Хетафе - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.10.2022

"Реал" всего раз сыграл вничью в этом чемпионате - и вот уже на первом месте "Барселона". Такова цена ошибка сейчас в Испании.

С этой точки зрения и с "Хетафе" Мадриду оступаться крайне нежелательно. Да, нет Бензема. Да, есть усталость. Но очки надо брать любой ценой, а то "Барселона" в Ла Лиге пока чертовски эффективна.

У синих пока получается очень нестабильный чемпионат. Начала команда Кике Санчеса Флореса ужасно - с трех поражений и ничьей. Дальше последовали две неплохих победы, в том числе над мощным "Реалом Сосьедад" (2:1); и вот на прошлой неделе "Хета" снова проиграл - на сей раз, дома "Вальядолиду" (2:3).

В двух последних чемпионатах синие финишировали в низшей части таблицы, и сейчас, вероятно, думают о том же, но быть аутсайдером - значит, много защищаться, а "Хетафе" пропустил аж 15 раз в 7 турах. Это плохо.

Матч с "Реалом" - испытание, прежде всего, для обновившейся обороны синих. Альварес, Иглесиас, Куэнка, Митрович будут свежими в отличие от форвардов Мадрида - это должно им помочь. Также "Хетафе" важно перебегать соперника в полузащите, не дать Модричу дышать, и тут очень некстати микротравмы Арамбарри и Максимовича - не факт, что оба смогут играть. Ну, а атака - это уже как пойдет. Даже если хозяева ни разу не потревожат Лунина, но удержат 0:0, они будут счастливы.

У "Реала" старт сезона получился идеальным - 9 побед из 9. После этого команда Карло Анчелотти оступилась на "Бернабеу" против "Осасуны" (1:1), но уверенно по игре победила "Шахтер" (2:1).

Тони Кроос вообще сказал, мол, обязаны были громить "Горняков" 7:1, но в том и проблема Мадрида, что Карим Бензема в этом сезоне перестал забивать регулярно. Очередная травма выбила его и из заявки на "Хетафе" тоже. Еще полгода назад это стало бы ударом для "Сливочных", но сейчас команда играет без француза лучше, чем с ним.

Real Madrid tonight:



✅ Kroos completed the most passes(96)

✅Vinicius completed the most dribbles(5) and won the most duels(12)

✅Valverde completed the most key passes(7)

✅ Rodrigo ⚽????️

✅Vinicius⚽ pic.twitter.com/IV8wZPlFfD