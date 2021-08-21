Атлетико - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.08.2021

Примера. 2-й тур

22 августа. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 20:30 "Эльче"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO

Поединок, в котором на первый взгляд (да и на последний тоже) совсем мало интриги. "Атлетико" - действующий чемпион Испании и просто очень качественная команда, тогда как для "Эльче" и место в середине таблицы - несбыточная мечта.

По идее, "Матрасники" должны легко брать три очка, но тем и интересен футбол, что и безнадежные аутсайдеры порой выкидывают неповторимые номера. "Атлетико" наверняка не забыл, как в конце прошлого сезона отскочил на поле "Эльче" благодаря отбитому Облаком пенальти на 90-й минуте. Кто сказал, что завтра обязательно будет проще?

"Атлетико"

Команда Диего Симеоне удачно стартовала в новом сезоне, взяв три очка на "Балаидосе". Дубль Анхеля Корреа подытожил превосходство "Матрасников", однако непонятная нервозность на последних минутах едва все не перечеркнула. Эрмосо даже схлопотал красную, поддавшись на провокацию. Зачем?

С "Эльче", да еще и на своем поле "Атлетико" должно быть гораздо проще. В минувшей Примере мадридцы стали лучшей "домашней" командой лиги, набрав в 19 матчах 48 очков. В то же время "Эльче" на выезде имел четвертый худший показатель среди 20 участников.

| Simeone changed to the 4-4-2 formation in training and played with this:

Oblak

???? Llorente - Savic - Giménez - Saúl

De Paul - Koke - Kondogbia - Lemar

Carrasco - Correa

[AS] #atmlive pic.twitter.com/N3E9NGnEKj — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 20, 2021

У "Атлетико" в первом туре со скамейки выходили звездный новичок де Пауль и ветеран-бомбардир Суарес; думается, завтра оба появятся с первых минут, им пора набирать форму. Также усилит команду и ожидаемое возвращение в старт Кирана Триппьера - его подач ощутимо не хватало против "Сельты". Если "Эльче" пропустит менее трех голов - для него это будет успехом.

"Эльче"

Да, в конце минувшей Примеры зелено-полосатые едва не зацепились за ничью с "Матрасниками", но кто видел ту игру, помнит, как жутко не везло команде Симеоне. Она обязана была забивать 5-6 раз, но подвела реализация.

За лето команды совсем мало изменились. "Атлетико" взял де Пауля в среднюю зону и поменял резервного голкипера; "Эльче" подписал опытного вратаря Кико Касилью, вернувшегося из АПЛ. Думается, завтра у него будет много шансов показать свое мастерство.

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В первом туре против "Атлетика" команда Франа Эскрибы зацепилась за 0:0. Вероятно, это предел ее мечтаний и на "Ванда Метрополитано". В прошлом сезоне "Эльче" добыл лишь 8 побед в Примере - меньше только у вылетевшей троицы. Честно говоря, не видно причин, почему в этом сезоне ситуация будет иной.

"Атлетико" - "Эльче": статистика личных встреч

Еще один жирный аргумент в пользу команды Диего Симеоне: она не проигрывает зелено-полосатым уже 19 лет! Последняя победа "Эльче" над "Матрасниками" датируется мартом 2002 года, когда оба клуба прозябали в Сегунде! С тех пор - 7 побед "Атлетико" и 1 ничья.

"Атлетико" - "Эльче": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Эльче"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Атлетико" по-прежнему вне игры Жоау Феликс; также не выйдет на поле дисквалифицированный за удаление в предыдущем туре Марио Эрмосо. Под вопросом из-за спорной формы Сантьяго Ариас, Маркос Пауло и Эктор Эррера.

У "Эльче" потеря всего одна, но по меркам клуба довольно статусная - из-за травмы не сыграет атакующий хавбек Пабло Пьятти.

"Атлетико": Облак - Льоренте, Савич, Хименес, Сауль - де Пауль, Коке, Кондогбья, Лемар - Корреа, Суарес

"Эльче": Касилья - Верду, Бигас, Роко - Хосан, Гути, Фидель, Марконе, Мохика - Бойе, Милья

"Атлетико" - "Эльче": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Эльче": прогноз от UA-Football

При всем уважении к Лукасу Бойе и Пере Милье, защита "Атлетико" - не их лига. Забить "Эльче" может только если ему крупно подфартит. Мы поставим на то, что этого не произойдет. Ставку "индивидуальный тотал "Эльче" меньше 0,5" букмекеры предлагают с коэффициентом 1,5.