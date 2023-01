Реал Мадрид - Валенсия. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 11.01.2023

Деньги творят чудеса - и это единственный ответ на вопрос, почему четыре испанских клуба в разгар сезона оказались посреди аравийской пустыни.

Тамошние шейхи платят громадные суммы за матчи - они считают, что так улучшают свой имидж. Тем временем испанцам нужны средства, дабы как-то конкурировать с топами АПЛ. Так вот и возник этот странный турнир - по привычке его еще называют Суперкубок, но это вранье, иначе его бы разыгрывали только "Реал" и "Бетис" - чемпион и обладатель Кубка сезона-2021/22.

Наверное, надо честно сказать - начиная с конца октября, "Реал" не впечатляет. Он выигрывает подавляющее большинство матчей, но это вымученные победы. Чемпионской легкости, которая была год назад, нет.

Лишь в 3 матчах Ла Лиги из 16 Мадриду удалось не пропустить - и это первая проблема. Вторая - плохое движение на чужой половине. Фактически бежит сейчас только Винисиус и местами Родриго. В то же время Бензема много мажет - так много, как никогда после ухода Роналду. В прошлом туре против сильного "Вильярреала" комбинация этих факторов уже привела Мадрид к поражению (1:2). Еще неделей ранее "Вальядолид" продержался аж 80 минут.

3 - Real Madrid have only kept three clean sheets in their 16 games in LaLiga 2020/23 (16 goals conceded), equalling their lowest tally at this stage of the season in the 21st century (three in 2008/09). Weakness. pic.twitter.com/Cs0BU12BHH