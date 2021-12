Атлетик - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.12.2021

Из-за особенностей календаря и переносов получилось так, что "Атлетик" и "Реал" встретятся во второй раз за месяц в рамках Ла Лиги. Первая игра, прошедшая в Мадриде 1 декабря, завершилась тяжелейшей победой хозяев - 1:0. Сказать честно - "Реалу" тогда повезло, ведь моментов "Атлетик" создал даже больше.

Сильная игра и ужасная реализация - фирменный знак басков в текущем сезоне. Потому и идет команда Марселино в середине таблицы, хотя играет вполне себе для ЛЕ. "Реал" знает это и знает, что ослаблен травмами. Анчелотти умен и осторожен - похоже, нас ждет "шахматная" игра до первой ошибки.

У басков вторая лучшая оборона Испании после "Севильи", но уже отмеченная проблема с реализацией не позволяет команде взлететь. Ничейный синдром подкашивает "Атлетик" - на выходных он прервал серию из 8 кряду матчей без побед.

Сделали это баски эпично - в разудалом стиле перестреляв такой же веселый "Бетис" (3:2). Теоретически это может помочь "Атлетику" раскрепоститься, поверить в свои силы и свернуть горы, но вы ведь в курсе, что Иньяки Уильямс никогда не выдает два крутых матча подряд.

Вдобавок у "Атлетика" есть первые проблемы с COVID - выбыли основной вратарь Симон и лидер обороны Мартинес. Аргументы против "Реала" найдутся и без них, но теперь Бензема будет проще. Значит, надо забивать самим. Муниаин, Рауль Гарсия и братья Уильямсы - вот на ком ответственность за результат. Трибуны "Сан-Мамеса" по-прежнему грозны, но в этом сезоне не очень помогают - 3 из 4 поражений "Атлетик" схлопотал именно в родных стенах.

У "Реала" серия из 14 матчей без поражений во всех турнирах, причем 12 из них - это победы. Лишь на прошлых выходных "Кадису" ценой неимоверных усилий и с помощью многослойного "автобуса" удалось устоять на "Бернабеу" - 0:0.

Разумеется, "Атлетик" не станет так играть - статус не позволит. Это же все-таки Класико, а не бой с аутсайдером. Мадриду надо быть готовым к сопротивлению уже в средней зоне - Дани Гарсия и Унаи Венседор не шибко креативные, но очень работящие ребята. А у "Реала" как назло Модрич с COVID и Каземиро на дисквалификации.

Squad list for tomorrow’s match. David Alaba and Isco positive for COVID-19, official. #rmlive pic.twitter.com/defYSyA7Ex