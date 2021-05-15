Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 16 мая

Примера. 37-й тур

16 мая. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 19:30 "Сельта"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO

После ничьей с "Леванте" (3:3) в минувшем туре шансы "Барселоны" на титул упали до 0,001%. Команда Рональда Кумана на 4 очка отстает от "Атлетико" и на 2 - от "Реала", которому вдобавок уступает по очным встречам. Нет, речь больше не о золоте.

Тут бы свое удержать - каталонцы лишь на 2 очка опережают "Севилью", которая на финише сезона показывает намного более содержательный футбол, чем "Кулес". А тут еще и "Сельта" на "Камп Ноу" приехала, воодушевленная четырьмя кряду победами…

"Барселона"

"Барса" выиграла только 1 из 4 последних матчей, и это на финишном отрезке, когда любая осечка смерти подобна. В принципе, это наилучше характеризует команду Кумана: она безвольна и ошибается так часто, что даже Месси, наколотивший 29 голов в чемпионате, не в силах ее спасти.

"Кулес" трясло весь сезон, но последние недели особенно. Сбой дало все и сразу: с "Атлетико" провалилась атака (0:0), с "Леванте" (3:3) и "Гранадой" (1:2) - оборона. Теперь команда уже не борется за трофей, но ей нужно биться за имя и честь футболки. Способны ли на это Дембеле, Гризманн, Ленгле и другие?

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Куману не позавидуешь - скорее всего, его уволят в конце сезона, а пока что ему нужно настроить на матч футболистов, которые и в более ответственные моменты подводили. Дело пахнет потенциальной сенсацией - особенно с учетом формы "Сельты".

"Сельта"

"Кельты" набрали ход и неслучайно выиграли четыре последних матча подряд. Их атакующая группа в составе Нолито, Браиса Мендеса, Яго Аспаса и Санти Мины работает почти безотказно, а в тылу постоянно кто-то выдает бенефис - то Мурильо, то Вильяр, а в прошлом туре против "Хетафе" (1:0) пришел черед Джозефа Айду.

"Сельта" не будет закрываться наглухо - она постарается жалить "Барсу" при каждом удобном случае. В ее арсенале есть интересные контратакующие варианты, и если "Барса" даст слабину в центре поля, как это было во всех предыдущих 5-6 матчах, тер Штегену придется попотеть.

Единственный нюанс - "Сельте" уже ничего не нужно от этого сезона; она не запрыгнет в топ-7, а ее месту в верхней десятке ничего не грозит. При таких обстоятельствах храбрость "Кельтов" может перейти в безрассудство, за что Месси наказывает даже в 33 года.

"Барселона" - "Сельта": статистика личных встреч

"Кельты" определенно не самый удобный соперник для "Барсы: каталонцы выиграли лишь 3 из 6 последних матчей с ними, дважды сыграв вничью и раз проиграв.

В первом круге текущего чемпионата "Кулес", однако, разгромно победили в Виго - 3:0. Впрочем, там была очень ровная и нервная игра, и 70-80 минут все для каталонцев висело на волоске.

"Барселона" - "Сельта": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Сельты"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

У "Барсы" из свежих потерь отмечаем дисквалификацию Френки де Йонга и ссылку Оскара Мингесы в "Барсу-Б" - та как раз ведет борьбу за выход в Сегунду, и Куман отрядил защитника помогать молодежи.

У "Сельты" среди травмированных два важных игрока обороны - опорник Ренато Тапиа и центрбек Джейсон Мурильо. Зато после дисквалификаций вернутся в заявку форвард Факундо Феррейра и защитник Нестор Араухо.

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Ленгле - Дест, Бускетс, Педри, Альба - Месси, Гризманн, Дембеле

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Араухо, Мартин - Бельтран - Браис Мендес, Денис Суарес, Нолито - Мина, Аспас

"Барселона" - "Сельта": таблицы и коэффициенты

"Барселона" - "Сельта": прогноз от UA-Football

Когда встречаются две забивные команды, причем одна еще и плохо обороняется, а другой от сезона ничего не надо, дело пахнет "верхом". Рискнем поставить на ТБ 3,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами 1,8-1,9.