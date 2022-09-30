Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.10.2022

Примера. 7-й тур

1 октября. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Барселона" после пяти кряду разгромов в Ла Лиге едет на Балеарские острова, и здесь, кажется, ее серия легких побед прервется.

Международный перерыв, обилие травм и хорошая форма "Мальорки" - серьезные факторы. Чтобы добиться результата, Левандовскому и компании на сей раз будет мало одного класса. Игрокам придется дать большой объем работы, а Хави не сплоховать с выбором состава и заменами. Вечер нас ждет интересный.

"Мальорка"

У "Киновари" две победы, две ничьи и два поражения на старте сезона, и это хорошо, но могло быть еще больше, если бы не невезение.

Домашнее поражение от "Бетиса" (1:2) - это какая-то аномалия; зелено-белые выживали больше часа, но каким-то чудом сохранили счет на табло. Не менее обидна для "Мальорки" и ничья с "Жироной" (1:1), которую та вырвала за счет пенальти на 92-й минуте. Справедливость дважды не восторжествовала, да, но вся Испания увидела - "Мальорка" на "Сон Моише" сильна.

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Не испугаются хозяева и завтра. При Хавьере Агирре они выиграли 40% матчей, так что "Барсу" обязательно ждут контратаки через быстрых Ли Кан Ина и Дани Родригеса; навесы на мощного Мурики; стандарты с подключениями Настасича, Раильо и других великанов. Этот арсенал выстреливает почти всегда. Другое дело, что это простейшая из задач. Куда сложнее "Киновари" будет замедлить движение мяча и не развалиться перед Левандовским.

"Барселона"

Пока что перед Робертом на колени упали все, кроме "Райо". У поляка феноменальные 8 голов в последних 5 турах.

Добавьте сюда класс Бускетса, талант Педри и Гави, технику Рафиньи, мастерство тер Штегена - и что получим? Абсолютно правильно - топ-команду. Даже недавние травмы Араухо и Кунде этот статус у "Барсы" не отберут, ведь на замене есть Кристенсен и Роберто - разберутся. В крайнем случае, под рукой у Хави достаточно атакующих талантов, чтобы банально перестрелять "Мальорку", если оборона начнет лажать.

8 goals and 2 assists in 6 games????



Lewandowski for you ????????❤️ pic.twitter.com/M4eI5y7vQx — Sam (@samstylinsonn) September 30, 2022

В текущем сезоне у "Барсы" монструозные 3 победы из 3 на выезде с общим счетом 11:1. То есть, трибунами ее не запугать. Жесткость и интенсивность - это единственный способ; тем более, большинство игроков "Кулес" только вернулись со сборных и могут быть подуставшими. Других путей нет. Если "Барса" на "Сон Моиш" сможет задавать темп - ну, тогда ждем шестого разгрома подряд.

"Мальорка" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" дважды обыгрывала "Мальорку" в очень сложных и конкурентных матчах - 1:0 и 2:1.

Каталонцам вообще везет в поединках с "Киноварью" - они выиграли ВСЕ очные встречи, начиная с 2010 года!

"Мальорка" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Мальорки"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

После 6 туров

Ориентировочные составы

У "Барсы" пятеро травмированных после матчей сборных - защитники Араухо, Бельерин и Кунде, хавбек де Йонг, вингер Депай. Это не сильно ударит по команде завтра, но навредит будущей ротации, ведь календарь плотный, и впереди у Хави "Интер" в ЛЧ.

У "Мальорки" отмечаем травму новичка-форварда Тино Кадевере, плюс сомнения на счет Матии Настасича, Родриго Баттальи и Амата Ндиайя - решение по ним будет приниматься в последний момент.

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста - Дани Родригес, Баба, Гренье - Ли Кан Ин, Мурики

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кристенсен, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, Бускетс, Педри - Рафинья, Левандовский, Дембеле

"Мальорка" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Мальорка" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Каталонцы после появления в их составе Роберта Левандовского категорически не ассоциируются с "низовыми" матчами. А тут еще и куча потерь среди защитников, которые в теории должны помочь отличиться "Мальорке".

Поставим на ТБ 2,5 - БК предлагают этот вариант с коэффициентами 1,6-1,7.