Сельта - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.02.2023

"Атлетико", ведущий борьбу за ТОП-4, едет в гости к "Сельте", которая после назначения нового тренера быстро отрывается от зоны вылета. Разница в классе между командами ощутима, но сколько раз в этом сезоне "Матрасники" оступались и с более слабыми соперниками? Интрига здесь не просто жива - она бьет ключом!

Примера. 21-й тур

12 февраля. Виго. "Балаидос"

"Сельта" 17:15 "Атлетико"

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Сельты"

У "Кельтов" 3 победы и ничья в 5 последних турах. При этом за последние две недели они обыграли не кого-нибудь, а "Атлетик" (1:0) и "Бетис" (4:3). То есть, "околотопов" не боятся.

"Сельте" помогла смена тренера - Карлуш Карвальял и его схема 4-4-2 многое исправили. В новых условиях наконец раскрылся на правом фланге Карлес Перес; Юрген Странд Ларсен начал забивать, а Габри Вейга вообще шокировал всех. Вы видели его дубль на поле "Бетиса"? Этот парень еще дорастет до "Фурии Рохи"!

6 - Players under 21 with the most goals in Europe's top five leagues this season:



9⃣- Jamal Musiala ????????

7⃣ - Elye Wahi ????????

6⃣ - GABRI VEIGA ????????

6⃣ - Youssoufa Moukoko ????????

6⃣ - Dango Ouattara ????????



Diamond. https://t.co/4sMdklE5wk pic.twitter.com/mG8PvCaHdE — OptaJose (@OptaJose) February 4, 2023

Из минусов "Сельты" - ненадежная оборона; в 10 последних турах "Кельты" трижды уходили с поля без пропущенных голов. Отчасти с этим поможет звездный, хоть и 37-летний новичок Диего Алвес, но этого мало. Защита тоже должна сконцентрироваться, а то все время перестреливать соперника, как было в прошлом туре, не вариант.

Новости "Атлетико"

"Атлетико" в 2023 году показывает более осмысленный, смотрибельный футбол, чем перед ЧМ, но очки все равно не добирает. Чего-то не хватает команде Диего Симеоне.

В позапрошлом туре с "Осасуной" мадридцы победили (1:0), но ходили по грани. Неделю назад с "Альмерией" играли лучше соперника, но дурацкий пенальти все испортил (1:1). Выходит, надо забивать хотя бы дважды, но где взять надежных финишеров? Гризманн в этом сезоне отошел глубже, а Корреа и Мората крайне нестабильны.

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Учитывая также 4-е место и 18 очков отставания от "Барселоны" после 20 туров, судьба Диего Симеоне уже вовсю обсуждается в СМИ. Да, он легенда, спору нет, но результаты-то хромают. Каждая осечка - это удар по будущему тренера в Мадриде, и если команда по-прежнему верна Эль Чоло, в Виго она сделает все, чтобы снизить градус критики. "Атлетико" точно по силам победить здесь - у него уже 6 выездных побед в этой Ла Лиге.

"Сельта" - "Атлетико": статистика личных встреч

Ну, и еще в пользу "Матрасников" говорит их история матчей с "Сельтой" - 4 победы в 5 последних встречах!

В том числе "Атлетико" переиграл "Сельту" в первом круге текущего чемпионата - 4:1. Это была одна из самых легких побед для Симеоне в этом сезоне, все решилось еще до 60-й минуты.

Последние новости "Сельты"

Последние новости "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Сельты" надолго выбыл основной вратарь Марчесин, что вынудило клуб подписать свободного агента Диего Алвеса - думается, экс-звезда "Валенсии" выйдет завтра в основе. Также у хозяев травмирован центрбек Унаи Нуньес, что открывает дорогу в состав Уго Мальо (Мингеса сместится в центр).

У "Атлетико" травмированных нет, но есть конфликт - Симеоне недоволен формой Депая, который неделю тренировался по индивидуальной программе. Вероятно, завтра он получит не более 20 минут.

"Сельта": Диего Алвес - Мальо, Айду, Мингеса, Галан - Карлес Перес, Бельтран, Вейга, де ла Торре - Аспас, Странд Ларсен

"Атлетико": Облак - Рейнилду, Савич, Эрмосо - Молина, Льоренте, Барриос, Коке, Лемар - Гризманн, Мората

"Сельта" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Сельта" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

"Сельта" забивает в среднем больше гола за матч, тогда как "Атлетико" в пяти последних выездах всего раз уходил с поля без пропущенного мяча.

Рискнем поставить на то, что галисийцы хотя бы раз поразят ворота Облака и выберем ставку "индивидуальный тотал "Сельты" > 0,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55.