Пике, приготовиться! Эспаньол - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.02.2022

Каталонское дерби - это не всегда напряженно, но очень часто грязно. Жерар Пике точно знает - зачастую мишенью провокационных баннеров на "Корнелье" является именно он.

Вероятно, так будет и в этот раз - даром что Ла Лига опять накажет "Эспаньол" штрафом. К этому давно привыкли - как, впрочем, и к регулярным победам "Барселоны" над назойливыми соседями. Последний раз "Попугаи" били сине-гранатовых в Ла Лиге еще в 2009 году. Сенсация завтра? Пусть "Барса" и не борется за титул в этом сезоне, на нее ничто не намекает.

Последняя победа "Попугаев" в Ла Лиге случилась 31 декабря на "Месталье" (2:1); с тех пор у них четыре поражения и ничья во всех турнирах. Форма, мягко говоря, слабая.

У лидера атак "Эспаньола" Рауля де Томаса начались непонятные нервные срывы - он уже дважды нарывался на красные карточки. У остальных дела не лучше - кроссы Эмбарбы перестали находить адресатов, потерялся Алейш Видаль, даже Диего Лопес больше не спасает. На прошлой неделе в Бильбао "Попугаи" пропустили дважды за стартовые 20 минут; до этого с "Бетисом" - дважды за 35. Висенте Морено надо срочно улучшать защиту.

Просто вдумайтесь: "Попугаи" пропускали в 12 последних матчах во всех турнирах! Даже "Понферрадина" - и та отличилась в их воротах. Если так играть с "Барсой", то можно даже не выходить на поле - Траоре, Френки, Гави и прочие сине-гранатовые дарования не оставят от "Эспаньола" мокрого места.

Команда Хави - явный фаворит дерби, и дело не только в ценниках игроков. В двух последних матчах "Барса" победила, в том числе прихлопнув "Атлетико" - 4:2.

До этого "Кулес" вылетели из Суперкубка и Кубка Испании, это правда, но, положа руку на сердце, их футбол что с "Реалом, что с "Атлетиком" был сильнее того, что показывал в новом году "Эспаньол". Все, что надо сделать завтра - выйти и подтвердить свой класс. В истории каталонских дерби у "Барсы" 101 победа в 173 играх; пришло время добывать 102-ю.

Need another Pique goal against Espanyol in the next match pic.twitter.com/V4tkuZi8cS