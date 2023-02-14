Реал Мадрид - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.02.2023

Повезло "Реалу". Поездка в Марокко на победный клубный чемпионат мира отобрала у команды и силы, и эмоции - на таком фоне против топ-соперника играть было бы непросто. Календарь, однако, сделал Мадриду подарок - к нему в гости приедет безальтернативно худшая команда Ла Лиги, добывшая одну победу в 20 турах.

Примера. 21-й тур

15 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Эльче"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Реала"

У "Реала" в Ла Лиге все сложно - "Барселона" оторвалась в таблице уже на 11 очков. Да, впереди еще очный матч, но Суперкубок показал, что он ничего "Сливочным" не гарантирует. И ко всему еще и баски из "Ла Реала" подобрались на расстояние трех очков.

Оступаться в таких условиях нельзя, поэтому на "Эльче" настрой будет боевой. Выйдут абсолютно все лидеры, готовые играть после вояжа в Марокко - Родриго, Бензема, Вальверде, Алаба. Не сыграют только Куртуа (травма), Кроос (передышка) и Винисиус (перебор карточек).

10 - Only Bayern (5) have more different players to reach 10+ goals than Real Madrid (4) this season in all competitions among all clubs from the top five European leagues:



16 - Vinícius Jr ????????

14 - Karim Benzema ????????

11 - Fede Valverde ????????

10 - Rodrygo Goes ????????



Repertoire. pic.twitter.com/u2u6wfgAeT — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2023

Опять же, против иного соперника их отсутствие могло бы помешать "Реалу", но "Эльче" - сладкая булочка с 7 поражениями и 3 ничьими в 10 выездах. Интригой тут и не пахнет. Главное для Мадрида - обеспечить победу без травм, не потратив много сил. Впереди выезды в Памплону и, главное, Ливерпуль - вот где придется попотеть.

Новости "Эльче"

"Эльче" набрал 9 очков в 20 турах, причем свою первую победу зелено-полосатые добыли 10 дней назад с "Вильярреалом" (3:1) - помогли сразу два пенальти.

До спасительной 17-й строчки "Эльче" надо набрать еще 12 баллов - и верится в это с трудом. Мы уже говорили, что команда Пабло Мачина ужасна на выезде. Кроме того, у нее худшая в лиге защита (40 пропущенных) и атака (15 забитых). Зимние трансферы Кармоны и Магальяна чуть укрепили тылы, но не настолько, чтобы сломить тенденцию.

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Ну, и уж точно "Эльче" не соперник "Реалу" на "Бернабеу", где "Сливочные" в текущем сезоне еще не проигрывали. Максимум, на который способны гости - припарковать "автобус" и биться до первой ошибки. В этом сезоне у них аж 7 удалений, так что, думается, ляпов долго ждать не придется.

"Реал Мадрид" - "Эльче": статистика личных встреч

В первом круге текущего чемпионата команды сыграли максимально ожидаемо - "Реал" победил на поле "Эльче" 3:0.

Всего же "Сливочные" выиграли 4 из 6 матчей у зелено-полосатых после их возвращения в элиту в 2020 году. Последняя осечка была год назад, когда "Эльче" набрал просто невероятный ход и отстоял на "Бернабеу" 2:2.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Эльче"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, Куртуа, Кроос и Винисиус вне заявки Мадрида. Также продолжает лечение и Ферлан Менди.

У "Эльче" из болезненных потерь атакующий хав Тете Моренте, а еще опорник Омар Маскарель и фулбек Элибертон Паласиос - последние двое погорели на переборе желтых карточек. Под вопросом также и забивной хавбек Пере Милья.

"Реал": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Вальверде, Чуамени, Себальос - Асенсио, Бензема, Родриго

"Эльче": Бадиа - Магальян, Бигас, Роко - Кармона, Гумбау, Верду, Гути, Клерк - Понсе, Бойе

"Реал Мадрид" - "Эльче": ставки и коэффииценты

"Реал Мадрид" - "Эльче": прогноз от UA-Футбол

"Реал", конечно, подустал в Марокко, да и отсутствие самого острого вингера Винисиуса тоже скажется на его игре, но "Эльче" слишком слаб, чтобы этим пользоваться. Вдобавок, Мадрид привезет из КЧМ не только усталость, но и трофей и хорошее настроение.

В этой ситуации рискнем поставить на разгром и выберем победу "Реала" с форой (-2,5) - БК предлагают такую ставку с коэффициентами от 2,5.