  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Мальорка - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.02.2023
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мальорка - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.02.2023

Испания
(1 голосов)

Выезд в негостеприимное место

Мальорка - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.02.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" получит шанс на время приблизиться к "Барселоне" на расстояние двух очков, если победит на Мальорке, однако сделать это будет непросто. "Киноварь" - одна из самых "домашних" команд Ла Лиги, а Мадриду из-за травмы не поможет его основной бомбардир Карим Бензема, которого совершенно некем менять.

Содержание

Примера. 20-й тур
5 февраля. Пальма. "Сон Мойш"
"Мальорка" 15:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Мальорки"

"Мальорка" проводит текущий сезон в целом увереннее, чем прошлый, однако последние результаты команды настораживают - 3 поражения в 4 матчах. В минувшем туре "Киноварь" всухую и по делу проиграла мега-скромному "Кадису" - 0:2. Это никуда не годится.

Перестали срабатывать навесы на Ведата Мурики - это первая проблема. Вторая - кризис обороны. В 19 турах команда Хавьера Агирре забила лишь 15 раз, но и пропустила 18, что держало ее на плаву. Стоило "автобусу" дать пробоины - как результаты ухудшились, ведь атаки у команды особо нет.

Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

"Мальорка" все еще может рассчитывать на помощь трибун - на "Сон Мойше" у "Киновари" приличные 14 очков в 9 турах. Но, конечно, против "Реала" этого мало - соперник сверхсерьезный. Думается, Агирре не станет рисковать и насытит защиту. Атаки - только через стандарты и скидки Мурики на быстрого Ли Кан Ина. И никаких авантюр - разве что при минимальном отставании на последних минутах.

Новости "Реала"

В отличие от "Мальорки", отдыхавшей полную неделю, Мадрид в четверг отбегал перенесенный матч с "Валенсией", где добыл пиррову победу (2:0). Травма Бензема - это очень плохо.

Карим незаменим в "Реале", ведь другого центрфорварда Перес не купил. Да, можно использовать в центре Родриго, но это уже совсем другой футбол и другая нагрузка на оборону соперника. Бразильцу надо пространство, тогда как Бензема способен забивать и без него - чисто за счет фактуры.

У "Реала" мощная выездная форма (24 очка в 10 турах), и он выиграл 4 из 5 последних матчей. Анчелотти, как обычно, подводит команду к ЛЧ в отменных кондициях. На "Сон Мойше" спрогнозируем от Папы Карло некоторую ротацию в полузащите. Также "Реал" наверняка попытается забить быстрый гол. Во-первых, это разрушило бы план "Мальорки" на матч; во-вторых - обезопасило бы самих "Сливочных", чья оборона - слабейшее звено в команде.

"Мальорка" - "Реал": статистика личных встреч

В первом круге "Реал" не заметил "Мальорку" на "Сантьяго Бернабеу" - 4:1. Также было и в обоих матчах прошлого сезона - 3:0 на острове и 6:1 в Мадриде.

Лишь раз в последних 10 матчах "Киновари" удалось обыграть "Сливочных" - и было это в октябре 2019-го (1:0).

Последние матчи "Мальорки"

Мальорка - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.02.2023 - изображение 1

Последние матчи "Реала"

Мальорка - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.02.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Мальорка - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.02.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Мальорки" из-за перебора карточек матч пропустит основной центральный защитник Хосе Копете, но его есть кем менять, не беда.

У "Реала" из плохого - травмы Бензема, Менди, Васкеса, Милитао. Впрочем, есть также позитив - это возвращение Давида Алабы.

"Мальорка": Райкович - Гонсалес, Раильо, Вальент - Маффео, де Галларета, Антонио Санчес, Хауме Коста - Кадевере, Мурики, Ли Кан Ин

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга - Вальверде, Чуамени, Кроос - Асенсио, Родриго, Винисиус

"Мальорка" - "Реал": ставки и коэффициенты

Favbet
5,10
3,55
1,79
Сделать ставку
Parimatch
5,10
3,60
1,78
Сделать ставку
VBET
5,20
3,65
1,79
Сделать ставку

"Мальорка" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Очень, очень удобным соперником была "Киноварь" для Мадрида с момента ее возвращения в элиту. А тут еще и мини-кризис ее подкосил.

"Реал" вряд ли победит ярко, но победит. На это и поставим - тем более, БК предлагают эту ставку с щедрыми коэффициентами от 1,75.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Валенсия. Анонс и прогноз перенесенного матча Примеры на 2.02.2023
yellow-arrow
Бетис - Барселона. Анонс и прогноз перенесенного матча Примеры на 1.02.2023
yellow-arrow
Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.01.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Мальорка Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде