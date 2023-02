Реал Мадрид - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.02.2023

Повезло "Реалу". Поездка в Марокко на победный клубный чемпионат мира отобрала у команды и силы, и эмоции - на таком фоне против топ-соперника играть было бы непросто. Календарь, однако, сделал Мадриду подарок - к нему в гости приедет безальтернативно худшая команда Ла Лиги, добывшая одну победу в 20 турах.

У "Реала" в Ла Лиге все сложно - "Барселона" оторвалась в таблице уже на 11 очков. Да, впереди еще очный матч, но Суперкубок показал, что он ничего "Сливочным" не гарантирует. И ко всему еще и баски из "Ла Реала" подобрались на расстояние трех очков.

Оступаться в таких условиях нельзя, поэтому на "Эльче" настрой будет боевой. Выйдут абсолютно все лидеры, готовые играть после вояжа в Марокко - Родриго, Бензема, Вальверде, Алаба. Не сыграют только Куртуа (травма), Кроос (передышка) и Винисиус (перебор карточек).

10 - Only Bayern (5) have more different players to reach 10+ goals than Real Madrid (4) this season in all competitions among all clubs from the top five European leagues:



16 - Vinícius Jr ????????

14 - Karim Benzema ????????

11 - Fede Valverde ????????

10 - Rodrygo Goes ????????



Repertoire. pic.twitter.com/u2u6wfgAeT