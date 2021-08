Атлетико - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.08.2021

Поединок, в котором на первый взгляд (да и на последний тоже) совсем мало интриги. "Атлетико" - действующий чемпион Испании и просто очень качественная команда, тогда как для "Эльче" и место в середине таблицы - несбыточная мечта.

По идее, "Матрасники" должны легко брать три очка, но тем и интересен футбол, что и безнадежные аутсайдеры порой выкидывают неповторимые номера. "Атлетико" наверняка не забыл, как в конце прошлого сезона отскочил на поле "Эльче" благодаря отбитому Облаком пенальти на 90-й минуте. Кто сказал, что завтра обязательно будет проще?

Команда Диего Симеоне удачно стартовала в новом сезоне, взяв три очка на "Балаидосе". Дубль Анхеля Корреа подытожил превосходство "Матрасников", однако непонятная нервозность на последних минутах едва все не перечеркнула. Эрмосо даже схлопотал красную, поддавшись на провокацию. Зачем?

С "Эльче", да еще и на своем поле "Атлетико" должно быть гораздо проще. В минувшей Примере мадридцы стали лучшей "домашней" командой лиги, набрав в 19 матчах 48 очков. В то же время "Эльче" на выезде имел четвертый худший показатель среди 20 участников.

| Simeone changed to the 4-4-2 formation in training and played with this:

Oblak

???? Llorente - Savic - Giménez - Saúl

De Paul - Koke - Kondogbia - Lemar

Carrasco - Correa

[AS] #atmlive pic.twitter.com/N3E9NGnEKj