Атлетик - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.12.2021

Примера. 21-й тур

22 декабря. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:30 "Реал"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Из-за особенностей календаря и переносов получилось так, что "Атлетик" и "Реал" встретятся во второй раз за месяц в рамках Ла Лиги. Первая игра, прошедшая в Мадриде 1 декабря, завершилась тяжелейшей победой хозяев - 1:0. Сказать честно - "Реалу" тогда повезло, ведь моментов "Атлетик" создал даже больше.

Сильная игра и ужасная реализация - фирменный знак басков в текущем сезоне. Потому и идет команда Марселино в середине таблицы, хотя играет вполне себе для ЛЕ. "Реал" знает это и знает, что ослаблен травмами. Анчелотти умен и осторожен - похоже, нас ждет "шахматная" игра до первой ошибки.

"Атлетик"

У басков вторая лучшая оборона Испании после "Севильи", но уже отмеченная проблема с реализацией не позволяет команде взлететь. Ничейный синдром подкашивает "Атлетик" - на выходных он прервал серию из 8 кряду матчей без побед.

Сделали это баски эпично - в разудалом стиле перестреляв такой же веселый "Бетис" (3:2). Теоретически это может помочь "Атлетику" раскрепоститься, поверить в свои силы и свернуть горы, но вы ведь в курсе, что Иньяки Уильямс никогда не выдает два крутых матча подряд.

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Вдобавок у "Атлетика" есть первые проблемы с COVID - выбыли основной вратарь Симон и лидер обороны Мартинес. Аргументы против "Реала" найдутся и без них, но теперь Бензема будет проще. Значит, надо забивать самим. Муниаин, Рауль Гарсия и братья Уильямсы - вот на ком ответственность за результат. Трибуны "Сан-Мамеса" по-прежнему грозны, но в этом сезоне не очень помогают - 3 из 4 поражений "Атлетик" схлопотал именно в родных стенах.

"Реал"

У "Реала" серия из 14 матчей без поражений во всех турнирах, причем 12 из них - это победы. Лишь на прошлых выходных "Кадису" ценой неимоверных усилий и с помощью многослойного "автобуса" удалось устоять на "Бернабеу" - 0:0.

Разумеется, "Атлетик" не станет так играть - статус не позволит. Это же все-таки Класико, а не бой с аутсайдером. Мадриду надо быть готовым к сопротивлению уже в средней зоне - Дани Гарсия и Унаи Венседор не шибко креативные, но очень работящие ребята. А у "Реала" как назло Модрич с COVID и Каземиро на дисквалификации.

Squad list for tomorrow’s match. David Alaba and Isco positive for COVID-19, official. #rmlive pic.twitter.com/defYSyA7Ex — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) December 21, 2021

Легко гостям не будет, это точно. У них все еще больше козырей за счет великолепных Винисиуса и Бензема - эти двое что-то обязательно придумают. Но вот как сработает резервный вариант полузащиты? И что делать с левым флангом, где Азар, скорее, вреден, чем бесполезен? Интрига, интрига...

"Атлетик" - "Реал": статистика личных встреч

Как уже отмечалось, в этом сезоне "Реал" победил басков 1:0 дома благодаря голу Карима Бензема. Второй тайм "Атлетик" провел в атаках, насоздавал моментов на два матча, но так и не забил.

В прошлом сезоне дела у Мадрида обстояли чуть хуже - они дважды победили басков в рамках чемпионата 1:0 и 3:1, зато проиграли в Суперкубке - 1:2.

"Атлетик" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

На 21.12

Ориентировочные составы

Каземиро не сыграет из-за перебора карточек; по причине положительных тестов на коронавирус вне игры Модрич, Асенсио, Алаба и Родриго; Дани Карвахаль пытается разбегаться, но еще мешает травма. Это что касается "Реала".

У "Атлетика" после бана возвращается опорник-дровосек Дани Гарсия, с коронавирусом слегли Симон и Иньиго Мартинес, а Вильялибре, Берчиче и Беренгер остаются в лазарете.

"Атлетик": Агирресабала - Лекуэ, Йерай, Нуньес, Баленсиага - Нико Уильямс, Венседор, Дани Гарсия, Муниаин - Уильямс, Рауль Гарсия

"Реал": Куртуа - Васкес, Начо, Милитао, Менди - Кроос, Вальверде, Камавинга - Азар, Бензема, Винисиус

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"Атлетик" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Реал": прогноз от UA-Football

"Атлетик" - самая "низовая" команда чемпионата, а Мадрид сейчас не так свеж, чтобы устраивать шоу. Выберем банальную ТМ 2,5 - БК предлагают ее с коэффициентами 1,8-1,9.