Сельта - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.02.2023

"Атлетико", ведущий борьбу за ТОП-4, едет в гости к "Сельте", которая после назначения нового тренера быстро отрывается от зоны вылета. Разница в классе между командами ощутима, но сколько раз в этом сезоне "Матрасники" оступались и с более слабыми соперниками? Интрига здесь не просто жива - она бьет ключом!

У "Кельтов" 3 победы и ничья в 5 последних турах. При этом за последние две недели они обыграли не кого-нибудь, а "Атлетик" (1:0) и "Бетис" (4:3). То есть, "околотопов" не боятся.

"Сельте" помогла смена тренера - Карлуш Карвальял и его схема 4-4-2 многое исправили. В новых условиях наконец раскрылся на правом фланге Карлес Перес; Юрген Странд Ларсен начал забивать, а Габри Вейга вообще шокировал всех. Вы видели его дубль на поле "Бетиса"? Этот парень еще дорастет до "Фурии Рохи"!

6 - Players under 21 with the most goals in Europe's top five leagues this season:



9⃣- Jamal Musiala ????????

7⃣ - Elye Wahi ????????

6⃣ - GABRI VEIGA ????????

6⃣ - Youssoufa Moukoko ????????

6⃣ - Dango Ouattara ????????



Diamond. https://t.co/4sMdklE5wk pic.twitter.com/mG8PvCaHdE