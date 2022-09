Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.10.2022

"Барселона" после пяти кряду разгромов в Ла Лиге едет на Балеарские острова, и здесь, кажется, ее серия легких побед прервется.

Международный перерыв, обилие травм и хорошая форма "Мальорки" - серьезные факторы. Чтобы добиться результата, Левандовскому и компании на сей раз будет мало одного класса. Игрокам придется дать большой объем работы, а Хави не сплоховать с выбором состава и заменами. Вечер нас ждет интересный.

У "Киновари" две победы, две ничьи и два поражения на старте сезона, и это хорошо, но могло быть еще больше, если бы не невезение.

Домашнее поражение от "Бетиса" (1:2) - это какая-то аномалия; зелено-белые выживали больше часа, но каким-то чудом сохранили счет на табло. Не менее обидна для "Мальорки" и ничья с "Жироной" (1:1), которую та вырвала за счет пенальти на 92-й минуте. Справедливость дважды не восторжествовала, да, но вся Испания увидела - "Мальорка" на "Сон Моише" сильна.

Не испугаются хозяева и завтра. При Хавьере Агирре они выиграли 40% матчей, так что "Барсу" обязательно ждут контратаки через быстрых Ли Кан Ина и Дани Родригеса; навесы на мощного Мурики; стандарты с подключениями Настасича, Раильо и других великанов. Этот арсенал выстреливает почти всегда. Другое дело, что это простейшая из задач. Куда сложнее "Киновари" будет замедлить движение мяча и не развалиться перед Левандовским.

Пока что перед Робертом на колени упали все, кроме "Райо". У поляка феноменальные 8 голов в последних 5 турах.

Добавьте сюда класс Бускетса, талант Педри и Гави, технику Рафиньи, мастерство тер Штегена - и что получим? Абсолютно правильно - топ-команду. Даже недавние травмы Араухо и Кунде этот статус у "Барсы" не отберут, ведь на замене есть Кристенсен и Роберто - разберутся. В крайнем случае, под рукой у Хави достаточно атакующих талантов, чтобы банально перестрелять "Мальорку", если оборона начнет лажать.

