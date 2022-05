Барселона - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.05.2022

Один из тех матчей последнего тура в Испании, которые имеют реальное турнирное значение. По крайней мере, для одной из команд.

"Вильярреал" в случае потери очков на "Камп Ноу", а также победы "Атлетика" в параллельной игре с "Севильей", останется без еврокубков на следующий сезон. Естественно, команда Унаи Эмери постарается этого избежать, но беда в том, что "Барса" - самый неудобный соперник для "Желтой субмарины" из всех в Примере.

У каталонцев не осталось целей на сезон - она заканчивает чемпионат на втором месте, после чего часть игроков едут в Австралию на товарняк (читай - собирать деньги), а остальные - в сборные.

В апреле и начале мая, пока еще сохранялась турнирная мотивация, "Барса" исправно побеждала - даже "Бетис" на 94-й минуте дожала, и это было красиво. А вот уже недельной давности матч с "Хетафе", когда "было не надо" - тихий ужас. Именно поэтому сложно предвидеть настрой "Кулес" завтра. Перевесить могут как отсутствие мотивации, так и желание красиво попрощаться со своими фанами.

l Xavi just confirmed FC Barcelona's interest in signing Robert Lewandowski at Barça's presser:



"Yes, he's one of the options and possibilites. He said publicly that he wants to leave [Bayern]. Negotiations are underway. It won't be easy, but yes, he's one of the options" pic.twitter.com/6e3egejWEy