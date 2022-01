Реал Мадрид - Атлетик. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании на 16.01.2022

Испанскую федерацию критиковали за расширение Суперкубка, но послушайте - именно в Саудовской Аравии было сыграно самое интересное Эль Класико за последние 3-4 года!

Порадовали и последние 15-20 минут "атлетического" дерби, в котором баски проявили фирменный характер, сломив и без того надломленную команду Диего Симеоне. В общем, все по делу - за трофей сразятся те, кто больше заслужил, и если вы думаете, что здесь есть очевидный фаворит, то сильно ошибаетесь.

Полуфинал против "Барселоны" в исполнении Мадрида не убедил. "Кулес" перестраиваются и не являются грозной силой, но "Реал" не доминировал, а, скорее, отбивался, взяв свое благодаря а) невезению Люка де Йонга, б) чутью Бензема.

Анчелотти сказал на пресс-конференции, что "Барса" сильна - это удобнее, чем признать, что сам "Реал" выглядел посредственно. С таким Мадридом баски могут и потягаться - тем более, на кубковые турниры они собираются, как на смертный бой. На стороне "Сливочных" все еще класс, опыт и мастерство, но полузащите надо добавить в мобильности - показалось, что "Барса" застала врасплох все историческое трио "Модрич - Кроос - Каземиро".

Если получится - полдела будет сделано. Вторые полдела - это снять верх в своей штрафной; баски навешивают много и с толком. Про нападение "Реала" ни слова - там все путем, и Вини с Каримом что-нибудь да забьют обязательно.

Со времен "Барсы" Пепа Гвардиолы ни один клуб в Испании не выигрывал Суперкубок дважды подряд - у Бильбао есть шанс попасть в историю.

Команда Марселино набрала лучшую форму с лета, выиграла 3 из 4 матчей, так что время удачное. Да, сдал 35-летний Рауль Гарсия, зато бурно прогрессируют Оян Сансет и, особенно, Нико Уильямс, в полуфинале нокаутировавший "Атлетико". Добавьте сюда опыт и мастерство Муниаина, скорость Иньяки, мощь Иньиго Мартинеса и Ерая Альвареса - в "Атлетике" не врут, что прибавили за последний год.

Carlo Ancelotti and Marcelino posing in front of the Spanish Super Cup this morning. The Final will be played on Sunday night where Real Madrid will fight to win their 12th Spanish Super Cup and Athletic to win their fourth. #HalaMadrid pic.twitter.com/j8cGtPasJw