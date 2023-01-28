Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.01.2023

После 18 туров мадридский "Реал" опережает "Реал Сосьедад" лишь на 3 очка. Учитывая, что и "Барса" не убежала чересчур далеко, гипотетичная победа басков сделает их… претендентом на титул.

Естественно, в Мадриде против такого сценария, и негостеприимный прием "Сосьедаду" обеспечен. Красивый, эстетичный футбол? Нет, эти команды делают ставку на другое. Нас ждет жесткий, агрессивный, силовой матч, где одна ошибка может стать фатальной.

Примера. 19-й тур

29 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Реала"

"Реал" идеально отреагировал на поражение от "Барсы" (1:3) в Суперкубке. Его победы над "Вильярреалом (3:2), "Атлетиком" (2:0) и "Атлетико" (3:1) показали силу духа Мадрида, его собранность и силу резерва.

Даже когда одновременно вылетели Васкес, Начо, Менди и Карвахаль, и оба фланга оголились, позицию слева идеально закрыл Камавинга. В матче с "Атлетико" именно француз заработал для Савича удаление, определившее результат. Также в январе мощно включились Асенсио и Себальос - у обоих летом истекают контракты, и они делают все, чтоб остаться.

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Словом, Мадрид опять находит выход из почти безвыходной ситуации. Единственное, что настораживает - его победы тяжелые, нервные; с "Атлетико" в четверг вообще пришлось бегать 120 минут, а это бьет по физике. Тот же Бензема в свои 35 играет вообще каждую минуту. "Сосьедад" наверняка мечтает, чтобы у "Сливочных" иссякли силы именно сейчас, ведь другие варианты у басков не просматриваются. Мадрид в этой Ла Лиге набрал дома 17 очков (0 поражений), и статистика личных встреч тоже в его пользу.

Новости "Реала Сосьедад"

Что может противопоставить этому "Ла Реал"? Только сильную текущую форму и результаты, чуть подпорченные выездными 0:1 от "Барселоны" посреди недели. Впрочем, а кто сейчас не уступает каталонцам?

К тому же, "Сосьедад" хоть и проиграл, но сделал это за 90 минут, а не 120 - то есть, он не так выдохся. Да и вообще, не играли баски плохо на "Камп Ноу" - главная вина в поражении лежит на Браисе Мендесе, который изо всех сил зарабатывал удаление добрых полчаса. Помутнение нашло, не иначе. При этом игрок Браис классный, и наверняка в Мадриде исправится.

9 - Real Sociedad have won their last nine games in all competitions, their best-ever winning streak. Unstoppable. pic.twitter.com/X5JSr1ezgp — OptaJose (@OptaJose) January 25, 2023

А вот кто не исправится, да и вообще не сыграет, это Давид Сильва и Микель Мерино - лучший плеймейкер и самый качественный центрхав "Сосьедада", и это критично. Оярсабаль, Кубо и Субименди сделают, что могут, но это не то. Без своих лидеров баски займут оборону глубже обычного, их вертикальное движение мяча пострадает. Одна надежда на Серлота - его скидки и голы. Напомним, "Реал" не пропустил лишь в 4 турах из 17, а у норвежца уже 8 голов в 14 матчах. Он просто обязан подловить Рюдигера на дежурной ошибке.

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

В предыдущем, чемпионском сезоне "Реал" дважды легко обыграл "Сосьедад" - 4:1 дома и 2:0 на выезде.

При этом в позапрошлом сезоне оба матча между командами закончились вничью, а в феврале 2020-го баски в Мадриде эффектно выбили "Сливочных" из Кубка короля - 4:3. То есть, когда "Реал" слаб, "Сосьедад" этим пользуется.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Здесь у обеих команд нет хороших новостей. "Реал" по-прежнему не может рассчитывать на Чуамени, Карвахаля, Менди, Васкеса; рецидив получил Алаба; неизвестно состояние Родриго, который не смог доиграть дерби с "Атлетико" в четверг.

У "Сосьедада" мы уже вспомнили про Сильву и Мерино; также вне игры правый бек Горосабель, центрхав Гевара, новички Садик и Шо. Все они имели бы шанс на основу на "Бернабеу", будь они здоровы.

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Кроос, Себальос, Модрич - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Браис Мендес, Субименди, Марин - Кубо - Серлот, Оярсабаль

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

Доверимся визуальному впечатлению. Уходя с "Камп Ноу" в среду, "Сосьедад" был свежее, чем "Реал" в четверг после дерби.

Рискнем предположить, что баскам удастся если не выиграть, то навязать уставшему чемпиону равную борьбу. Поставим на их победу с форой (+1) - БК предлагают такой вариант с коэффициентами от 1,65.