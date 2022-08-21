Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Сосьедад - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.08.2022
Каталонцы едут к одной из лучших оборон Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Примера. 2-й тур
21 августа. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" 23:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Встреча двух противоположностей. Если "Барселона" пытается любой ценой избежать спада в результатах, то "Реал Сосьедад" - пример медленного, но устойчивого развития.
Также команды различаются и по стилю игры. Если каталонцы обожают держать мяч и атаковать позиционно, то стихия басков - атака свободного пространства на флангах и за спинами защитников. Чисто теоретически "Ла Реалу" должно быть удобно против "Барсы" Хави, но есть немаловажный нюанс - сумасшедший уровень индивидуального мастерства атаки каталонцев.
"Реал Сосьедад"
В 1-м туре баски в своем стиле перемололи "Кадис" (1:0). Вроде, ничего особенного - крепкая оборона, 2-3 потенциально голевых атаки, минимальный счет. Со стороны это напоминает успех середняка, но соль в том, что "Сосьедад" именно так и побеждает при Иманоле Альгуасиле.
В двух последних сезонах баски набирали по 62 очка - впечатляющая стабильность. Сейчас Альгуасиль говорит о возможности улучшит этот рекорд, но разрыв связок у Оярсабаля ударит по его планам. Без Микеля "Ла Реалу" приходится больше рассчитывать на Сильву и Исака, но один уже старый, а другой - нестабильный.
Против "Барсы" баски сядут в оборону - это ясно каждому. Опорная зона у них - кремень, но в защите есть вопросы к классу Ле Норманна и Муньоса, особенно в свете грядущих противостояний с Дембеле и Левандовским. Ну, и еще надо посмотреть, как 36-летний Давид Сильва справится с давлением молодых "Кулес". Буквально все опасные атаки "Ла Реала" идут через него, так что роль ветерана будет определяющей.
"Барселона"
Каталонцы стартовали в чемпионате с ничьи против "Райо Вальекано" (0:0). В том матче они 21 раз пробивали по воротам, но, в то же время, реально голевых шансов у "Молний" было не меньше.
Неровная игра "Кулес" легко объяснима. Во-первых, новичков много, и химия еще не отработана. Во-вторых, на команду влияет происходящее за пределами поля, где все у "Барсы" неровно. Френки де Йонга буквально выталкивают из клуба, но он не идет; Жюля Кунде все еще не зарегистрировали; боссы ведут переговоры об очередном сокращении зарплат ветеранов.
Barcelona will soon have a meeting with Frenkie de Jong to make a final decision: He either cuts his salary from €14m net to €9m net or he leaves the club.— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 19, 2022
— @gerardromero pic.twitter.com/n35GNIJztE
На этом фоне думать только о футболе непросто, и это дополнительный шанс для "Сосьедада" завтра. Чтобы победить, "Барсе" нужна стопроцентная концентрация, высокая интенсивность, быстрый отход назад после потерь. Способна ли на это команда Хави? Если судить по игре с "Райо", то нет, но с тех пор прошла неделя, и за этот срок некоторые вещи могли измениться.
"Реал Сосьедад" - "Барселона": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Барса" оба раза победила "Ла Реал", и если домашние 4:2 выглядели абсолютно справедливо, то 1:0 на выезде - чистое везение. Баски весь матч просидели на воротах "Кулес", которые еле бегали, но тер Штеген вытащил все.
Наверное, это типично для данного противостояния. "Барсе" везет с басками, и она не проигрывает на "Аноэте" с 2016 года - то есть, уже 8 матчей кряду.
"Реал Сосьедад" - "Барселона": последние матчи команд
Последние матчи "Реал Сосьедада"
Последние матчи "Барселоны"
Ориентировочные составы
У "Сосьедада" примерно до октября вне игры лидер команды Оярсабаль - это больно, но уже привычно. Также маловероятен выход левого бека Диего Рико из-за проблем с сухожилием - скорее всего, позицию закроет Айхен Муньос.
У "Барселоны" из-за дисквалификации матч пропустит капитан и мозг центра поля Серджи Бускетс, которого глобально менять некем - Кессье и де Йонг игроки другого типа. Также есть проблемы с формой у Феррана Торреса - его ждем максимум на замену.
"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Муньос - Субименди, Мерино - Кубо, Сильва, Браис Мендес - Исак
"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кристенсен, Араухо, Альба - де Йонг, Кессье, Педри - Дембеле, Левандовский, Фати
"Реал Сосьедад" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Реал Сосьедад" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
У "Ла Реала" одна из лучших команд оборонительного плана в Ла Лиге, а "Барса" далека от оптимальных кондиций плюс будет играть без системообразующего Бускетса. Вы видите тут потенциал для голевого шоу? Мы - нет, поэтому выберем ставку ТМ 2,5; букмекеры предлагают ее с коэффициентами около 2,0.
Популярное сейчас
- Усик - Джошуа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- АПЛ. Эвертон – Ноттингем 1:1. Команда Миколенко спасается благодаря голевому действию голкипера
- Суркис: Во время войны платить деньги Сетанте, чтобы посмотреть Динамо - преступление
- Атлетико - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.08.2022
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО