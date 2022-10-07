Хетафе - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.10.2022

"Реал" всего раз сыграл вничью в этом чемпионате - и вот уже на первом месте "Барселона". Такова цена ошибка сейчас в Испании.

С этой точки зрения и с "Хетафе" Мадриду оступаться крайне нежелательно. Да, нет Бензема. Да, есть усталость. Но очки надо брать любой ценой, а то "Барселона" в Ла Лиге пока чертовски эффективна.

Примера. 8-й тур

8 октября. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Хетафе"

У синих пока получается очень нестабильный чемпионат. Начала команда Кике Санчеса Флореса ужасно - с трех поражений и ничьей. Дальше последовали две неплохих победы, в том числе над мощным "Реалом Сосьедад" (2:1); и вот на прошлой неделе "Хета" снова проиграл - на сей раз, дома "Вальядолиду" (2:3).

В двух последних чемпионатах синие финишировали в низшей части таблицы, и сейчас, вероятно, думают о том же, но быть аутсайдером - значит, много защищаться, а "Хетафе" пропустил аж 15 раз в 7 турах. Это плохо.

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Матч с "Реалом" - испытание, прежде всего, для обновившейся обороны синих. Альварес, Иглесиас, Куэнка, Митрович будут свежими в отличие от форвардов Мадрида - это должно им помочь. Также "Хетафе" важно перебегать соперника в полузащите, не дать Модричу дышать, и тут очень некстати микротравмы Арамбарри и Максимовича - не факт, что оба смогут играть. Ну, а атака - это уже как пойдет. Даже если хозяева ни разу не потревожат Лунина, но удержат 0:0, они будут счастливы.

Новости "Реала"

У "Реала" старт сезона получился идеальным - 9 побед из 9. После этого команда Карло Анчелотти оступилась на "Бернабеу" против "Осасуны" (1:1), но уверенно по игре победила "Шахтер" (2:1).

Тони Кроос вообще сказал, мол, обязаны были громить "Горняков" 7:1, но в том и проблема Мадрида, что Карим Бензема в этом сезоне перестал забивать регулярно. Очередная травма выбила его и из заявки на "Хетафе" тоже. Еще полгода назад это стало бы ударом для "Сливочных", но сейчас команда играет без француза лучше, чем с ним.

Real Madrid tonight:



✅ Kroos completed the most passes(96)

✅Vinicius completed the most dribbles(5) and won the most duels(12)

✅Valverde completed the most key passes(7)

✅ Rodrigo ⚽????️

✅Vinicius⚽ pic.twitter.com/IV8wZPlFfD — Martial????????✝️ (@RmaOzil23) October 5, 2022

Винисиус, Родриго, Вальверде - молодая поросль Мадрида радует. "Осасуну" они не победили во многом потому, что слишком уперлись в штрафную. "Реалу" надо пространство, а не мяч, так что на поле "Хетафе" он вряд ли будет настаивать на владении. Думается, Модрич и Кроос выйдут, чтобы снабжать быструю молодежь лонгболлами, а вот в защите будет ротация - через неделю у "Реала" Эль Класико, на которое надо сохранить силы.

"Хетафе" - "Реал": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Реал" победил "Хетафе" на "Бернабеу" (2:0), но проиграл на "Колозеум Альфонсо Перес" (0:1).

Также "Сливочные" не смогли победить на поле синих весной 2021-го и весной 2019-го - оба раза по 0:0, и только зимой 2020-го уверенно взяли свои (3:0). То есть, наметилась кое-какая тенденция.

Последние матчи "Хетафе"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Мадрида микротравма у Бензема - пока неясно, какой срок пропустит француз. Зато уже точно известно, что многострадальный Дани Себальос вылетел до Нового года - вероятно, это его конец в "Реале". Также вне игры остается Тибо Куртуа, благодаря чему играет наш Андрей Лунин.

У "Хетафе" небольшие повреждения почти у всех центральных хавбеков - Арамбарри, Максимовича, Сеоане. Кого из них удастся поставить на ноги еще неясно.

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Дуарте, Альварес, Иглесиас - Аленья, Милья, Альгобия - Унал, Майораль

"Реал": Лунин - Васкес, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Родриго, Винисиус

"Хетафе" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Хетафе" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Плотная, вязкая оборона "Хетафе" - это не тот типаж, который любит "Реал". К тому же, соперник готовился неделю, а "Сливочные" играли в ЛЧ.

Похоже на то, что синие не проиграют крупно, поэтому поставим на них с форой (+1,5) - БК предлагают такой вариант с коэффициентами 1,65-1,75.