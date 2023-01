Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.01.2023

После 18 туров мадридский "Реал" опережает "Реал Сосьедад" лишь на 3 очка. Учитывая, что и "Барса" не убежала чересчур далеко, гипотетичная победа басков сделает их… претендентом на титул.

Естественно, в Мадриде против такого сценария, и негостеприимный прием "Сосьедаду" обеспечен. Красивый, эстетичный футбол? Нет, эти команды делают ставку на другое. Нас ждет жесткий, агрессивный, силовой матч, где одна ошибка может стать фатальной.

"Реал" идеально отреагировал на поражение от "Барсы" (1:3) в Суперкубке. Его победы над "Вильярреалом (3:2), "Атлетиком" (2:0) и "Атлетико" (3:1) показали силу духа Мадрида, его собранность и силу резерва.

Даже когда одновременно вылетели Васкес, Начо, Менди и Карвахаль, и оба фланга оголились, позицию слева идеально закрыл Камавинга. В матче с "Атлетико" именно француз заработал для Савича удаление, определившее результат. Также в январе мощно включились Асенсио и Себальос - у обоих летом истекают контракты, и они делают все, чтоб остаться.

Словом, Мадрид опять находит выход из почти безвыходной ситуации. Единственное, что настораживает - его победы тяжелые, нервные; с "Атлетико" в четверг вообще пришлось бегать 120 минут, а это бьет по физике. Тот же Бензема в свои 35 играет вообще каждую минуту. "Сосьедад" наверняка мечтает, чтобы у "Сливочных" иссякли силы именно сейчас, ведь другие варианты у басков не просматриваются. Мадрид в этой Ла Лиге набрал дома 17 очков (0 поражений), и статистика личных встреч тоже в его пользу.

Что может противопоставить этому "Ла Реал"? Только сильную текущую форму и результаты, чуть подпорченные выездными 0:1 от "Барселоны" посреди недели. Впрочем, а кто сейчас не уступает каталонцам?

К тому же, "Сосьедад" хоть и проиграл, но сделал это за 90 минут, а не 120 - то есть, он не так выдохся. Да и вообще, не играли баски плохо на "Камп Ноу" - главная вина в поражении лежит на Браисе Мендесе, который изо всех сил зарабатывал удаление добрых полчаса. Помутнение нашло, не иначе. При этом игрок Браис классный, и наверняка в Мадриде исправится.

