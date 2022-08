Реал Сосьедад - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.08.2022

Встреча двух противоположностей. Если "Барселона" пытается любой ценой избежать спада в результатах, то "Реал Сосьедад" - пример медленного, но устойчивого развития.

Также команды различаются и по стилю игры. Если каталонцы обожают держать мяч и атаковать позиционно, то стихия басков - атака свободного пространства на флангах и за спинами защитников. Чисто теоретически "Ла Реалу" должно быть удобно против "Барсы" Хави, но есть немаловажный нюанс - сумасшедший уровень индивидуального мастерства атаки каталонцев.

В 1-м туре баски в своем стиле перемололи "Кадис" (1:0). Вроде, ничего особенного - крепкая оборона, 2-3 потенциально голевых атаки, минимальный счет. Со стороны это напоминает успех середняка, но соль в том, что "Сосьедад" именно так и побеждает при Иманоле Альгуасиле.

В двух последних сезонах баски набирали по 62 очка - впечатляющая стабильность. Сейчас Альгуасиль говорит о возможности улучшит этот рекорд, но разрыв связок у Оярсабаля ударит по его планам. Без Микеля "Ла Реалу" приходится больше рассчитывать на Сильву и Исака, но один уже старый, а другой - нестабильный.

Против "Барсы" баски сядут в оборону - это ясно каждому. Опорная зона у них - кремень, но в защите есть вопросы к классу Ле Норманна и Муньоса, особенно в свете грядущих противостояний с Дембеле и Левандовским. Ну, и еще надо посмотреть, как 36-летний Давид Сильва справится с давлением молодых "Кулес". Буквально все опасные атаки "Ла Реала" идут через него, так что роль ветерана будет определяющей.

Каталонцы стартовали в чемпионате с ничьи против "Райо Вальекано" (0:0). В том матче они 21 раз пробивали по воротам, но, в то же время, реально голевых шансов у "Молний" было не меньше.

Неровная игра "Кулес" легко объяснима. Во-первых, новичков много, и химия еще не отработана. Во-вторых, на команду влияет происходящее за пределами поля, где все у "Барсы" неровно. Френки де Йонга буквально выталкивают из клуба, но он не идет; Жюля Кунде все еще не зарегистрировали; боссы ведут переговоры об очередном сокращении зарплат ветеранов.

Barcelona will soon have a meeting with Frenkie de Jong to make a final decision: He either cuts his salary from €14m net to €9m net or he leaves the club.



— @gerardromero pic.twitter.com/n35GNIJztE