Реал Мадрид - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.09.2022

Поединок двух единственных команд, которые выиграли все три стартовых матча Ла Лиги.

И у "Реала", и "Бетиса" первые три недели возникали сложности, но удача и характер все перемололи. Естественно, в очном матче Мадрид фаворит, но не тотальный, как было против "Сельты" и "Альмерии". Похоже, нас ждет неспешный, планомерный взлом обороны "Бетиса" с отрезками равного футбола.

У "Реала" на старте сезона идеальный результат, но к игре есть пара вопросов. "Альмерия" и "Эспаньол" были побеждены лишь в самой концовке, когда банально устали.

Этот фактор может сработать и с "Бетисом" - у него тоже лавки нет; вот только рассчитывать сугубо на это как-то не по-чемпионски. Анчелотти нужны еще работающие способы прохождения эшелонированной обороны, кроме дриблинга Винисиуса. Возможно, есть резон поставить направо Родриго вместо шаблонного Вальверде - на "Корнелье" его выход дал результат.

Еще один тонкий момент - адаптация Чуамени, который иногда теряет позицию; Фекир и Каналес могут такое не простить. Ну, а сильные стороны Мадрида вы и так знаете - конечно, на бумаге их побольше. "Бетис" - соперник серьезный, и даже 50% владения здесь чемпиону не гарантированы, однако где-нибудь Бензема обязан его подловить…

… Тем более, что именно центр обороны - самое слабое звено зелено-белых. Эдгар Гонсалес просто не тянет уровень задач, которые стоят перед командой, Херман Песселья пропустит матч из-за удаления в прошлом туре, а Луис Фелипе лишь недавно перебрался на "Бенито Вильямарин". Вот и посудите сами.

С другой стороны, у "Бетиса" классный левый фланг во главе с Алексом Морено, мощный кулак в опорной зоне в лице Гвидо и Карвалью, а также яркое атакующее звено, где Фекир с Каналесом отдают, а Борха и Хуанми забивают. Эти парни эффективны - отсюда и три победы.

3 - Manuel Pellegrini ???????? has won each of his opening three games in a LaLiga season for the second time in his career, having done so with Real Madrid in 2009/10, a campaign in which he achieved the most points by a runner-up (96). Engineer. pic.twitter.com/e8nUr3uezv