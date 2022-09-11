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Реал Мадрид - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.09.2022

Испания
(1 голосов)

Без Бензема

Реал Мадрид - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.09.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 5-й тур
11 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 15:00 "Мальорка"
Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Реал" после 6 кряду побед на старте сезона сыграет против удобной для себя "Мальорки", но есть нюанс - травмирован Карим Бензема. Этот фактор точно поможет "Киновари", если она забьет хотя бы раз.

Вот забьет ли? Это вопрос риторический. На бумаге у "Мальорки" есть кому делать проблемы Мадриду, но на практике он не проигрывает на "Бернабеу" с тех самых мартовских 0:4 в Класико, так что…

"Реал Мадрид"

У Мадрида не старт сезона, а сплошная мечта. Все удается. Суперкубок у "Айнтрахта" выиграли, даже не устав; в чемпионате 4 победы из 4; в Лиге чемпионов стартовали с 3:0 на поле "Селтика".

Без вариантов, "Реал" действительно хорош, но, если начистоту, из побежденных им команд лишь "Бетис" и "Селтик" показывают футбол европейского уровня. Также отмечаем, что из 6 добытых побед, лишь 2 были для Мадрида простыми. На неделе в Шотландии хозяева долгое время владели инициативой и чудом не открыли не счет.

При этом график у "Реала" очень плотный - по два матча каждую неделю. Сразу после "Мальорки" мадридцев ждет "РБ Лейпциг", и на него желательно сэкономить силы. Между тем, резерв у Анчелотти малоэффективен, лучший бомбардир Бензема выбыл, замены ему нет, а "Киноварь" - соперник зубастый… Этот матч не будет легкой прогулкой для Мадрида, хотя он и почти наверняка победит.

"Мальорка"

У "Мальорки" сезон начался с обидных потерь очков, особенно против "Бетиса", но дальше команда нашла свой ритм. В двух последних турах "Киноварь" набрала 4 очка.

Главный козырь команды Хавьера Агирре - это, собственно, сам Хавьер Агирре. Многоопытный мексиканец умеет поставить игру в любой ситуации. Также дает результат скалообразный центрфорвард из Косово Ведат Мурики, а Ли Кан Ин нашел себя где-то на позиции треквартисты. Эти парни талантливы; их надо накрывать жестко даже "Реалу".

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Понятно, что на "Бернабеу" в свой футбол "Мальорка" не поиграет - ей придется закрываться и контратаковать. Схема Агирре 5-3-2 тут подойдет как нельзя кстати - "Киноварь" попробует выдавливать Мадрид на фланги, подальше от ворот. Контригру построят через скорость Ли, скидки Мурики, а еще вертикальные пасы Гренье или Дани Родригеса. Это все может сработать, если "Реал" вдруг даст слабину. Ну, а если не даст… тогда вы и сами все понимаете.

"Реал Мадрид" - "Мальорка": статистика личных встреч

На поле "Реала" "Мальорка" не побеждает с 2009 года, а вот на "Сан Моише" "Киноварь" била "Сливочных" сравнительно недавно - в октябре 2019-го.

Касательно прошлого сезона, то там у Мадрида все было очень спокойно - 6:1 и 3:0. Правда, тогда у островитян не было Агирре…

"Реал Мадрид" - "Мальорка": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.09.2022 - изображение 1

Последние матчи "Мальорки"

Реал Мадрид - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.09.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 10.09

Реал Мадрид - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.09.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры помимо Бензема основной центрбек Эдер Милитао. Кроме того, СМИ прогнозируют выход в основе Камавинги вместо Модрича, и появление Азара на позиции фальшивой 9-ки.

У "Мальорки" лечатся Идриссу Баба, Амат Ндиай и Анхель Родригес. Все это чувствительные потери в плане отбора и контратак.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди - Кроос, Чуамени, Модрич - Вальверде, Азар, Винисиус

"Мальорка": Райкович - Копете, Раильо, Вальент - Маффео, Антонио Санчес, Батталья, Дани Родригес, Хауме Коста - Мурики, Ли Кан Ин

"Реал Мадрид" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

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"Реал Мадрид" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол

Бензема нет, а без голов матч выиграть невозможно. Кто возьмет на себя роль Карима? Мы ставим на Винисиуса - благо, он в этом сезоне поразительно точен и уже отличился в 4 матчах "Реала" из 6.

Ставки на гол бразильского вундеркинда БК принимают с коэффициентами 1,9-2,0.

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка Прогнозы
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
11.09.2022 в 02:30
Если б не было ещё и Модрича, то я б с уверенностью сказал, шо Реалу пздц. Ну, а так ничья.
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oda1979 (Запорожье)
11.09.2022 в 02:16
Уверенно, по чемпионски: 3-1 или 4-1
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