  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.10.2022
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.10.2022

Испания
(1 голосов)

Шанс поднять настроение после "Интера"

Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.10.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После болезненного гостевого поражения от "Интера" календарь предоставил "Барселоне" шанс передохнуть и собраться с мыслями.

"Сельта" в целом неплохая команда, но имеет проблемы с топами и выездами. Если каталонцы и тут забуксуют, это станет поводом говорить о первых системных проблемах у "Барсы" в новом сезоне, ведь до "Интера" была еще, мягко говоря, невзрачная игра против "Мальорки".

Примера. 8-й тур
9 октября. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Сельта"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Зміст

Новости "Барселоны"

Гордость "Барсы" - один пропущенный мяч после 7 туров Ла Лиги, но сохранить этот показатель будет архисложно из-за череды травм. Кунде, Бельерин, Араухо, а теперь и Кристенсен в лазарете. В итоге на "Сельту" придется выпускать в основе Роберто и Пике - привет, сезон-2021/22!

Таким образом, в обороне работы у Хави немало. В полузащите и нападении ситуация куда лучше, но после перерыва на сборные тоже появились вопросы. Уж слишком предсказуемо действует Дембеле; Гави не дает августовской динамики; Левандовского слишком надолго оставляют без мяча. "Барсе" надо провести хотя бы один сильный матч, чтобы заявить всем - типа, не беспокойтесь, мы вернулись.

В идеале таким поединком должна стать ответка против "Интера" - там будет решаться судьба путевки в плей-офф ЛЧ. Но и "Сельта" тоже важна. "Барсе" надо разбегаться, восстановить веру в себя. В этом сезоне она забила 3, 4 и 5 голов соответственно в трех последних матчах на "Камп Ноу". Не надо придумывать велосипед - нужно просто вернуться к той форме.

Новости "Сельты"

"Сельта" знает, что "Барса" дома забивает много и красиво, так что ее главная задача на "Камп Ноу" - не развалиться. "Кулес" тяжело играют против команд, которые держат структуру под давлением, как, например, "Мальорка" Хавьера Агирре.

Проблема "Сельты" в том, что она так не умеет. В этом сезоне "Кельты" провалили оба выезда к "Атлетико" (1:4) и "Валенсии" (0:3). Также команда Эдуардо Коудета сдулась после получаса равной игры против "Реала" (1:4).

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Хроническое неумение играть на чужих полях и проблемы с сильными соперниками - такой себе фундамент для визита на "Камп Ноу". "Сельте" надо удивить даже саму себя, чтобы взять очки. Ну, и еще цепляться за проблемы соперника - например, убегать за спину Пике, навязывать единоборства Эрику Гарсии, идти один в один на Роберто. Хави Галан это может, и Карлес Перес тоже, но для начала надо преодолеть возникший страх перед грандами.

"Барселона" - "Сельта": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" дома уверенно победила "Кельтов" 3:1, а вот на "Балаидосе" была драматичная ничья 3:3, когда галисийцы отыгрались с 0:3.

Также совсем недавно "Сельта" побеждала и на "Камп Ноу" - было это в мае 2021-го, когда Лео Месси забил свой последний гол за "Барсу", но и этого не хватило (1:2).

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.10.2022 - изображение 1

Последние матчи "Сельты"

Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.10.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.10.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

Помимо уже названных защитников Кристенсена, Кунде, Бельерина и Араухо у "Барсы" лечатся форвард Депай и опорник Кессье. В целом типичная картина для "Кулес" последних лет.

У "Сельты" вне игры только дисквалифицированный Франко Серви - вероятно, его заменит кто-то из пары Карлес Перес/Аугусто Солари.

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Фати

"Сельта": Марчесин - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Бельтран - Оскар, Вейга, Солари - Странд Ларсен, Аспас

"Барселона" - "Сельта": ставки и коэффициенты

Parimatch
1,31
5,80
10
Сделать ставку
Favbet
1,30
5,70
10,5
Сделать ставку
VBET
1,31
5,90
11
Сделать ставку

"Барселона" - "Сельта": прогноз от UA-Футбол

"Барса" на чужих полях играет по-разному, а вот на своем обычно не подводит и дарит шоу. Рискнем предположить, что то же разозленные "Интером" подопечные Хави сделают и завтра.

Наша ставка - ТБ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами 1,65-1,75.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Сельта (Виго) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.10.2022 в 01:24
В составе спортивных аналитиков произошла замена. Вместо сашки засранца, вышло что-то непонятное с мозгами в сотни разов меньше куриного
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
09.10.2022 в 01:30
Похвальна самокритика...
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
09.10.2022 в 00:26
Поразка барсілони 2-8...
Ответить
0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.10.2022 в 00:51
0:1
Ответить
0
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде