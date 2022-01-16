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Реал Мадрид - Атлетик. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании на 16.01.2022

Испания
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Действующий обладатель трофея против лидера сезона

Реал Мадрид - Атлетик. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании на 16.01.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Суперкубок Испании. Финал
16 января. Эр-Рияд. Стадион им. Короля Фахда
"Реал Мадрид" 20:30 "Атлетик"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Испанскую федерацию критиковали за расширение Суперкубка, но послушайте - именно в Саудовской Аравии было сыграно самое интересное Эль Класико за последние 3-4 года!

Порадовали и последние 15-20 минут "атлетического" дерби, в котором баски проявили фирменный характер, сломив и без того надломленную команду Диего Симеоне. В общем, все по делу - за трофей сразятся те, кто больше заслужил, и если вы думаете, что здесь есть очевидный фаворит, то сильно ошибаетесь.

"Реал"

Полуфинал против "Барселоны" в исполнении Мадрида не убедил. "Кулес" перестраиваются и не являются грозной силой, но "Реал" не доминировал, а, скорее, отбивался, взяв свое благодаря а) невезению Люка де Йонга, б) чутью Бензема.

Анчелотти сказал на пресс-конференции, что "Барса" сильна - это удобнее, чем признать, что сам "Реал" выглядел посредственно. С таким Мадридом баски могут и потягаться - тем более, на кубковые турниры они собираются, как на смертный бой. На стороне "Сливочных" все еще класс, опыт и мастерство, но полузащите надо добавить в мобильности - показалось, что "Барса" застала врасплох все историческое трио "Модрич - Кроос - Каземиро".

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Если получится - полдела будет сделано. Вторые полдела - это снять верх в своей штрафной; баски навешивают много и с толком. Про нападение "Реала" ни слова - там все путем, и Вини с Каримом что-нибудь да забьют обязательно.

"Атлетик"

Со времен "Барсы" Пепа Гвардиолы ни один клуб в Испании не выигрывал Суперкубок дважды подряд - у Бильбао есть шанс попасть в историю.

Команда Марселино набрала лучшую форму с лета, выиграла 3 из 4 матчей, так что время удачное. Да, сдал 35-летний Рауль Гарсия, зато бурно прогрессируют Оян Сансет и, особенно, Нико Уильямс, в полуфинале нокаутировавший "Атлетико". Добавьте сюда опыт и мастерство Муниаина, скорость Иньяки, мощь Иньиго Мартинеса и Ерая Альвареса - в "Атлетике" не врут, что прибавили за последний год.

Им бы еще не перегореть... С "Матрасниками" команда Марселино стартовала убого, и это еще повезло, что хватило времени отыграться. Тот же бедовый старт был в прошлогодних финалах Кубка против "Барсы" и "Ла Реала" - в результате два фиаско. С "Реалом" все станет ясно уже после 15-20 минут. Победоносный "Атлетик" - это смелый "Атлетик"; только так и не иначе.

"Реал" - "Атлетик": статистика личных встреч

Если честно, матчи Мадрида и Бильбао уже где-то надоели - это будет третий за последние полтора месяца! В Ла Лиге, как мы уже говорили, "Реал" дважды побеждал с большим трудом - 1:0 и 2:1.

Единственная за 6 лет победа басков над "Сливочными" была добыта как раз в Суперкубке - год назад они торжествовали 2:1 с дублем Рауля Гарсии. Громкая была сенсация.

"Реал" - "Атлетик": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид - Атлетик. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании на 16.01.2022 - изображение 1

Последние матчи "Атлетика"

Реал Мадрид - Атлетик. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании на 16.01.2022 - изображение 2

Ориентировочные составы

У "Реала" все еще не готов играть из-за травмы подколенного сухожилия Давид Алаба, а Дани Карвахаль сдал положительный тест на COVID. В финале придется обойтись без них.

У "Атлетика" в лазарете все те же - Асьер Вильялибре, Унаи Нуньес, Унаи Венседор и Андер Капа. Из этого квартета лишь у Венседора железобетонное место в основе - вероятно, завтра его заменит Микель Весга.

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Весга, Дани Гарсия, Муниаин - Сансет, Уильямс

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"Реал" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

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"Реал" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Оба матча "Реала" против "Атлетика" в текущем сезоне запомнились большим количеством опасных моментов у обоих ворот. Да, финал. Да, давление. Но вряд ли оно изменит команды до неузнаваемости, верно? Выберем ставку "обе забьют" - БК предлагают ее с коэффициентами около 1,8.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Прогнозы
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