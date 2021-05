Реал - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 9 мая

"Барса" и "Атлетико" накануне сыграли именно так, как и нужно было "Реалу" - то есть, вничью. Теперь команде Зинедина Зидана нужно просто выигрывать свои матчи - и чемпионство в кармане.

Звучит легко, правда? А вот на практике все не так. "Севилья" проводит один из лучших сезонов в истории; у нее крепкий, сыгранный состав и умный тренер. В матче с ней "Реал" даже не выглядит фаворитом - напротив, это будет поединок двух равных команд с обоюдными шансами на успех.

"Сливочные" сыграют на фоне усталости - на неделе они вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в Лондоне "Челси" - 0:2. По правде, синие просто перебегали возрастную команду Зинедина Зидана, которой не хватило темпа и выносливости, чтобы противостоять их прессингу. "Реалу" нужна смена поколений, это точно.

Пока же ее нет, рассчитывать на успех в каждом матче трудно. Если "Севилья" взвинтит темп со старта, "Реалу" придется туго - силы его лидеров на исходе, это было видно еще в ответке с "Ливерпулем", да и позже, с "Хетафе" и "Бетисом". "Сливочные" по-прежнему умело отбиваются и пропустили 2 гола за 90 минут лишь раз в 20 встречах, но их атака трижды в последних 7 матчах уходила с поля без забитых голов.

Кариму Бензема нужна помощь Асенсио, Иско, Винисиуса или Азара; в одиночку он может обыграть "Кадис", но не "Севилью". Думается, Зидан все понимает, и команда тоже. Если не рвать жилы ради первого места, то когда вообще это делать?

"Нервион" выдал гениальный отрезок в марте-апреле, когда команда Хулена Лопетеги выиграла 7 из 8 поединков, в упор приблизившись к тройке лидеров. Жаль, в прошлом туре серия прервалась на "Атлетике" (0:1) - это лишило "Севилью" турнирной мотивации на встречу с "Реалом".

Придется биться за престиж - этим южане и займутся. Нет никаких сомнений, что они попытаются показать себя. Во-первых, "Севилья" пребывает в крутой форме и ничем не слабее "Реала". 22 победы в 34 турах - это, на секунду, абсолютный рекорд клуба. Даже в эпоху Кануте, Ренато и Фабиано "Нервион" набирали меньше.

Во-вторых, для ряда молодых игроков, вроде Эн-Несири или Кунде, такие матчи - шикарная витрина, где можно показать товар лицом. Ну и про фактор Лопетеги тоже не забываем - после памятного увольнения все матчи против "Реала" для Хулена принципиальные. Он точно настроит команду, как подобает.

FT: Barcelona 0-0 Atletico



Real Madrid can go top of La Liga with a win vs. Sevilla tomorrow pic.twitter.com/tzFqlV92jA