Реал Мадрид - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.09.2022

Примера. 5-й тур

11 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 15:00 "Мальорка"

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Реал" после 6 кряду побед на старте сезона сыграет против удобной для себя "Мальорки", но есть нюанс - травмирован Карим Бензема. Этот фактор точно поможет "Киновари", если она забьет хотя бы раз.

Вот забьет ли? Это вопрос риторический. На бумаге у "Мальорки" есть кому делать проблемы Мадриду, но на практике он не проигрывает на "Бернабеу" с тех самых мартовских 0:4 в Класико, так что…

"Реал Мадрид"

У Мадрида не старт сезона, а сплошная мечта. Все удается. Суперкубок у "Айнтрахта" выиграли, даже не устав; в чемпионате 4 победы из 4; в Лиге чемпионов стартовали с 3:0 на поле "Селтика".

Без вариантов, "Реал" действительно хорош, но, если начистоту, из побежденных им команд лишь "Бетис" и "Селтик" показывают футбол европейского уровня. Также отмечаем, что из 6 добытых побед, лишь 2 были для Мадрида простыми. На неделе в Шотландии хозяева долгое время владели инициативой и чудом не открыли не счет.

“With Benzema's injury in the next matches, all offensive responsibility will fall on the young Brazilian. No one doubts that he is ready to take on that challenge.“ ????????✨ @marca pic.twitter.com/tA83WfxFok — Madrid Zone (@theMadridZone) September 9, 2022

При этом график у "Реала" очень плотный - по два матча каждую неделю. Сразу после "Мальорки" мадридцев ждет "РБ Лейпциг", и на него желательно сэкономить силы. Между тем, резерв у Анчелотти малоэффективен, лучший бомбардир Бензема выбыл, замены ему нет, а "Киноварь" - соперник зубастый… Этот матч не будет легкой прогулкой для Мадрида, хотя он и почти наверняка победит.

"Мальорка"

У "Мальорки" сезон начался с обидных потерь очков, особенно против "Бетиса", но дальше команда нашла свой ритм. В двух последних турах "Киноварь" набрала 4 очка.

Главный козырь команды Хавьера Агирре - это, собственно, сам Хавьер Агирре. Многоопытный мексиканец умеет поставить игру в любой ситуации. Также дает результат скалообразный центрфорвард из Косово Ведат Мурики, а Ли Кан Ин нашел себя где-то на позиции треквартисты. Эти парни талантливы; их надо накрывать жестко даже "Реалу".

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Понятно, что на "Бернабеу" в свой футбол "Мальорка" не поиграет - ей придется закрываться и контратаковать. Схема Агирре 5-3-2 тут подойдет как нельзя кстати - "Киноварь" попробует выдавливать Мадрид на фланги, подальше от ворот. Контригру построят через скорость Ли, скидки Мурики, а еще вертикальные пасы Гренье или Дани Родригеса. Это все может сработать, если "Реал" вдруг даст слабину. Ну, а если не даст… тогда вы и сами все понимаете.

"Реал Мадрид" - "Мальорка": статистика личных встреч

На поле "Реала" "Мальорка" не побеждает с 2009 года, а вот на "Сан Моише" "Киноварь" била "Сливочных" сравнительно недавно - в октябре 2019-го.

Касательно прошлого сезона, то там у Мадрида все было очень спокойно - 6:1 и 3:0. Правда, тогда у островитян не было Агирре…

"Реал Мадрид" - "Мальорка": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Мальорки"

Турнирное положение команд

На 10.09

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры помимо Бензема основной центрбек Эдер Милитао. Кроме того, СМИ прогнозируют выход в основе Камавинги вместо Модрича, и появление Азара на позиции фальшивой 9-ки.

У "Мальорки" лечатся Идриссу Баба, Амат Ндиай и Анхель Родригес. Все это чувствительные потери в плане отбора и контратак.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди - Кроос, Чуамени, Модрич - Вальверде, Азар, Винисиус

"Мальорка": Райкович - Копете, Раильо, Вальент - Маффео, Антонио Санчес, Батталья, Дани Родригес, Хауме Коста - Мурики, Ли Кан Ин

"Реал Мадрид" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол

Бензема нет, а без голов матч выиграть невозможно. Кто возьмет на себя роль Карима? Мы ставим на Винисиуса - благо, он в этом сезоне поразительно точен и уже отличился в 4 матчах "Реала" из 6.

Ставки на гол бразильского вундеркинда БК принимают с коэффициентами 1,9-2,0.