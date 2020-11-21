Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 10-й тур. Испания. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика". 21.11.2020. 17:15. Арбитр в поле – Алехандро Эрнандес Эрнандес; трансляция в Украине – MEGOGO

"Реал" провел одиннадцать матчей в сезоне (восемь – в Ла Лиге, три – в Лиге чемпионов) и добыл лишь шесть побед. "Лишь" – потому что амбициям Зидана, Флорентино Переса и игроков мадридской команды не подобает ситуация с пятьюдесятью процентами успеха. "Реал" хочет побеждать в каждом матче, но возможности пока не коррелируются с желаниями.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Дожили, что уже в матче с "Вильярреалом" "Реал" не является фаворитом. Букмекеры оценивают шансы команд на успех как равные. "Субмарина" подходит к поединку в статусе второй команды турнирной таблицы, имея в пассиве лишь одно поражение в девяти матчах. "Реал" идет четвертым, проиграл дважды, но сыграл меньше матчей. Если смотреть на турнирную таблицу сквозь призму показателя потерянных очков, тем выше располагается "Реал".

Для Унаи Эмери хорошо сыграть этот матч – дело принципа. "Вильярреал" выиграл четыре последних поединка, не проиграл ни одного из последних девяти. Вообще, с начала сезона "субмарина" потерпела лишь один провал, но весьма болезненный – на поле "Барселоны" 0:4. Поэтому "Вильярреал" стремится доказать свою способность противостоять грандам. Ничья с "Атлетико" была первым штрихом, удачный результат с "Реалом" стал бы хорошим дополнением к картине.

Букмекеры отводят "Вильярреалу" немалые шансы на успех, учитывая еще и кадровую ситуацию. У Унаи Эмери почти нет кадровых потерь – только Хуан Фойт и Альберто Морено. Другое дело – у "Реала". Здесь чуть ли не пол команды находится в лазарете. Федерико Вальверде, Милитао, Карлос Каземиро, Альваро Одриосола, Серхио Рамос, Карим Бензема травмированы, Лука Йович – инфицирован. Хорошо для Зидана, выздоровел от коронавируса Азар, а от травмы восстановился Карвахаль.

Ориентировочные составы:

"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса - Парехо, Иборра, Тригерос - Морено, Алькасер, Мой Гомес "Реал": Куртуа - Карвахаль, Начо, Варан, Менди - Модрич, Эдегор, Кроос - Асенсио, Азар, Винисиус

Прогноз – ничья 1:1.

Травмы, "вирус ФИФА", давление ответственности за результат, осадок от последнего матча в Ла Лиге (поражение "Валенсии" 1:4) – перед командой Зидана возникло немало преград. Кроме того, сам по себе стадион "Вильярреала" является неудобным для мадридцев – в трех последних матчах столичные не добыли здесь ни одной победы. Очень вероятно, что в настоящее время сценарий повторится. По крайней мере, "Вильярреал" уже достаточно зрелый, чтобы рассчитывать на очки в таких матчах. И это даже громкой сенсацией не назовешь. Ставка на то, что хозяева не проиграют этот матч (1Х).