Реал Мадрид - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.09.2022

"Реал" после 6 кряду побед на старте сезона сыграет против удобной для себя "Мальорки", но есть нюанс - травмирован Карим Бензема. Этот фактор точно поможет "Киновари", если она забьет хотя бы раз.

Вот забьет ли? Это вопрос риторический. На бумаге у "Мальорки" есть кому делать проблемы Мадриду, но на практике он не проигрывает на "Бернабеу" с тех самых мартовских 0:4 в Класико, так что…

У Мадрида не старт сезона, а сплошная мечта. Все удается. Суперкубок у "Айнтрахта" выиграли, даже не устав; в чемпионате 4 победы из 4; в Лиге чемпионов стартовали с 3:0 на поле "Селтика".

Без вариантов, "Реал" действительно хорош, но, если начистоту, из побежденных им команд лишь "Бетис" и "Селтик" показывают футбол европейского уровня. Также отмечаем, что из 6 добытых побед, лишь 2 были для Мадрида простыми. На неделе в Шотландии хозяева долгое время владели инициативой и чудом не открыли не счет.

“With Benzema's injury in the next matches, all offensive responsibility will fall on the young Brazilian. No one doubts that he is ready to take on that challenge.“ ????????✨ @marca pic.twitter.com/tA83WfxFok