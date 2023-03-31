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Эльче - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.04.2023

Испания
(1 голосов)

Лучшая команда сезона против самой худшей

Эльче - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.04.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный лидер испанского сезона съездит в гости к абсолютному аутсайдеру, и если "Барселона" здесь не победит, то это будет восьмое чудо света - даже невзирая на кадровые проблемы, которые сопровождают команду Хави еще с февраля.

Содержание

Примера. 27-й тур
1 апреля. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Карлос дель Серро Гранде
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Эльче"

"Эльче" замыкает таблицу с 13 очками. При этом 18-19-е места делят "Валенсия" и "Альмерия", у которых по 26 баллов. Вы понимаете шансы зелено-полосатых на выживание?

Грубо говоря, их нет. Во время мартовского перерыва на сборные клуб четвертый раз с начала сезона сменил тренера, но, думается, Себастьян Беккасесе пришел уже под Сегунду. Чего можно требовать от него в Примере? Даже прилагая колоссальные усилия "Эльче" проиграл в 6 матчах из последних 10.

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Создать много моментов, запороть все/почти все и обязательно наварить возле своих ворот - вот почерк зелено-полосатых в этой кампании, и слабо верится, что против "Барсы" они покажут что-то другое.

Новости "Барселоны"

Хотя, конечно, если у "Эльче" удастся удивить, то кто знает, как повернется игра? "Барса" плохо выступает после перерывов на сборные - вспомните хотя бы декабрьские 1:1 с "Эспаньолом" и 4:3 с "Интерсити". Да и до этого было не лучше.

Вдобавок у каталонцев много кадровых проблем. Дембеле еще лечится, а его сменщик Рафинья дисквалифицирован - это значит, что справа придется играть кризисному Феррану Торресу. Также рецидив догнал Педри, и теперь креативного центрхава ждут не раньше конца апреля.

Все это явно ударит по зрелищности "Барсы" - там, где могло бы случиться шоу, вероятно, будет скучная игра на 1:0, как мы уже неоднократно видели в этом сезоне. Каталонцы 10 раз (!) побеждали соперников по лиге минимально, у них с запасом лучшая оборона Ла Лиги. С чего бы "Барсе" отходить от стиля, который уже гарантировал 12 очков преимущества над "Реалом"?

"Эльче" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге на "Камп Ноу" борьбы между командами не вышло вообще - "Барса" отгрузила "Эльче" три сухих гола; даже опальный Депай забил.

Да и в целом, если копнуть глубже, то сине-гранатовые победили во всех 10 последних матчах против зелено-полосатых. Лишь в 2014 году аутсайдеру удалось удержать дома 0:0 - и, надо сказать, та ничья сыграла огромную роль в чемпионстве "Атлетико" Диего Симеоне.

Последние матчи "Эльче"

Эльче - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.04.2023 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Эльче - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.04.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Эльче - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.04.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

О кадровых проблемах "Барсы" в целом вспомнили. Добавим только травму Андреаса Кристенсена, полученную в сборной Дании, а еще некоторый дискомфорт у Френки де Йонга. По нему решение еще не принято.

У "Эльче" дисквалифицирован основной центрфорвард Лукас Бойе, а еще опорник Папе Шейх Диоп. Под вопросом из-за травм защитники Лисандро Магальян и Энцо Роко. В то же время важный атакующий хав Пере Милья возвращается в строй.

"Эльче": Бадиа - Моренте, Паласиос, Верду, Гонсалес, Клерк - Фидель, Маскарель, Гумбау - Милья, Понсе

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Альба - Роберто, Бускетс, Гави - Ферран Торрес, Левандовский, Фати

"Эльче" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Эльче" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барса" Хави сама по себе экономна, а тут еще кадровые потери и необходимость поберечь силы на ответный полуфинал Кубка против "Реала". Без вариантов - гости попытаются повторить свои любимые 1:0.

Ну, и поскольку хозяева давно при смерти, наша ставка здесь - на "низ". ТМ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентами 2,2 и выше.

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В статье: Барселона Прогнозы Эльче
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Комментарии (6)
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Campeón
31.03.2023 в 21:07
адміністрація стадіону ховайте вогнегасники, а то їх згвалтують каталонцям вже кабачка замало
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.03.2023 в 21:27
Калина, ты наверное работаешь уборщицей на том стадионе и потихоньку занимаешься мужезамещением, используя огнетушители ?
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.03.2023 в 20:22
B заявке на матч новые имена воспитанников клуба. Дал бы Хави этим пацанам завтра порезвиться на поле, а Торрес и Фати с папой пусть покурят за пределами стадиона.)
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Spokoyno (Київ)
31.03.2023 в 20:38
Алекс не можна КАролівський КЛуб близько підпускати! Бо ці ма...ти не тільки суддів в полі задіють! Але дійсно збірників можна на перший тайм і не випускати. А в перерві вже вирішувати на скільки потрібно підсилювати гру.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.03.2023 в 20:48
Да там то и сборников почти нет в этот раз. Гроза Мадрида Гави и еще 1-2 человека. Помню как когда-то на групповом этапе ЛЧ молодых выпустили в Милане против Интера и Барса тогда победила 2-1. А сколько гадостей и крупного поражения прогнозировали тогда.))
+1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.03.2023 в 20:51
И вообще эти молодые возможно лучше Торреса и уж точно лучше Фати.)
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