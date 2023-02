Мальорка - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.02.2023

"Реал" получит шанс на время приблизиться к "Барселоне" на расстояние двух очков, если победит на Мальорке, однако сделать это будет непросто. "Киноварь" - одна из самых "домашних" команд Ла Лиги, а Мадриду из-за травмы не поможет его основной бомбардир Карим Бензема, которого совершенно некем менять.

"Мальорка" проводит текущий сезон в целом увереннее, чем прошлый, однако последние результаты команды настораживают - 3 поражения в 4 матчах. В минувшем туре "Киноварь" всухую и по делу проиграла мега-скромному "Кадису" - 0:2. Это никуда не годится.

Перестали срабатывать навесы на Ведата Мурики - это первая проблема. Вторая - кризис обороны. В 19 турах команда Хавьера Агирре забила лишь 15 раз, но и пропустила 18, что держало ее на плаву. Стоило "автобусу" дать пробоины - как результаты ухудшились, ведь атаки у команды особо нет.

"Мальорка" все еще может рассчитывать на помощь трибун - на "Сон Мойше" у "Киновари" приличные 14 очков в 9 турах. Но, конечно, против "Реала" этого мало - соперник сверхсерьезный. Думается, Агирре не станет рисковать и насытит защиту. Атаки - только через стандарты и скидки Мурики на быстрого Ли Кан Ина. И никаких авантюр - разве что при минимальном отставании на последних минутах.

В отличие от "Мальорки", отдыхавшей полную неделю, Мадрид в четверг отбегал перенесенный матч с "Валенсией", где добыл пиррову победу (2:0). Травма Бензема - это очень плохо.

Карим незаменим в "Реале", ведь другого центрфорварда Перес не купил. Да, можно использовать в центре Родриго, но это уже совсем другой футбол и другая нагрузка на оборону соперника. Бразильцу надо пространство, тогда как Бензема способен забивать и без него - чисто за счет фактуры.

11 - @Benzema ???????? has been involved in eleven goals in his last 12 games with @realmadriden in all competitions after being involved in only five his first nine matches this season (four goals, one assist). Monsieur. ???? pic.twitter.com/gKFST9AfY6