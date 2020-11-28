Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Одиннадцатый тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 29.11.2020; 15:00. Арбитр в поле – Антонио Матеу Лаос; трансляция в Украине – MEGOGO

Неприятные воспоминания у "Барселоны" после последнего матча с "Осасуной". Примерно с полгода назад (в июле месяце) каталонцы, завершая сезон 2019/20, бездарно уступили памплонцам на своем поле. Тогда забил Лионель Месси, но соперник ответил дважды. И удержал преимущество, несмотря на удаление в своем составе.

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Тот поединок стал последним аккордом Кике Сетьена на "Камп Ноу". После этого была еще выездная победа над "Алавесом", но судьба тренера уже была решена. Сегодняшний матч пройдет под другим соусом, с другим подтекстом. Вместо Кике Сетьена к работе приступил Рональд Куман, и его кредит доверия еще не исчерпан.

Однако прямо сейчас ситуация в чемпионате Испании – весьма угрожающая. Добыв лишь одиннадцать очков в восьми матчах (три победы и две ничьи), "Барса" выдала худший старт за последние 29 лет. По состоянию на сейчас каталонцы имеют только одну победу в последних шести турах, что не оставляет команде права на ошибку.

Напряжение не понижает успешное выступление в Лиге чемпионов. Важнее то, что "Барса" смогла обеспечить себе место в плей-офф без игроков основы. Месси и Де Йонг вообще не летали в Киев, а Альба и Гризманн выходили на поле только на замену. Не доиграл до финального свистка Клеман Лангле, поэтому среди игроков основы полный матч провел лишь Тер Штеген. Он точно не уставший, потому как только недавно вернулся на поле после травмы.

Против "Осасуны" "Барселона" не сыграет оптимальным составом. Отсутствуют из-за проблем со здоровьем Ансу Фати, Херард Пике, Нельсон Араужо и Серхи Роберто. Зато вернулся в общую группу Серхио Бускетс.

Много травмированных и у памплонцев: Авилла, Кальери, Аридане, Хуан Перес, Лукас Торро.

Ориентировочные составы:

"Барселона": Тер Штеген - Дест, Де Йонг, Лагле, Альба - Пьянич, Коутиньо - Дембеле, Месси, Педро - Гризманн "Осасуна": Эррера - Начо Видаль, Ронакалья, Унаи Гарсия, Хуан Крус - Ойер Санхуро, Рубен Гарсия, Иньиго Перес - Роберто Торрес, Будимир, Хони

Прогноз: победа "Барселоны" 3:0.

От "Барселоны" стоит ожидать активной игры с первой же секунды матча. Команда прижата к стенке, да еще и мотивирована желанием мести за недавнее поражение. Напрашивается ставка о победе "Барселоны" в обоих таймах.