Барселона - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.05.2022

Примера. 38-й тур

22 мая. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 23:00 "Вильярреал"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Один из тех матчей последнего тура в Испании, которые имеют реальное турнирное значение. По крайней мере, для одной из команд.

"Вильярреал" в случае потери очков на "Камп Ноу", а также победы "Атлетика" в параллельной игре с "Севильей", останется без еврокубков на следующий сезон. Естественно, команда Унаи Эмери постарается этого избежать, но беда в том, что "Барса" - самый неудобный соперник для "Желтой субмарины" из всех в Примере.

"Барселона"

У каталонцев не осталось целей на сезон - она заканчивает чемпионат на втором месте, после чего часть игроков едут в Австралию на товарняк (читай - собирать деньги), а остальные - в сборные.

В апреле и начале мая, пока еще сохранялась турнирная мотивация, "Барса" исправно побеждала - даже "Бетис" на 94-й минуте дожала, и это было красиво. А вот уже недельной давности матч с "Хетафе", когда "было не надо" - тихий ужас. Именно поэтому сложно предвидеть настрой "Кулес" завтра. Перевесить могут как отсутствие мотивации, так и желание красиво попрощаться со своими фанами.

l Xavi just confirmed FC Barcelona's interest in signing Robert Lewandowski at Barça's presser:



"Yes, he's one of the options and possibilites. He said publicly that he wants to leave [Bayern]. Negotiations are underway. It won't be easy, but yes, he's one of the options" pic.twitter.com/6e3egejWEy — Barça Xtra  (@XtraBarcaa) May 21, 2022

Вообще "Кулес" неплохо играют дома - у них 38 очков в 18 турах. Но, конечно, подкашивает травма Жерара Пике. В последних 10 матчах "Барса" лишь дважды уходила с поля без пропущенных голов, что оставляет "Вильярреалу" неплохие шансы, даже несмотря на удручающую статистику личных встреч.

"Вильярреал"

"Вильярреал" в целом уверенно шел на 7-е место, но его подкосила ЛЧ. Да, команда Эмери дошла до полуфинала, но сил потратила немеряно и, как итог, набрала 4 очка в 4 последних турах.

Перед последним туром рассчитывать сугубо на осечку конкурента было бы глупо. "Атлетик" вполне может смять даже мотивированную "Севилью", а тут у "Нервиона" никакого резона грызть землю - он вполне может и второй состав выставить. И что тогда? Надо самим побеждать "Барселону", вот и все.

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Сделать это будет нелегко. "Вильярреал" последний раз уходил с поля без пропущенных голов 19 апреля. Даже "Алавес" умудрился забить "Подводникам" дважды и победить (2:1). Второй неприятный момент - травма Жерара Морено, который для Эмери значит примерно, как Бензема для Анчелотти. А если ко всему еще и "Барса" упрется? В общем, интересный нас ждет матч - из тех, в которых возможно абсолютно все.

"Барселона" - "Вильярреал": статистика личных встреч

А вот это главная проблема "Желтой субмарины", как сейчас кажется. Просто вдумайтесь: "Вильярреал" не побеждал "Барселону" с марта 2008 года! Это было так давно, что за него еще забивали Маркос Сенна и Йон-Даль Томассон.

С тех пор - 22 победы "Барсы" и 6 ничьих. В том числе, "Кулес" дожали "Вильярреал" и в прошлом ноябре - 3:1 с решающим голом от Мемфиса Депая.

"Барселона" - "Вильярреал": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Вильярреала"

Турнирное положение команд

На 21.05

Ориентировочные составы

"Барса" заканчивает сезон так же, как и его проводила - с полным лазаретом травмированных. На сей раз не сыграют Роберто, Педри, Пике, Дест, Нико и Эрик Гарсия. Также под вопросом и Депай.

У "Вильярреала", конечно, главная потеря - Жерар Морено. Также отмечаем дисквалификацию основного правого бека Хуана Фойта; ну, а Альберто Морено выбыл на много месяцев с разрывом крестов.

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Ленгле, Альба - Гави, Бускетс, Френки де Йонг - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

"Вильярреал": Рульи - Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Чуквезе, Капу, Парехо, Коклен - Ло Чельсо, Дья

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"Барселона" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол

Учитывая, что обе команды по большим праздникам уходят с поля без пропущенных голов, рискнем предположить, что завтра этого не случится. Поставим на "обе забьют" - БК принимают ставки на это событие с коэффициентами 1,55-1,6.