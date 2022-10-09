Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.10.2022

После болезненного гостевого поражения от "Интера" календарь предоставил "Барселоне" шанс передохнуть и собраться с мыслями.

"Сельта" в целом неплохая команда, но имеет проблемы с топами и выездами. Если каталонцы и тут забуксуют, это станет поводом говорить о первых системных проблемах у "Барсы" в новом сезоне, ведь до "Интера" была еще, мягко говоря, невзрачная игра против "Мальорки".

Примера. 8-й тур

9 октября. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Сельта"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

Гордость "Барсы" - один пропущенный мяч после 7 туров Ла Лиги, но сохранить этот показатель будет архисложно из-за череды травм. Кунде, Бельерин, Араухо, а теперь и Кристенсен в лазарете. В итоге на "Сельту" придется выпускать в основе Роберто и Пике - привет, сезон-2021/22!

Таким образом, в обороне работы у Хави немало. В полузащите и нападении ситуация куда лучше, но после перерыва на сборные тоже появились вопросы. Уж слишком предсказуемо действует Дембеле; Гави не дает августовской динамики; Левандовского слишком надолго оставляют без мяча. "Барсе" надо провести хотя бы один сильный матч, чтобы заявить всем - типа, не беспокойтесь, мы вернулись.

Rain can’t stop Ansu or Lewy pic.twitter.com/xmCtvilGTI — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 7, 2022

В идеале таким поединком должна стать ответка против "Интера" - там будет решаться судьба путевки в плей-офф ЛЧ. Но и "Сельта" тоже важна. "Барсе" надо разбегаться, восстановить веру в себя. В этом сезоне она забила 3, 4 и 5 голов соответственно в трех последних матчах на "Камп Ноу". Не надо придумывать велосипед - нужно просто вернуться к той форме.

Новости "Сельты"

"Сельта" знает, что "Барса" дома забивает много и красиво, так что ее главная задача на "Камп Ноу" - не развалиться. "Кулес" тяжело играют против команд, которые держат структуру под давлением, как, например, "Мальорка" Хавьера Агирре.

Проблема "Сельты" в том, что она так не умеет. В этом сезоне "Кельты" провалили оба выезда к "Атлетико" (1:4) и "Валенсии" (0:3). Также команда Эдуардо Коудета сдулась после получаса равной игры против "Реала" (1:4).

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Хроническое неумение играть на чужих полях и проблемы с сильными соперниками - такой себе фундамент для визита на "Камп Ноу". "Сельте" надо удивить даже саму себя, чтобы взять очки. Ну, и еще цепляться за проблемы соперника - например, убегать за спину Пике, навязывать единоборства Эрику Гарсии, идти один в один на Роберто. Хави Галан это может, и Карлес Перес тоже, но для начала надо преодолеть возникший страх перед грандами.

"Барселона" - "Сельта": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" дома уверенно победила "Кельтов" 3:1, а вот на "Балаидосе" была драматичная ничья 3:3, когда галисийцы отыгрались с 0:3.

Также совсем недавно "Сельта" побеждала и на "Камп Ноу" - было это в мае 2021-го, когда Лео Месси забил свой последний гол за "Барсу", но и этого не хватило (1:2).

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Сельты"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Помимо уже названных защитников Кристенсена, Кунде, Бельерина и Араухо у "Барсы" лечатся форвард Депай и опорник Кессье. В целом типичная картина для "Кулес" последних лет.

У "Сельты" вне игры только дисквалифицированный Франко Серви - вероятно, его заменит кто-то из пары Карлес Перес/Аугусто Солари.

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Фати

"Сельта": Марчесин - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Бельтран - Оскар, Вейга, Солари - Странд Ларсен, Аспас

"Барселона" - "Сельта": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Сельта": прогноз от UA-Футбол

"Барса" на чужих полях играет по-разному, а вот на своем обычно не подводит и дарит шоу. Рискнем предположить, что то же разозленные "Интером" подопечные Хави сделают и завтра.

Наша ставка - ТБ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами 1,65-1,75.