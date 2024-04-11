Милан - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 11.04.2024

Если вы верите в теории заговора о нагретых или охлажденных шарах на жеребьевках, пара "Милан" - "Рома" вас не удивила. Более 140-ка тысяч болельщиков в двух матчах вместе, ажиотаж, эпическое противостояние клубов и их американских владельцев, великолепная реклама Лиги Европы. И в итоге не слишком много команд из одной страны в полуфинале. Все сходится.

Лига Европы. Четвертьфинал. Первый матч

11 апреля. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Состояние команд

Даниэле Де Росси сменил Жозе Моуриньо в "Роме" как раз после поражения от "Милана" в лиге в январе. Результаты до сих пор замечательны - 26 очков и 24 забитых мяча в 11-ти турах лиги (больше за это время набрал и забил лишь "Интер") при поражении лишь от лидера лиги. В Лиге Европы - проход "Фейеноорда" на характере в серии пенальти и разгром "Брайтона".

От работы Де Росси сейчас в восхищении. А его неразрывная связь с клубом ещё больше подчёркивает его успех. Тем более подчеркнула победа в субботу в Римском дерби. Первая для команды за пять таких, даже первый забитый за пять таких. Забитый защитником Манчини головой с углового, победа в тяжёлой борьбе с 37-ю процентами владения мячом во втором тайме.

Вместе с тем, в последнее время наблюдаются проблемы. 4:0 над "Брайтоном" стал чуть ли не пирровой победой. После него "Рома" играла плохо во Флоренции и еле выцарапала ничью там на 95-ой минуте, проиграла в Брайтоне, играла плохо и в Лечче, выцарапав 0:0 с 10:27 по ударам по воротам, да и дома против "Сассуоло" (1:0). В дерби также никакой яркости не было.

Яростная борьба за выход в Лигу Чемпионов продолжается, в том числе и через Лигу Европы, и оценить сезон Де Росси можно будет лишь после его последнего свистка.

"Милан" как раз сейчас набрал форму. Одержал семь побед подряд во всех турнирах. В четырех последних матчах забил 11 мячей. Вышел на второе место, ещё и с гандикапом в шесть очков над "Ювентусом". В феврале вовсю говорили об окончании эры Стефано Пиоли, возможно, даже немедленно. Теперь довольны им, и руководство говорит, что он останется.

Правда, не все его последние матчи впечатлили. Лишь последние два против аутсайдеров "Вероны" (3:1) и "Лечче" (3:0, первый разгром в лиге с января). Против такого же "Эмполи" дома удалось добыть лишь 1:0, были проблемы и во Флоренции, хотя создали там "дьяволы" много и заслуженно победили. А у "Славии" в обоих матчах удаляли игрока в середине первого тайма.

Оценивать Пиоли будут также лишь по окончании сезона. И сезон без трофеев и с вылетом из Лиги Чемпионов уже в групповом турнире может оказаться недостаточным для продолжения каденции. А трофей реально взять лишь в Лиге Европы.

"Милан" Пиоли и "Рома" Де Росси играют в активный футбол. Правда, не сказать чтобы были особыми фанатами владения мячом. Но прессинг, перехваты, быстрые комбинационные атаки очень любят. Матчи между ними должны стать очень весёлыми и эмоциональными.

Последние матчи команд

Милан

Милан - Эмполи 1:0 (лига)

Славия Прага - Милан 1:3 (Лига Европы)

Эллас Верона - Милан 1:3 (лига)

Фиорентина - Милан 1:2 (лига)

Милан - Лечче 3:0 (лига)

Рома

Фиорентина - Рома 2:2 (лига)

Брайтон - Рома 1:0 (Лига Европы)

Рома - Сассуоло 1:0 (лига)

Лечче - Рома 0:0 (лига)

Рома - Лацио 1:0 (лига)

Кадры

У "Милана", как всегда, кадровые проблемы в центре обороны. Томори дисквалифицирован, Калулу давно травмирован. Кьер, Габбия и Тиав претендуют на два места. Справа конкурируют Калабрия и Флоренци, а вот слева Тео Эрнандес очень важен. С начала февраля на счету этого защитника два гола и четыре ассиста. Из них три ассиста - в Лиге Европы.

