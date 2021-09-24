Реал - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2021

Примера. 7-й тур

25 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:00 "Вильярреал"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO

Возможно, самое серьезное испытание для "Сливочных" в этом сезоне. "Вильярреал" лишь на этой неделе одержал первую победу в чемпионате, но он идет без единого поражения и, что самое важное, прекрасно играет против топов.

"Желтая субмарина" уже шокировала "МЮ" в финале Лиги Европы, да и "Челси" в Суперкубке бой навязала будь здоров, дотянув до серии пенальти. Взаимодействие Бензема и Винисиуса уже произвело впечатление на Испанию. Интересно, что они покажут на фоне элитной обороны Унаи Эмери.

"Реал"

"Реал" выиграл последние 5 матчей во всех турнирах, прибавив к четырем успехам в Ла Лиге победу в ЛЧ над "Интером" (1:0). Главные действующие лица - Бензема и Винисиус - на двоих забили 13 голов. К защите есть вопросы, но пока результативное нападение компенсирует все.

На неделе против "Мальорки" "Сливочные" выдали настоящее шоу, отгрузив аутсайдеру аж шесть голов. Героем встречи стал Марко Асенсио, который совсем недавно жаловался на нехватку игровых минут. Карло Анчелотти удается держать в прекрасной форме даже запасных исполнителей.

Real Madrid vs Mallorca today:



Asensio's Hattrick

Benzema's brace of assist and goals

Eder Militao competing the most passes (63)

Vinicius had the most tackles

Benzema created most chances(7)

Miguel was the most accurate passer (96%) to 45 minutes and more. pic.twitter.com/9vUfKt3lel — Martial???????????????? (@RMAOzil10) September 22, 2021

В матче против "Вильярреала" Мадриду, однако, будет гораздо сложнее. "Субмарина" защищается тремя линиями, все игроки знают свой маневр и, ко всему, мгновенно переходят центр поля. На этом уже едва не погорел "Атлетико" (2:2), перепутавший глубокую позицию "Подводников" со слабостью; в итоге те наказали Симеоне двумя голами в контратаках. Посмотрим, что предпримет "Реал", который в двух последних матчах на своем поле забил аж 11 голов.

"Вильярреал"

У "Вильярреала" 4 ничьи и 1 победа в нынешней Ла Лиге. Могло быть и лучше, но в лазарет угодили лидеры команды Жерар Морено и Дани Парехо. Равноценной замены обоим нет, так что команда Унаи Эмери мучилась целый месяц.

Сейчас Дани уже в строю и привычно командует игрой; Морено, по слухам, готовится выйти на "Бернабеу". Это добавит "Вильярреалу" солидности и класса в матче с лидером чемпионата.

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В остальном у "Субмарины" все есть - и качественные ролевики, и сыгранность, и умный тренер, умеющий найти и использовать слабые стороны любого соперника. Вне сомнений, Эмери выстроит двойной блок перед Винисиусом, а одного из опорников отправит мешать Модричу. Будут наработки и по опеке Бензема. Что еще надо? Наверное, везение. Против "Атлетико" "Субмарина" играла хуже, но едва не победила. А бывает же и наоборот.

"Реал" - "Вильярреал": статистика личных встреч

Последняя победа "Подводников" над Мадридом датируется январем 2018-го - единственный гол тогда забил Пабло Форнальс.

С тех пор "Реал" трижды побеждал и еще четыре раза команды играли вничью; в том числе в прошлом сезоне "Вильярреал" остановил "Сливочных" дома (1:1), но уступил на последних минутах в Мадриде (1:2).

"Реал" - "Вильярреал": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Вильярреала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Пишут, что у "Вильярреала" есть шансы выпустить Жерара Морено и Дани Рабу, которые до недавних пор были в лазарете. А вот Ереми Пино, конструктор недавнего разгрома "Эльче" (4:1), точно не сыграет - у него травма.

У "Реала" по-прежнему вне игры большая группа исполнителей - Гарет Бэйл, Ферлан Менди, Марсело, Дани Себальос, Дани Карвахаль. Тони Кроос вроде как тренируется, но тоже слишком сырой для такого матча.

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Алаба, Гутьеррес - Вальверде, Модрич, Каземиро - Азар, Бензема, Винисиус

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Торрес, Альбиоль, Педраса - Тригейрос, Капу, Парехо, Греневельд - Морено, Алькасер

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"Реал" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Вильярреал": прогноз от UA-Football

"Подводники" умеют цепляться в матчах против топ-команд. У "Реала" много козырей, но он играет по два матча в неделю почти с начала сентября и вряд ли готов забивать по 5-6 голов постоянно.

Рискнем спрогнозировать, что разгрома не будет - поставим на "Вильярреал" с форой (+1,5) - букмекеры оценивают этот вариант с коэффициентами 1,6-1,7.