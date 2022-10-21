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Реал Мадрид - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.10.2022

Испания
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Куртуа возвращается

Реал Мадрид - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.10.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Короткая, хоть и успешна каденция Андрея Лунина в воротах "Реала" подошла к концу. Тибо Куртуа выздоровел, а значит, он возвращается на свое место.

Это еще один аргумент в пользу Мадрида в матче с "Севильей", у которой как раз ни одного козыря не видно в помине. Команда из Андалусии плохо начала сезон, сменила тренера и даже с новым выиграла лишь раз в 4 матчах. Что такой соперник может противопоставить чемпиону?

Примера. 11-й тур
22 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Севилья"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Зміст

Новости "Реала"

У "Реала" хорошо почти все. Говорим "почти", поскольку в пятницу Карим Бензема на тренировке вновь почувствовал дискомфорт. Француз настоял, чтобы его включили в заявку, но еще неясно, готов ли он играть 90 минут.

С остальным у "Реала" хорошо. Он почти решил вопросы в группе ЛЧ, выиграл 9 с 10 матчей в Ла Лиге, победил "Барсу" в Класико, а в минувшем туре устроил шоу легальных и незасчитанных голов против "Эльче" (3:0). Карло Анчелотти говорит, что его команда даже не устала, и по всему видно, так и есть.

С "Севильей" Мадрид не станет применять ротацию - в старте выйдут сильнейшие. Соперник после камбэка Хорхе Сампаоли играет глубоко по схеме 5-4-1 - это усложнит работу Винисиусу и Вальверде на флангах. С другой стороны, у "Севильи" слабые центрбеки, и "Реал" точно будет давить сюда. Передачи на Бензема, вертикальные рывки хавбеков, смещения вингеров - "Сливочные" используют все. "Нервиону" с его текущей формой даже тайм продержаться будет архисложно.

Новости "Севильи

Надо понимать, что это не та "Севилья", к которой мы привыкли за последние 10-12 лет. От команды, претендовавшей на ТОП-3, следа не осталось ни в одной из линий.

Лучший центрбек нынешней "Севильи" прошлый сезон провел в 13-й команде Турции; центрфорварды южан Эн-Несири, Дольберг и Рафа Мир на троих забили в Ла Лиге ровно 1 гол; полузащита в лице Фернандо, Ракитича и Папу Гомеса безнадежно постарела.

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После своего возвращения в клуб Хорхе Сампаоли пытается вырулить за счет количественного насыщения обороны и эмоционального всплеска; при нем команда каждый матч завершает с уймой карточек и в грязных от подкатов футболках. Другое дело, что класса дальше нет, поэтому у "Севильи" при аргентинце лишь 1 победа в 4 матчах. В минувшем туре, например, она еле отыгралась с "Валенсией" (1:1). Перед "Реалом" у гостей было на сутки больше отдыха, но это едва ли не единственный аргумент в их пользу. Дать бой они, конечно, попробуют, но большего ждать трудно.

"Реал Мадрид" - "Севилья": статистика личных встреч

В прошлом чемпионате "Реал" дважды бил "Севилью" в непростых, нервных матчах - 2:1 на "Бернабеу" и 3:2 на "Писхуане".

Ну, а вообще "Нервион" не побеждал на "Бернабеу" с далекого 2008 года, когда победу 4:3 ему принесли Ромарик, Адриано, Ренато и Фреди Кануте. Помните еще те времена?

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.10.2022 - изображение 1

Последние матчи "Севильи"

Реал Мадрид - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.10.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

Реал Мадрид - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.10.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

Помимо выздоровления Куртуа и ушиба Бензема у "Реала" новостей нет. Дани Себальос продолжает лечения, но, кажется, это важнее для него, чем для команды.

У "Севильи" дисквалифицирован из-за красной в прошлом туре молодой защитник Кике Салас. Также не помогут команде травмированные Танги Ньянзу, Карим Рекик и Хесус Корона; под вопросом на матч Маркос Акунья и Фернандо. Все это - проблемы.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Чуамени, Модрич - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Севилья": Буну - Монтьель, Акунья, Дилейни, Кармона, Теллес - Папу Гомес, Гудель, Ракитич, Иско - Рафа Мир

"Реал Мадрид" - "Севилья": ставки и коэффициенты

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"Реал Мадрид" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол

"Севилья" при Хорхе Сампаоли забивала по одному голу в каждом из четырех матчей. "Реал" же на своем поле выиграл всухую только 2 матча из 7.

Рискнем предположить, что и в этот раз формальный аутсайдер умудрится свой шанс найти. Ставку "индивидуальный тотал 2 больше 0,5" БК предлагают с коэффициентами 1,7-1,8.

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья Прогнозы
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