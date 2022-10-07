Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хетафе - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.10.2022
Почти мадридское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Реал" всего раз сыграл вничью в этом чемпионате - и вот уже на первом месте "Барселона". Такова цена ошибка сейчас в Испании.
С этой точки зрения и с "Хетафе" Мадриду оступаться крайне нежелательно. Да, нет Бензема. Да, есть усталость. Но очки надо брать любой ценой, а то "Барселона" в Ла Лиге пока чертовски эффективна.
Примера. 8-й тур
8 октября. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Антонио Матеу Лаос
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Новости "Хетафе"
У синих пока получается очень нестабильный чемпионат. Начала команда Кике Санчеса Флореса ужасно - с трех поражений и ничьей. Дальше последовали две неплохих победы, в том числе над мощным "Реалом Сосьедад" (2:1); и вот на прошлой неделе "Хета" снова проиграл - на сей раз, дома "Вальядолиду" (2:3).
В двух последних чемпионатах синие финишировали в низшей части таблицы, и сейчас, вероятно, думают о том же, но быть аутсайдером - значит, много защищаться, а "Хетафе" пропустил аж 15 раз в 7 турах. Это плохо.
Матч с "Реалом" - испытание, прежде всего, для обновившейся обороны синих. Альварес, Иглесиас, Куэнка, Митрович будут свежими в отличие от форвардов Мадрида - это должно им помочь. Также "Хетафе" важно перебегать соперника в полузащите, не дать Модричу дышать, и тут очень некстати микротравмы Арамбарри и Максимовича - не факт, что оба смогут играть. Ну, а атака - это уже как пойдет. Даже если хозяева ни разу не потревожат Лунина, но удержат 0:0, они будут счастливы.
Новости "Реала"
У "Реала" старт сезона получился идеальным - 9 побед из 9. После этого команда Карло Анчелотти оступилась на "Бернабеу" против "Осасуны" (1:1), но уверенно по игре победила "Шахтер" (2:1).
Тони Кроос вообще сказал, мол, обязаны были громить "Горняков" 7:1, но в том и проблема Мадрида, что Карим Бензема в этом сезоне перестал забивать регулярно. Очередная травма выбила его и из заявки на "Хетафе" тоже. Еще полгода назад это стало бы ударом для "Сливочных", но сейчас команда играет без француза лучше, чем с ним.
Real Madrid tonight:— Martial????????✝️ (@RmaOzil23) October 5, 2022
✅ Kroos completed the most passes(96)
✅Vinicius completed the most dribbles(5) and won the most duels(12)
✅Valverde completed the most key passes(7)
✅ Rodrigo ⚽????️
✅Vinicius⚽ pic.twitter.com/IV8wZPlFfD
Винисиус, Родриго, Вальверде - молодая поросль Мадрида радует. "Осасуну" они не победили во многом потому, что слишком уперлись в штрафную. "Реалу" надо пространство, а не мяч, так что на поле "Хетафе" он вряд ли будет настаивать на владении. Думается, Модрич и Кроос выйдут, чтобы снабжать быструю молодежь лонгболлами, а вот в защите будет ротация - через неделю у "Реала" Эль Класико, на которое надо сохранить силы.
"Хетафе" - "Реал": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Реал" победил "Хетафе" на "Бернабеу" (2:0), но проиграл на "Колозеум Альфонсо Перес" (0:1).
Также "Сливочные" не смогли победить на поле синих весной 2021-го и весной 2019-го - оба раза по 0:0, и только зимой 2020-го уверенно взяли свои (3:0). То есть, наметилась кое-какая тенденция.
Последние матчи "Хетафе"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У Мадрида микротравма у Бензема - пока неясно, какой срок пропустит француз. Зато уже точно известно, что многострадальный Дани Себальос вылетел до Нового года - вероятно, это его конец в "Реале". Также вне игры остается Тибо Куртуа, благодаря чему играет наш Андрей Лунин.
У "Хетафе" небольшие повреждения почти у всех центральных хавбеков - Арамбарри, Максимовича, Сеоане. Кого из них удастся поставить на ноги еще неясно.
"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Дуарте, Альварес, Иглесиас - Аленья, Милья, Альгобия - Унал, Майораль
"Реал": Лунин - Васкес, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Родриго, Винисиус
"Хетафе" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Хетафе" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
Плотная, вязкая оборона "Хетафе" - это не тот типаж, который любит "Реал". К тому же, соперник готовился неделю, а "Сливочные" играли в ЛЧ.
Похоже на то, что синие не проиграют крупно, поэтому поставим на них с форой (+1,5) - БК предлагают такой вариант с коэффициентами 1,65-1,75.
Популярное сейчас
- Металлист подтягивается к лидерам, Ингулец остановил Колос. Таблица и результаты тура УПЛ
- Кто может увидеть здесь пенальти? Скандальное решение арбитра в матче Верес - Металлист. ВИДЕО
- Источник: Генеральный директор Зари подал в отставку
- Не Довбик. Назван лучший игрок Днепра-1 в матче против Вадуца
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Новости по теме
- 00:32 Прогнозы на футбол Реал Мадрид - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.10.2022
- 23:45 Прогнозы на футбол Кадис - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 15.05.2022
- 19:42 Прогнозы на футбол Интрига еще не убита. Реал – Челси. Анонс и прогноз ответного матча ¼ финала ЛЧ на 12.04.2022