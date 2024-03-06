Рома - Брайтон. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы свела вместе команды двух итальянских наставников из разных чемпионатов. Причём, один из них прекрасно знаком любому украинскому болельщику. Противостояние между "Ромой" и "Брайтоном" вполне заслуженно претендует на статус центрального на этой стадии турнира.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы. 1/8 финала

7 марта, 19:45. "Стадио Олимпико" (Рим)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

"Рома" - "Брайтон". 19:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - ОТТ-платформы

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Ромы

Главной новостью этого года для "Ромы" считается смена наставника. В третьем сезоне Моуриньо руководство "волков" явно рассчитывало увидеть гораздо больший прогресс, чем борьбу за последнее место в еврокубках, и решилось на увольнение португальца. Вместо "Особенного" был приглашён легендарный для римского клуба Даниэле Де Росси, имевший не слишком удачный опыт работы в Серии Б со "СПАЛ". Несмотря на некоторые опасения, дела у Де Росси пока что складываются отлично. В чемпионате команда значительно улучшила своё турнирное положение, и уже подобралась на расстояние в четыре очках от зоны Лиги чемпионов.

Путь "Ромы" в Лиге Европы начался весьма благоприятно - после объявления результатов жеребьёвки римлянам всюду пророчили лёгкий выход с группового этапа с первого места. Несмотря на это, победителем квартета оказалась чешская "Славия", набравшая 15 очков.

Соответственно, помимо борьбы за высшие позиции в Серии А, Де Росси также ждало испытание в виде двух стыковых еврокубковых матчей. Здесь уже жребий сложился для столичного клуба не так удачно - в соперники им достался прошлогодний четвертьфиналист "Фейеноорд". Получилось крайне напряженное противостояние, судьба которого решилась в пользу "волков" уже в серии пенальти.

На данный момент в лазарете "Ромы" пребывает лишь английский нападающий Тамми Абрахам, остальные игроки находятся в полном распоряжении Де Росси.

Новости Брайтона

"Брайтону", в отличии от "Ромы", с жеребьёвкой группового этапа повезло меньше. Однако, как оказалось - лишь на бумаге. "Марсель" с "Аяксом" проводят явно не самые удачные сезоны, борьбу "чайкам" удалось оказать лишь французскому коллективу.

В чемпионате Англии "Брайтон" с начала года выступает крайне нестабильно, чередуя разгромные проигрыши с разгромными выигрышами, попутно разбавляя их "сухими" ничьими. В последнем туре команда в одну калитку уступила "Фулхэму" (0:3), так что реабилитироваться подопечным Де Дзерби перед болельщиками есть за что. В турнирной таблице "чайки" располагаются на девятом месте, активно ведя борьбу за второе подряд попадание в еврокубки.

Не помогут "Брайтону" в завтрашнем поединке аж пять футболистов: полузащитники Джеймс Милнер и Джек Хиншелвуд, а также три форварда в лице Жуана Педро, Солли Марча и Каору Митомы.

Рома - Брайтон. Последние матчи команд

02.03. "Монца" - "Рома" 1:4

26.02. "Рома" - "Торино" 3:2

22.02 "Рома" - "Фейеноорд" 1:1 (4:2 по пен.)

18.02. "Фрозиноне" - "Рома" 0:3

15.02. "Фейеноорд" - "Рома" 1:1

02.03. "Фулхэм" - "Брайтон" 3:0

28.02. "Вулверхэмптон" - "Брайтон" 1:0

24.02. "Брайтон" - "Эвертон" 1:1

18.02. "Шеффилд" - "Брайтон" 0:5

10.02 "Тоттенхэм" - "Брайтон" 2:1

Факты и цифры

"Рома" и "Брайтон" ещё ни разу в истории не проводили очных поединков.

"Брайтон" впервые в своей истории играет в плей-офф еврокубков.

"Рома" не проигрывает в пяти матчах подряд во всех турнирах.

"Рома" забивала во всех домашних встречах в этом сезоне.

Рома - Брайтон. Ставки и коэффициенты

Рома - Брайтон. Прогноз на матч от UA-Футбол

Соперники подходят к игре в разных кондициях, но в целом выступают приблизительно на одном уровне. За победу "Ромы" однозначно говорят последние результаты подопечных Де Росси, богатый еврокубковый опыт (особенно в последние два сезона) и фактор домашнего стадиона. Тем не менее, мотивация у "Брайтона" тоже будет запредельная: здесь и желание реабилитироваться после провала в АПЛ, и мотивация к победе в турнире в целом. Итоговый прогноз - победа хозяев со счётом 2:1.