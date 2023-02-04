Мальорка - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.02.2023

"Реал" получит шанс на время приблизиться к "Барселоне" на расстояние двух очков, если победит на Мальорке, однако сделать это будет непросто. "Киноварь" - одна из самых "домашних" команд Ла Лиги, а Мадриду из-за травмы не поможет его основной бомбардир Карим Бензема, которого совершенно некем менять.

Примера. 20-й тур

5 февраля. Пальма. "Сон Мойш"

"Мальорка" 15:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Мальорки"

"Мальорка" проводит текущий сезон в целом увереннее, чем прошлый, однако последние результаты команды настораживают - 3 поражения в 4 матчах. В минувшем туре "Киноварь" всухую и по делу проиграла мега-скромному "Кадису" - 0:2. Это никуда не годится.

Перестали срабатывать навесы на Ведата Мурики - это первая проблема. Вторая - кризис обороны. В 19 турах команда Хавьера Агирре забила лишь 15 раз, но и пропустила 18, что держало ее на плаву. Стоило "автобусу" дать пробоины - как результаты ухудшились, ведь атаки у команды особо нет.

4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Мальорка" все еще может рассчитывать на помощь трибун - на "Сон Мойше" у "Киновари" приличные 14 очков в 9 турах. Но, конечно, против "Реала" этого мало - соперник сверхсерьезный. Думается, Агирре не станет рисковать и насытит защиту. Атаки - только через стандарты и скидки Мурики на быстрого Ли Кан Ина. И никаких авантюр - разве что при минимальном отставании на последних минутах.

Новости "Реала"

В отличие от "Мальорки", отдыхавшей полную неделю, Мадрид в четверг отбегал перенесенный матч с "Валенсией", где добыл пиррову победу (2:0). Травма Бензема - это очень плохо.

Карим незаменим в "Реале", ведь другого центрфорварда Перес не купил. Да, можно использовать в центре Родриго, но это уже совсем другой футбол и другая нагрузка на оборону соперника. Бразильцу надо пространство, тогда как Бензема способен забивать и без него - чисто за счет фактуры.

11 - @Benzema ???????? has been involved in eleven goals in his last 12 games with @realmadriden in all competitions after being involved in only five his first nine matches this season (four goals, one assist). Monsieur. ???? pic.twitter.com/gKFST9AfY6 — OptaJose (@OptaJose) February 2, 2023

У "Реала" мощная выездная форма (24 очка в 10 турах), и он выиграл 4 из 5 последних матчей. Анчелотти, как обычно, подводит команду к ЛЧ в отменных кондициях. На "Сон Мойше" спрогнозируем от Папы Карло некоторую ротацию в полузащите. Также "Реал" наверняка попытается забить быстрый гол. Во-первых, это разрушило бы план "Мальорки" на матч; во-вторых - обезопасило бы самих "Сливочных", чья оборона - слабейшее звено в команде.

"Мальорка" - "Реал": статистика личных встреч

В первом круге "Реал" не заметил "Мальорку" на "Сантьяго Бернабеу" - 4:1. Также было и в обоих матчах прошлого сезона - 3:0 на острове и 6:1 в Мадриде.

Лишь раз в последних 10 матчах "Киновари" удалось обыграть "Сливочных" - и было это в октябре 2019-го (1:0).

Последние матчи "Мальорки"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Мальорки" из-за перебора карточек матч пропустит основной центральный защитник Хосе Копете, но его есть кем менять, не беда.

У "Реала" из плохого - травмы Бензема, Менди, Васкеса, Милитао. Впрочем, есть также позитив - это возвращение Давида Алабы.

"Мальорка": Райкович - Гонсалес, Раильо, Вальент - Маффео, де Галларета, Антонио Санчес, Хауме Коста - Кадевере, Мурики, Ли Кан Ин

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга - Вальверде, Чуамени, Кроос - Асенсио, Родриго, Винисиус

"Мальорка" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Мальорка" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Очень, очень удобным соперником была "Киноварь" для Мадрида с момента ее возвращения в элиту. А тут еще и мини-кризис ее подкосил.

"Реал" вряд ли победит ярко, но победит. На это и поставим - тем более, БК предлагают эту ставку с щедрыми коэффициентами от 1,75.