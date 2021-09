Реал - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2021

Возможно, самое серьезное испытание для "Сливочных" в этом сезоне. "Вильярреал" лишь на этой неделе одержал первую победу в чемпионате, но он идет без единого поражения и, что самое важное, прекрасно играет против топов.

"Желтая субмарина" уже шокировала "МЮ" в финале Лиги Европы, да и "Челси" в Суперкубке бой навязала будь здоров, дотянув до серии пенальти. Взаимодействие Бензема и Винисиуса уже произвело впечатление на Испанию. Интересно, что они покажут на фоне элитной обороны Унаи Эмери.

"Реал" выиграл последние 5 матчей во всех турнирах, прибавив к четырем успехам в Ла Лиге победу в ЛЧ над "Интером" (1:0). Главные действующие лица - Бензема и Винисиус - на двоих забили 13 голов. К защите есть вопросы, но пока результативное нападение компенсирует все.

На неделе против "Мальорки" "Сливочные" выдали настоящее шоу, отгрузив аутсайдеру аж шесть голов. Героем встречи стал Марко Асенсио, который совсем недавно жаловался на нехватку игровых минут. Карло Анчелотти удается держать в прекрасной форме даже запасных исполнителей.

Real Madrid vs Mallorca today:



Asensio's Hattrick

Benzema's brace of assist and goals

Eder Militao competing the most passes (63)

Vinicius had the most tackles

Benzema created most chances(7)

Miguel was the most accurate passer (96%) to 45 minutes and more. pic.twitter.com/9vUfKt3lel