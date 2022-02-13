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Пике, приготовиться! Эспаньол - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.02.2022

Испания
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Ждем провокаций, но не сенсации

Пике, приготовиться! Эспаньол - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.02.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 24-й тур
13 февраля. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Каталонское дерби - это не всегда напряженно, но очень часто грязно. Жерар Пике точно знает - зачастую мишенью провокационных баннеров на "Корнелье" является именно он.

Вероятно, так будет и в этот раз - даром что Ла Лига опять накажет "Эспаньол" штрафом. К этому давно привыкли - как, впрочем, и к регулярным победам "Барселоны" над назойливыми соседями. Последний раз "Попугаи" били сине-гранатовых в Ла Лиге еще в 2009 году. Сенсация завтра? Пусть "Барса" и не борется за титул в этом сезоне, на нее ничто не намекает.

"Эспаньол"

Последняя победа "Попугаев" в Ла Лиге случилась 31 декабря на "Месталье" (2:1); с тех пор у них четыре поражения и ничья во всех турнирах. Форма, мягко говоря, слабая.

У лидера атак "Эспаньола" Рауля де Томаса начались непонятные нервные срывы - он уже дважды нарывался на красные карточки. У остальных дела не лучше - кроссы Эмбарбы перестали находить адресатов, потерялся Алейш Видаль, даже Диего Лопес больше не спасает. На прошлой неделе в Бильбао "Попугаи" пропустили дважды за стартовые 20 минут; до этого с "Бетисом" - дважды за 35. Висенте Морено надо срочно улучшать защиту.

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Просто вдумайтесь: "Попугаи" пропускали в 12 последних матчах во всех турнирах! Даже "Понферрадина" - и та отличилась в их воротах. Если так играть с "Барсой", то можно даже не выходить на поле - Траоре, Френки, Гави и прочие сине-гранатовые дарования не оставят от "Эспаньола" мокрого места.

"Барселона"

Команда Хави - явный фаворит дерби, и дело не только в ценниках игроков. В двух последних матчах "Барса" победила, в том числе прихлопнув "Атлетико" - 4:2.

До этого "Кулес" вылетели из Суперкубка и Кубка Испании, это правда, но, положа руку на сердце, их футбол что с "Реалом, что с "Атлетиком" был сильнее того, что показывал в новом году "Эспаньол". Все, что надо сделать завтра - выйти и подтвердить свой класс. В истории каталонских дерби у "Барсы" 101 победа в 173 играх; пришло время добывать 102-ю.

Что может помешать? На ум приходят две вещи - дисквалификация Дани Алвеса, который крут даже в 38, и фактор чужого поля. В текущем сезоне "Барса" набрала только 15 очков в 11 гостевых матчах Ла Лиги, и это очень слабо. Хави надо провести лекцию для молодых на тему "чемпионаты не выигрываются только дома" или вроде того. Хотя, может, их просто раззадорят баннеры в адрес Пике, и ничего говорить не придется?

"Эспаньол" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге "Барселона" на "Камп Ноу" вымучила победу в дерби благодаря точному пенальти от Мемфиса Депая - 1:0.

Если же копнуть глубже, то для "Эспаньола" мировая в дерби - уже давно предел мечтаний; его последняя победа над "Барсой" в Ла Лиге датирована аж 2009 годом, когда за одних еще забивал Яя Туре, а за других - Иван де ла Пенья.

"Эспаньол" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Эспаньола"

Пике, приготовиться! Эспаньол - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.02.2022 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Пике, приготовиться! Эспаньол - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.02.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 13.02

Пике, приготовиться! Эспаньол - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.02.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барселоны" дисквалифицирован за красную в предыдущем туре Дани Алвес; также из-за травм не помогут команде Ансу Фати и Серхи Роберто, а Эрик Гарсия и Мемфис Депай под вопросом.

У "Эспаньола" дисквалификацию отбывает защитник Оскар Хиль - и это все.

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Дардер, Морланес, Мелендо - Пуадо, де Томас, Вильена

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Пике, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Педри - Траоре, Ферран Торрес, Гави

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"Эспаньол" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Эспаньол" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Дани Алвес - фигура, конечно, важная, но если не побеждать команду, которая не выигрывает полтора месяца, то кого вообще побеждать? Поставим на победу "Барсы" - ее БК предлагают с коэффициентами 1,7-1,75.

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В статье: Барселона Эспаньол (Барселона) Прогнозы
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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
13.02.2022 в 01:59
Я бы поставил Эспаньолу задачу измотать соперника перед матчем с Наполи. Счет при этом вторичен. Главное - правильно "подготовить" земляков к матчу Лиги Европы. Чтобы еле ходили, и то не все (если кто не понял).
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NORDOS
13.02.2022 в 01:14
за правильних каталонців!
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