Реал Мадрид - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.10.2022

Короткая, хоть и успешна каденция Андрея Лунина в воротах "Реала" подошла к концу. Тибо Куртуа выздоровел, а значит, он возвращается на свое место.

Это еще один аргумент в пользу Мадрида в матче с "Севильей", у которой как раз ни одного козыря не видно в помине. Команда из Андалусии плохо начала сезон, сменила тренера и даже с новым выиграла лишь раз в 4 матчах. Что такой соперник может противопоставить чемпиону?

У "Реала" хорошо почти все. Говорим "почти", поскольку в пятницу Карим Бензема на тренировке вновь почувствовал дискомфорт. Француз настоял, чтобы его включили в заявку, но еще неясно, готов ли он играть 90 минут.

С остальным у "Реала" хорошо. Он почти решил вопросы в группе ЛЧ, выиграл 9 с 10 матчей в Ла Лиге, победил "Барсу" в Класико, а в минувшем туре устроил шоу легальных и незасчитанных голов против "Эльче" (3:0). Карло Анчелотти говорит, что его команда даже не устала, и по всему видно, так и есть.

6 - @realmadriden have won their first six away games in a single LaLiga season for only the second time in history, after the 1991/92 campaign. Unstoppable. pic.twitter.com/nhgX0aIDNx