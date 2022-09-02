Реал Мадрид - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.09.2022

Примера. 4-й тур

3 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Бетис"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Поединок двух единственных команд, которые выиграли все три стартовых матча Ла Лиги.

И у "Реала", и "Бетиса" первые три недели возникали сложности, но удача и характер все перемололи. Естественно, в очном матче Мадрид фаворит, но не тотальный, как было против "Сельты" и "Альмерии". Похоже, нас ждет неспешный, планомерный взлом обороны "Бетиса" с отрезками равного футбола.

"Реал Мадрид"

У "Реала" на старте сезона идеальный результат, но к игре есть пара вопросов. "Альмерия" и "Эспаньол" были побеждены лишь в самой концовке, когда банально устали.

Этот фактор может сработать и с "Бетисом" - у него тоже лавки нет; вот только рассчитывать сугубо на это как-то не по-чемпионски. Анчелотти нужны еще работающие способы прохождения эшелонированной обороны, кроме дриблинга Винисиуса. Возможно, есть резон поставить направо Родриго вместо шаблонного Вальверде - на "Корнелье" его выход дал результат.

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Еще один тонкий момент - адаптация Чуамени, который иногда теряет позицию; Фекир и Каналес могут такое не простить. Ну, а сильные стороны Мадрида вы и так знаете - конечно, на бумаге их побольше. "Бетис" - соперник серьезный, и даже 50% владения здесь чемпиону не гарантированы, однако где-нибудь Бензема обязан его подловить…

"Бетис"

… Тем более, что именно центр обороны - самое слабое звено зелено-белых. Эдгар Гонсалес просто не тянет уровень задач, которые стоят перед командой, Херман Песселья пропустит матч из-за удаления в прошлом туре, а Луис Фелипе лишь недавно перебрался на "Бенито Вильямарин". Вот и посудите сами.

С другой стороны, у "Бетиса" классный левый фланг во главе с Алексом Морено, мощный кулак в опорной зоне в лице Гвидо и Карвалью, а также яркое атакующее звено, где Фекир с Каналесом отдают, а Борха и Хуанми забивают. Эти парни эффективны - отсюда и три победы.

3 - Manuel Pellegrini ???????? has won each of his opening three games in a LaLiga season for the second time in his career, having done so with Real Madrid in 2009/10, a campaign in which he achieved the most points by a runner-up (96). Engineer. pic.twitter.com/e8nUr3uezv — OptaJose (@OptaJose) August 26, 2022

Вероятно, на "Бернабеу" севильцы сядут глубже обычного - так контролировать Винисиуса и Бензема будет проще. Также ожидаем акцент "Бетиса" на длинных передачах и сольных прорывах - особенно от Каналеса; он зачастую играет против бывшего клуба вдохновенно. Ну, а в целом севильцы точно не будут взвинчивать темп - в их интересах вязать и замедлять "Реал" всеми средствами, так что прогнозируем и кучу фолов, мелких и не очень.

"Реал Мадрид" - "Бетис": статистика личных встреч

В прошлом сезоне Мадрид выстрадал победу на "Бенито Вильямарин" благодаря голу Дани Карвахаля (1:0), а на "Бернабеу", когда ничего уже не решалось, команды расписали скучные нули.

Если копнуть глубже, то "Бетис" еще дважды играл 0:0 в Мадриде за последние три года, а 8 марта 2020-го побеждал "Реал" на своем поле (2:1). В общем, неудобный соперник.

"Реал Мадрид" - "Бетис": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Бетиса"

Турнирное положение команд

На 02.09

Ориентировочные составы

У "Реала" точно, как у российского генштаба - "потерь нет". Одриосола и Вальехо - это не в счет.

А вот у "Бетиса" кое-что надо отметить. Во-первых, дисквалифицирован основной центрбек Песселья; во-вторых, лечится единственный опытный правый бек Монтойя; в-третьих, удалось наконец зарегистрировать на Ла Лигу Виллиана Жозе.

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Луис Фелипе, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Каналес, Фекир, Хуанми - Борха Иглесиас

"Реал Мадрид" - "Бетис": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол

"Бетис" вполне может проиграть, Мадрид все-таки класснее, но крупно? Очень сомневаемся. Поставим на победу гостей с форой (+1,5) - БК предлагают это событие с коэффициентами около 1,8.