Опорник Адли, несмотря на два ассиста в субботу, должен уйти в запас. Лофтус-Чик в субботу отбывал дисквалификацию, то есть отдохнул. Пулишич играл на его позиции "десятки" в схеме 4-2-3-1, побил рекорд карьеры по голам за сезон во всех турнирах (13), а сейчас вернется на правый фланг. Чуквуэзе играл там отлично в субботу, теперь поможет на замене.

Оливье Жиру забил в субботу впервые после первого матча против "Славии" седьмого марта. Рафаэль Леау в субботу забил во втором матче подряд и за последние 50 дней уже с пятью голами и тремя ассистами во всех турнирах.

В "Роме" дилеммы на флангах обороны. Челик, Карсдорп, Спинаццола, Кристенсен, Анхелиньо. Все они, кроме последнего, не в лучшей форме. В центре Ндика дисквалифицирован, потому Манчини и Льоренте - фавориты. Хотя возможны сюрпризы вроде долго травмированного ветерана Смоллинга или юного Хюйсена.

В центре поля и в атаке в схеме 4-3-3 как раз сюрпризов обычно нет. Кристанте, Паредес, Пеллегрини, Дибала, Лукаку и Эль-Шаарави. Хотя последние трое и не забивали более месяца, с 4:0 над "Брайтоном". За это время разве что ассист на счету Дибалы. Как раз в субботу, подачей углового. Впрочем, на счету Лукаку семь голов в Лиге Европы в сезоне - второе место.

Бове, Бальданци, Ауар, Залевски и долго травмированный Абрахам в запасе. Азмун травмирован.

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Габбия, Эрнандес, Рейндерс, Беннасер, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Льоренте, Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави

Цифры и факты

В последних семи очных матчах "Милан" побеждал пять раз, дважды сыграв вничью. Он не проигрывал в последних девяти - шесть побед, три ничьи. В нынешнем сезоне он играл против "Ромы" дважды (оба раза - в лиге) и дважды победил - 2:1 в гостях в сентябре, 3:1 дома в январе

На "Сан Сиро" "Милан" не проигрывал в шести последних очных матчах - четыре победы и две ничьи. В каждом из этих матчей он забивал как минимум два мяча

В восьми последних и в 11-ти из 12-ти последних очных матчей на всех полях во всех турнирах забивали обе команды. В восьми последних в целом было забито 29 мячей. Лишь в одном из них забивалось менее трех

"Милан" попал в Лигу Европы из Лиги Чемпионов. В 1/16 финала ЛЕ он прошел "Ренн" с 3:0 дома и 2:3 в гостях, а в 1/8 финала - пражскую "Славию" с 4:2 дома и 3:1 в гостях

"Рома" играет в Лиге Европы с начала сезона. В группе она уступила той же "Славии", но опередила "Шериф" и "Серветт", в 1/16 финала прошла "Фейеноорд" в серии пенальти после двух 1:1, в 1/8 выбила "Брайтон" с 4:0 дома и 0:1 в гостях

Впервые с 2006-го года "Милан" выиграл семь матчей подряд во всех турнирах. Семь последних. Также он не проиграл в восьми последних. Последнее поражение состоялось в Лиге Европы в Ренне в феврале - 2:3. "Рома" выиграла лишь два из последних пяти, и оба - дома со счетом 1:0. Другие ее результаты за это время - две ничьи и поражение

Дома "Милан" не проигрывал в последних восьми матчах - шесть побед и две ничьи. "Рома" в гостях не выиграла три последних матча - две ничьи и поражение. Правда, прямо перед этим ее результаты на выезде - три победы и ничья. Ее последнее поражение на выезде состоялось от "Милана" в лиге в январе - 1:3

Прогноз: Милан - Рома 2:1

Моуриньо не справлялся с "Миланом" в последнее время, выглядя откровенно слабее. Но сейчас на посту Де Росси. Хотя его "Рома" в последнее время несколько сдала. Особенно - в атаке, где исчезли Дибала и Лукаку. В обороне как раз она держится хорошо. Но сумеет ли выдержать в гостях против Леау, Жиру, Пулишича, пребывающих в блестящей форме?

Обе команды должны забить. Вполне возможен счет 3:2 или даже 4:3. Как бы то ни было, в целом победа "Милана" с разницей в один мяч выглядит наиболее логичной.