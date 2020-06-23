Реал - Мальорка. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 31-й тур

24 июня. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" 23:00 "Мальорка"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 1

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Матч лидера чемпионата против команды с худшей в лиге обороной. Если обойдется без форс-мажоров, проблем у "Реала" тут возникнуть не должно.

"Мальорка" в текущей Примере пропустила аж 50 голов в 30 турах. При этом особенно плохо островитяне выглядят на выезде - на чужих полях у них всего одна победа и две ничьи при 11 поражениях. Даже у идущего последним "Эспаньола" гостевая статистика получше.

Хорошей текущей формой команда Висенте Морено тоже похвастать не может - с "Барсой" она опозорилась (0:4), "Вильярреал" не сдержала (0:1), а против такого же аутсайдера "Леганеса" довольствовалась ничьей (1:1) при 38% владения и статистике ударов 7-16.

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Единственное преимущество островитян перед "Реалом" - в количестве выходных. Свой последний матч подопечные Висенте провели еще в пятницу, тогда как "Сливочные" играли на "Аноэте" в вечер воскресенья. И, надо сказать, хорошенько там вымотались. Вопреки ожиданиям, "Ла Реал" дал бой фавориту, и, если бы не очень спорное судейство кто знает, чем бы все кончилось.

Хотя, конечно, у "Реала" достаточно длинная скамейка, чтобы нивелировать и этот фактор. Например, на "Аноэте" вообще не играли Бэйл, Родриго, Азар, а Модрич и Менди вышли на 89-й минуте. Вот вам уже и полсостава.

Интересно, что, хотя "Мальорка" на бумаге на три головы слабее "Реала", в первом круге она обыграла "Сливочных" (1:0). Но то был совсем другой матч: он проходил на островах, в присутствии яростных балеарских болельщиков, ну а подопечные Зидана в то время как раз проходили через кризисный отрезок. Сегодня же картина совсем иная.

Пусть и не без помощи судей, но "Реал" выдал серию из трех побед, вернулся на первое место в таблице, и у него многое получается. Отменную игру показывает Бензема, который забивает в каждом матче; нравится напор и наглость Винисиуса на левом крае; одинаково здорово смотрятся конкуренты Марсело и Менди на левом крыле защиты. У "Мальорки" же все наоборот - ее лидеры Будимир и Кубо не показывают ту игру, что до карантина.

Ну и раз так, то даже не знаем, что может спасти островитян от фиаско в столице. На ум приходит только расхлябанность самого "Реала", но это так, чисто из области фантастики.

Цифры и факты

"Реал" после выхода из карантина выиграл все три матча у "Эйбара", "Валенсии" и "Сосьедада" с общим счетом 8:2

"Мальорка" выиграла только 3 из 15 последних матчей в Ла Лиге. Победить удалось "Валенсию" (4:1), "Алавес" (1:0) и "Эйбар" (2:1)

Победа над "Эйбаром" - единственная выездная для "Мальорки" в текущем чемпионате. Также островитяне играли вничью на полях "Бетиса" (3:3) и "Сельты" (2:2). Остальные матчи проиграли

У "Мальорки" - худшая оборона Примеры (50 пропущенных), у "Реала" - лучшая (21 пропущенный)

"Мальорка" выиграла только 1 из 7 последних матчей против "Реала" (+1=1-5)

Ориентировочные составы

По информации AS, игру пропустит капитан "Реала" Серхио Рамос - он получил болезненный удар в колено на "Аноэте". Обошлось без серьезной травмы, но ветерану нужны пару дней покоя.

Также не сыграет из-за перебора карточек основной опорный полузащитник Каземиро, плюс давно находящиеся в лазарете игроки ротации Начо, Лукас Васкес, Лука Йович и Иско. Зато Эден Азар восстановился и вчера уже работал в общей группе.

У "Мальорки" вне игры из важных исполнителей остается левый бек Лумор Агбеньену. Также травмированы трое неосновных игроков - хавбек Ки Сун Ен, защитник Кутрис и вратарь Фабри.

"Реал": Куртуа - Милитао, Варан, Менди, Марсело - Модрич, Вальверде, Кроос - Бэйл, Бензема, Азар

"Мальорка": Рейна - Посо, Вальент, Раилло, Седлар, Фран Гамес - Кубо, Баба Мохаммед, Фебас, Лаго - Кучо Эрнандес

Прогноз на матч "Реал" - "Мальорка"

Соперники априори неравны, но график тяжелый и неприятный для всех в равной мере, поэтому вряд ли "Сливочные", трое суток назад едва унесшие ноги с "Аноэты", полетят забивать 4-5 мячей андердогу. В свете этого выбираем ставку на индивидуальный тотал "Реала" в 2-3 мяча - букмекеры предлагают его в среднем с кэфом 1,8.

Ну и уже по привычке можно зарядить на очередной мяч Бензема примерно с тем же коэффициентом - Карим сейчас в огне, это надо использовать.