпионате команда значительно улучшила своё турнирное положение, и уже подобралась на расстояние в четыре очках от зоны Лиги чемпионов.

Путь "Ромы" в Лиге Европы начался весьма благоприятно - после объявления результатов жеребьёвки римлянам всюду пророчили лёгкий выход с группового этапа с первого места. Несмотря на это, победителем квартета оказалась чешская "Славия", набравшая 15 очков.

Соответственно, помимо борьбы за высшие позиции в Серии А, Де Росси также ждало испытание в виде двух стыковых еврокубковых матчей. Здесь уже жребий сложился для столичного клуба не так удачно - в соперники им достался прошлогодний четвертьфиналист "Фейеноорд". Получилось крайне напряженное противостояние, судьба которого решилась в пользу "волков" уже в серии пенальти.

На данный момент в лазарете "Ромы" пребывает лишь английский нападающий Тамми Абрахам, остальные игроки находятся в полном распоряжении Де Росси.

Новости Брайтона

"Брайтону", в отличии от "Ромы", с жеребьёвкой группового этапа повезло меньше. Однако, как оказалось - лишь на бумаге. "Марсель" с "Аяксом" проводят явно не самые удачные сезоны, борьбу "чайкам" удалось оказать лишь французскому коллективу.

В чемпионате Англии "Брайтон" с начала года выступает крайне нестабильно, чередуя разгромные проигрыши с разгромными выигрышами, попутно разбавляя их "сухими" ничьими. В последнем туре команда в одну калитку уступила "Фулхэму" (0:3), так что реабилитироваться подопечным Де Дзерби перед болельщиками есть за что. В турнирной таблице "чайки" располагаются на девятом месте, активно ведя борьбу за второе подряд попадание в еврокубки.

Не помогут "Брайтону" в завтрашнем поединке аж пять футболистов: полузащитники Джеймс Милнер и Джек Хиншелвуд, а также три форварда в лице Жуана Педро, Солли Марча и Каору Митомы.

Рома - Брайтон. Последние матчи команд

02.03. "Монца" - "Рома" 1:4
26.02. "Рома" - "Торино" 3:2
22.02 "Рома" - "Фейеноорд" 1:1 (4:2 по пен.)
18.02. "Фрозиноне" - "Рома" 0:3
15.02. "Фейеноорд" - "Рома" 1:1

02.03. "Фулхэм" - "Брайтон" 3:0
28.02. "Вулверхэмптон" - "Брайтон" 1:0
24.02. "Брайтон" - "Эвертон" 1:1
18.02. "Шеффилд" - "Брайтон" 0:5
10.02 "Тоттенхэм" - "Брайтон" 2:1

Факты и цифры

  • "Рома" и "Брайтон" ещё ни разу в истории не проводили очных поединков.
  • "Брайтон" впервые в своей истории играет в плей-офф еврокубков.
  • "Рома" не проигрывает в пяти матчах подряд во всех турнирах.
  • "Рома" забивала во всех домашних встречах в этом сезоне.

Рома - Брайтон. Ставки и коэффициенты

Favbet
2.16
3.65
3.45
Узнать больше

Рома - Брайтон. Прогноз на матч от UA-Футбол

Соперники подходят к игре в разных кондициях, но в целом выступают приблизительно на одном уровне. За победу "Ромы" однозначно говорят последние результаты подопечных Де Росси, богатый еврокубковый опыт (особенно в последние два сезона) и фактор домашнего стадиона. Тем не менее, мотивация у "Брайтона" тоже будет запредельная: здесь и желание реабилитироваться после провала в АПЛ, и мотивация к победе в турнире в целом. Итоговый прогноз - победа хозяев со счётом 2:1.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Спарта Прага - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024
yellow-arrow
Карабах – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024
yellow-arrow
Изгнанник Марселино возвращается на Велодром. Марсель – Вильярреал. Прогноз матча 1/8 ЛЕ на 07.03.2024
Лига Европы Брайтон энд Хоув Альбион Рома Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости