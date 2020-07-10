Вальядолид - Барселона. Анонс и прогноз на матч Примеры

Примера. 36-й тур

11 июля. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" 20:30 "Барселона"

Трансляция: MEGOGO, Футбол 3

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Матч, результат которого ну очень трудно спрогнозировать. Слишком уж нестабильно "Барселона" проводит последние игры.

С "Сельтой" и "Атлетико" каталонцы играли натужно, много ошибались в защите, но и сами моменты создавали - в итоге две ничьи по 2:2. Затем был выездной вынос "Вильярреала" (4:1) - наверняка лучшая игра "Барсы" с Кике Сетьеном. И еще через пару дней скучнейшее дерби против "Эспаньола" (1:0). И где тут хоть какая-то закономерность?

Такое ощущение, что "Барселона" играет настолько, насколько в данную конкретную минуту готовы ее лидеры. А все остальное - тактика, мотивация, даже статус поединка - глубоко вторично. От этого и проблемы в таблице, где "Реал" оторвался на 4 очка и наверняка свое уже не отдаст - до конца ведь осталось всего-то три тура.

Каталонцы это прекрасно понимают, но бросать играть прямо сейчас не могут - впереди ведь еще доигровка Лиги чемпионов, где их ждет ответка с "Наполи", а дальше, если пройдут, вообще "Бавария". Терять форму тут никак нельзя.

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Чуть проще прогнозировать "Вальядолид" - это типичная "низовая" команда, которая и сама редко забивает, и соперникам это позволяет нечасто. ТМ 2,5 проходил в 6 из 8 матчей команды после рестарта Примеры.

С "Барсой" "Вальядолид" в целом играет в том же ключе - 2 из 3 последних очных матчей между командами завершились победами сине-гранатовых 1:0. Правда, было и исключение - осенью 2019-го "Кулес" дома разорвали команду Серхио Гонсалеса - 5:1. В том матче феерил Месси - у него тогда был дубль и два ассиста. После рестарта подобные шоу аргентинец еще не устраивал.

А если не он, то кто будет пробивать многослойную оборону "Вальядолида"? Суаресу нужны передачи; Фати дисквалифицирован; Гризманн пока за весь сезон провел 3-4 сильных матча; даже Артур в этот раз в заявку не попал. И кто остается?

В общем, сложно будет "Барсе". "Вальядолид" ее определенно свяжет по рукам и ногам, а дальше как карта ляжет. Может, и сдержат - как ранее в текущем сезоне это уже проходило с "Реалом" на "Бернабеу" (1:1), а также дома с "Валенсией" (1:1) и "Атлетико" (0:0). А может и дрогнут где-то - как показало дерби с "Эспаньолом", "Барсе" достаточно одного-единственного шанса, чтобы взять свое.

Единственное, что можем сказать точно - обилия голов, искрометных комбинаций и открытого футбола здесь не ожидается. Напротив, будет суровая мужская борьба, в которой три очка придется выстрадать.

Цифры и факты

У "Вальядолида" третья худшая атака в Примере (29 голов), но при этом он пропускает почти на уровне "Барселоны" - 39 пропущенных против 36 у каталонцев

"Вальядолид" после рестарта проиграл только два матча - "Атлетико" (0:1) и "Валенсии" (1:2). В обоих случаях решающие голы команда Серхио Гонсалеса пропускала после 80-й минуты

"Барселона" вообще не проигрывала после рестарта Примеры - 5 побед и 3 ничьи в 8 матчах

ТМ 2,5 проходил в 74% матчей "Вальядолида" в текущем розыгрыше Примеры

59% домашних матчей "Вальядолида" в этом сезоне заканчивались вничью

"Вальядолид" последний раз обыгрывал "Барселону" в марте 2014-го - дома 1:0

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне заявки на матч травмированные Самюэль Юмтити, Френки Де Йонг и Усман Дембеле. Кроме того, не попал в состав бразильский хавбек Артур - у него тонзиллит. Также не сможет играть и Ансу Фати - он в прошлом туре отхватил красную за игру прямой ногой.

У "Вальядолида" много хороших новостей - восстановились после травм правый фулбек Педро Порро и вингер Оскар Плано. Их местная пресса ожидает в старте. Также есть шансы сыграть и у центрбека Салису, но он все еще чувствует легкий дискомфорт в приводящей мышце.

"Вальядолид": Масип - Мойано, Оливас, Хави Санчес, Рауль Гарсия - Феде, Алькарас - Эрвиас, Оскар Плано, Тони Вилья - Серхи Гвардиола

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Пуч, Бускетс, Видаль - Месси - Гризманн, Суарес

Прогноз на матч "Вальядолид" - "Барселона"

Рискнем предположить, что "Барса" таки вымучит три очка при нерезультативной игре. Ставку П2 с ТМ 3,5 букмекеры предлагают с кэфом 1,95-2,0.