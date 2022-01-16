Реал Мадрид - Атлетик. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании на 16.01.2022

Суперкубок Испании. Финал

16 января. Эр-Рияд. Стадион им. Короля Фахда

"Реал Мадрид" 20:30 "Атлетик"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Испанскую федерацию критиковали за расширение Суперкубка, но послушайте - именно в Саудовской Аравии было сыграно самое интересное Эль Класико за последние 3-4 года!

Порадовали и последние 15-20 минут "атлетического" дерби, в котором баски проявили фирменный характер, сломив и без того надломленную команду Диего Симеоне. В общем, все по делу - за трофей сразятся те, кто больше заслужил, и если вы думаете, что здесь есть очевидный фаворит, то сильно ошибаетесь.

"Реал"

Полуфинал против "Барселоны" в исполнении Мадрида не убедил. "Кулес" перестраиваются и не являются грозной силой, но "Реал" не доминировал, а, скорее, отбивался, взяв свое благодаря а) невезению Люка де Йонга, б) чутью Бензема.

Анчелотти сказал на пресс-конференции, что "Барса" сильна - это удобнее, чем признать, что сам "Реал" выглядел посредственно. С таким Мадридом баски могут и потягаться - тем более, на кубковые турниры они собираются, как на смертный бой. На стороне "Сливочных" все еще класс, опыт и мастерство, но полузащите надо добавить в мобильности - показалось, что "Барса" застала врасплох все историческое трио "Модрич - Кроос - Каземиро".

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Если получится - полдела будет сделано. Вторые полдела - это снять верх в своей штрафной; баски навешивают много и с толком. Про нападение "Реала" ни слова - там все путем, и Вини с Каримом что-нибудь да забьют обязательно.

"Атлетик"

Со времен "Барсы" Пепа Гвардиолы ни один клуб в Испании не выигрывал Суперкубок дважды подряд - у Бильбао есть шанс попасть в историю.

Команда Марселино набрала лучшую форму с лета, выиграла 3 из 4 матчей, так что время удачное. Да, сдал 35-летний Рауль Гарсия, зато бурно прогрессируют Оян Сансет и, особенно, Нико Уильямс, в полуфинале нокаутировавший "Атлетико". Добавьте сюда опыт и мастерство Муниаина, скорость Иньяки, мощь Иньиго Мартинеса и Ерая Альвареса - в "Атлетике" не врут, что прибавили за последний год.

Carlo Ancelotti and Marcelino posing in front of the Spanish Super Cup this morning. The Final will be played on Sunday night where Real Madrid will fight to win their 12th Spanish Super Cup and Athletic to win their fourth. #HalaMadrid pic.twitter.com/j8cGtPasJw — SB (@Realmadridplace) January 15, 2022

Им бы еще не перегореть... С "Матрасниками" команда Марселино стартовала убого, и это еще повезло, что хватило времени отыграться. Тот же бедовый старт был в прошлогодних финалах Кубка против "Барсы" и "Ла Реала" - в результате два фиаско. С "Реалом" все станет ясно уже после 15-20 минут. Победоносный "Атлетик" - это смелый "Атлетик"; только так и не иначе.

"Реал" - "Атлетик": статистика личных встреч

Если честно, матчи Мадрида и Бильбао уже где-то надоели - это будет третий за последние полтора месяца! В Ла Лиге, как мы уже говорили, "Реал" дважды побеждал с большим трудом - 1:0 и 2:1.

Единственная за 6 лет победа басков над "Сливочными" была добыта как раз в Суперкубке - год назад они торжествовали 2:1 с дублем Рауля Гарсии. Громкая была сенсация.

"Реал" - "Атлетик": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Атлетика"

Ориентировочные составы

У "Реала" все еще не готов играть из-за травмы подколенного сухожилия Давид Алаба, а Дани Карвахаль сдал положительный тест на COVID. В финале придется обойтись без них.

У "Атлетика" в лазарете все те же - Асьер Вильялибре, Унаи Нуньес, Унаи Венседор и Андер Капа. Из этого квартета лишь у Венседора железобетонное место в основе - вероятно, завтра его заменит Микель Весга.

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Весга, Дани Гарсия, Муниаин - Сансет, Уильямс

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"Реал" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Оба матча "Реала" против "Атлетика" в текущем сезоне запомнились большим количеством опасных моментов у обоих ворот. Да, финал. Да, давление. Но вряд ли оно изменит команды до неузнаваемости, верно? Выберем ставку "обе забьют" - БК предлагают ее с коэффициентами около 1,8.