Реал Мадрид - Валенсия. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 11.01.2023

Деньги творят чудеса - и это единственный ответ на вопрос, почему четыре испанских клуба в разгар сезона оказались посреди аравийской пустыни.

Тамошние шейхи платят громадные суммы за матчи - они считают, что так улучшают свой имидж. Тем временем испанцам нужны средства, дабы как-то конкурировать с топами АПЛ. Так вот и возник этот странный турнир - по привычке его еще называют Суперкубок, но это вранье, иначе его бы разыгрывали только "Реал" и "Бетис" - чемпион и обладатель Кубка сезона-2021/22.

Суперкубок Испании. 1/2 финала

11 января. Эр-Рияд. Международный стадион короля Фахда

"Реал Мадрид" 21:00 "Валенсия"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: ---

Новости "Реала"

Наверное, надо честно сказать - начиная с конца октября, "Реал" не впечатляет. Он выигрывает подавляющее большинство матчей, но это вымученные победы. Чемпионской легкости, которая была год назад, нет.

Лишь в 3 матчах Ла Лиги из 16 Мадриду удалось не пропустить - и это первая проблема. Вторая - плохое движение на чужой половине. Фактически бежит сейчас только Винисиус и местами Родриго. В то же время Бензема много мажет - так много, как никогда после ухода Роналду. В прошлом туре против сильного "Вильярреала" комбинация этих факторов уже привела Мадрид к поражению (1:2). Еще неделей ранее "Вальядолид" продержался аж 80 минут.

3 - Real Madrid have only kept three clean sheets in their 16 games in LaLiga 2020/23 (16 goals conceded), equalling their lowest tally at this stage of the season in the 21st century (three in 2008/09). Weakness. pic.twitter.com/Cs0BU12BHH — OptaJose (@OptaJose) January 9, 2023

"Валенсия" объективно слабее "Подводников", но сильнее "Пуселы". Для победы над ней "Реалу" надо достать из шкафа фирменный характер и не дать "Летучим мышам" разбить игру на эпизоды фолами, что они уже не раз делали в этом сезоне. Если поединок будет цельным, и на первый план выйдет класс, Мадрид спокойно победит. Но кто сказал, что так будет?

Новости "Валенсии"

"Валенсия" - середняк Ла Лиги. У команды Дженнаро Гаттузо лишь 5 побед в 16 турах, причем из сильных соперников был бит только "Бетис" (3:0).

Как и "Реал", "Летучие мыши" далеки от идеального состояния после ЧМ. 1:2 против "Вильярреала" еще можно объяснить, но домашние 0:1 с "Кадисом" - это перебор. Даже тренер соперников не верил такому счастью и после свистка буквально рыдал.

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Вы спросите, как такой соперник может остановить "Реал"? А все просто. "Валенсия" плохо атакует сама - отсюда и импотенция с "автобусом" из Кадиса. А вот мешать играть другим команда Гаттузо умеет почти так же хорошо, как когда-то он сам. В текущем сезоне "Атлетико" и "Барса" на жилах вырывали победы над "Лос Чес", причем каталонцы забили аж на 93-й минуте. "Валенсия" жесткая, кусачая; ее полузащитники обожают провокации, а Кавани все еще не прощает ошибок. "Реалу" надо быть настороже.

"Реал Мадрид" - "Валенсия": статистика личных встреч

В текущем чемпионате команды еще не встречались, а вот в прошлом провели два очень разных матча. На "Месталье" "Валенсия" упиралась до 80-й минуты, а тогда пропустила дважды (1:2). В то же время в Мадриде "Реал" вообще не имел проблем (4:1).

Если копнуть чуть глубже, то последняя победа "Валенсии" над "Сливочными" датирована ноябрем 2020 года - тогда на "Месталье" были зафиксированы сенсационные 3:0.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Валенсии"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" серьезные проблемы - из-за травм не сыграют стопроцентно основные Давид Алаба и Орельен Чуамени. Замены обоим есть, но это сильно ударит по лавке, где останется только разжиревший Азар и вросший в скамейку Лунин.

У "Валенсии" с переломами выбыли центральный хавбек Нико Гонсалес и вингер Саму Кастильехо. Также еще не готов вратарь Хауме Доменек, что плохо в свете грубого ляпа Мамардашвили в позапрошлом туре.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди - Модрич, Вальверде, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Джемерт, Диахаби, Гайя - Муса, Гильямон, Алмейда - Клюйверт, Кавани, Самуэл Лино

"Реал Мадрид" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

Как уже говорилось, "Реал" пропускает почти в каждом матче. Та же ситуация и у "Валенсии", у которой атака намного качественнее вратаря и обороны.

В свете этого рискнем и выберем ставку "обе забьют" - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8.