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Реал - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 9 мая
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Фото: realmadrid.com/ автор: Helios de la Rubia
Примера. 35-й тур
9 мая. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" 22:00 "Севилья"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO
"Барса" и "Атлетико" накануне сыграли именно так, как и нужно было "Реалу" - то есть, вничью. Теперь команде Зинедина Зидана нужно просто выигрывать свои матчи - и чемпионство в кармане.
Звучит легко, правда? А вот на практике все не так. "Севилья" проводит один из лучших сезонов в истории; у нее крепкий, сыгранный состав и умный тренер. В матче с ней "Реал" даже не выглядит фаворитом - напротив, это будет поединок двух равных команд с обоюдными шансами на успех.
"Реал"
"Сливочные" сыграют на фоне усталости - на неделе они вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в Лондоне "Челси" - 0:2. По правде, синие просто перебегали возрастную команду Зинедина Зидана, которой не хватило темпа и выносливости, чтобы противостоять их прессингу. "Реалу" нужна смена поколений, это точно.
Пока же ее нет, рассчитывать на успех в каждом матче трудно. Если "Севилья" взвинтит темп со старта, "Реалу" придется туго - силы его лидеров на исходе, это было видно еще в ответке с "Ливерпулем", да и позже, с "Хетафе" и "Бетисом". "Сливочные" по-прежнему умело отбиваются и пропустили 2 гола за 90 минут лишь раз в 20 встречах, но их атака трижды в последних 7 матчах уходила с поля без забитых голов.
Кариму Бензема нужна помощь Асенсио, Иско, Винисиуса или Азара; в одиночку он может обыграть "Кадис", но не "Севилью". Думается, Зидан все понимает, и команда тоже. Если не рвать жилы ради первого места, то когда вообще это делать?
"Севилья"
"Нервион" выдал гениальный отрезок в марте-апреле, когда команда Хулена Лопетеги выиграла 7 из 8 поединков, в упор приблизившись к тройке лидеров. Жаль, в прошлом туре серия прервалась на "Атлетике" (0:1) - это лишило "Севилью" турнирной мотивации на встречу с "Реалом".
Придется биться за престиж - этим южане и займутся. Нет никаких сомнений, что они попытаются показать себя. Во-первых, "Севилья" пребывает в крутой форме и ничем не слабее "Реала". 22 победы в 34 турах - это, на секунду, абсолютный рекорд клуба. Даже в эпоху Кануте, Ренато и Фабиано "Нервион" набирали меньше.
Во-вторых, для ряда молодых игроков, вроде Эн-Несири или Кунде, такие матчи - шикарная витрина, где можно показать товар лицом. Ну и про фактор Лопетеги тоже не забываем - после памятного увольнения все матчи против "Реала" для Хулена принципиальные. Он точно настроит команду, как подобает.
FT: Barcelona 0-0 Atletico— B/R Football (@brfootball) May 8, 2021
Real Madrid can go top of La Liga with a win vs. Sevilla tomorrow pic.twitter.com/tzFqlV92jA
"Реал" - "Севилья": статистика личных встреч
В первом круге текущего чемпионата "Реал" минимально победил "Севилью" 1:0 благодаря автоголу вратаря Ясина Буну.
В целом же из 7 последних встреч "Сливочные" выиграли 5, еще 2 осталось за "Нервионом", который, правда, побеждает исключительно дома. Последняя победа севильцев на поле "Реала" датирована аж 2008 годом.
"Реал" - "Севилья": последние матчи команд
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Севильи"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы команд
У "Реала" большие проблемы в обороне - из-за травм даже в заявку не попали Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди, Лукас Васкес и Дани Карвахаль. "Севилья" же подходит к матчу без потерь - наоборот, вернулись после микроповреждений Кунде, Жоан Жордан и Эн-Несири.
"Реал": Куртуа - Одриосола, Эдер Милитао, Начо, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Азар, Бензема, Винисиус
"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Ракитич, Фернандо, Гомес - Сусо, Эн-Несири, Окампос
"Реал" - "Севилья": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Севилья": прогноз от UA-Football
"Реал" и без особого давления забивал мало и сушил матчи, что уж говорить про, возможно, ключевой поединок чемпионата. Выберем ставку ТМ 2,5 - ее букмекеры предлагают с коэффициентами 1,8-2.0.
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