Барселона - Атлетик. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 21-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 31.01.2021. 22:00. Арбитр в поле - Антонио Матеу Лаос; трансляция в Украине - MEGOGO

За последний месяц это уже третий матч между "Барселоной" и "Атлетиком", общий счет 1:1. Однако справедливо будет сказать о том, что баски все же больше насолили каталонцам. Да, "Барселона" в начале января вывезла из Бильбао три очка, однако баски отомстили, лишив именитого соперника возможности заполучить трофей после долгой засухи.

Кроме победы в финале Суперкубка Испании, "Атлетик" еще и спровоцировал шумиху вокруг имени легендарного игрока "блаугранас" Лионеля Месси. Аргентинцу в том матче так надоела плотная, на грани фола, опека, что нервы не выдержали. Удар соперника по затылку ознаменовался первым в клубной карьере Месси удалением, первой прямой красной карточкой для аргентинца в целом. Лионеля справедливо называли злодеем, однако досталось и Асьеру Вильялибре, которого обвинили в провокациях. Так или иначе, а в истории тот поединок и тот инцидент останутся надолго.

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После того поражения "Барса" выиграла три матча подряд. Но не без проблем. Гладко все прошло только на поле "Эльче", а вот в кубковых матчах с "Корнельей" и "Райо Вальекано" пришлось повозиться. Кстати, интересный факт: последние восемь матчей "Барса" провела на чужом поле. Отчетная игра на "Камп Ноу" – это первый за месяц визит домой. А потом снова два выезда: в Гранаду в Кубке Испании и в Севилью – в чемпионате.

"Атлетик" после поражения в перенесенном матче второго тура от "Барсы" (2:3) не проиграл ни одного поединка. Но в чемпионате в течение этого отрезка времени был сыгран только один матч – победа над "Хетафе" 5:1. Победы над "Реалом" и "Барсой" в Суперкубке принесли баскам не только долгожданный, первый за пять лет трофей, но и психологическую уверенность. А две победы в Кубке над представителями низших дивизионов ("Ибица" и "Алькойяно") были добыты в режиме экономии сил. Мерселино Тораль вошел в курс дел и готов бороться за выход на международную арену. Причем, для "Атлетика" до сих пор актуальны два пути: и через чемпионат, и через Кубок.

"Барса", кроме уже привычных потерь Ансу Фати, Серхи Роберто, Херарда Пике и Фелипе Коутиньо, сыграет в этом матче без ключевого футболиста центра поля Серхио Бускетса. Дисквалификация. Сержиньо Дест – под вопросом из-за проблем со здоровьем. "Атлетик" не рассчитывает на Иньиго Висенте и Перу Наласканьяна. Баленсиага и Иньиго Мартинес – под вопросом.

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Штеген - Мингеза, Араужо, Лангле, Альба - Пьянич, де Йонг - Месси, Педро, Дембеле - Гризманн "Атлетик": Симон - Капа, Ерай, Нуньес, Юри - Де Маркос, Венседор, Дани Гарсия, Муньяин - Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия

Прогноз: победа "Барселоны" 2:1.

Результативность матча будет высокой. Команды легко одолеют тотал 2,5, а общий итог все же будет в пользу "Барселоны". Почему? Нужно учитывать фактор домашнего поля: даже без зрителей "Камп Ноу" заряжает энергией, тем более когда "Барса" играет здесь впервые за последний месяц. Не следует сбрасывать со счетов и Лионеля Месси: после всего, что произошло, на "Атлетик" будет особый настрой. Предлагает ставку на голы "Барсы" в обоих таймах.