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Эльче - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.04.2023
Лучшая команда сезона против самой худшей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Абсолютный лидер испанского сезона съездит в гости к абсолютному аутсайдеру, и если "Барселона" здесь не победит, то это будет восьмое чудо света - даже невзирая на кадровые проблемы, которые сопровождают команду Хави еще с февраля.
Примера. 27-й тур
1 апреля. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Карлос дель Серро Гранде
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Эльче"
"Эльче" замыкает таблицу с 13 очками. При этом 18-19-е места делят "Валенсия" и "Альмерия", у которых по 26 баллов. Вы понимаете шансы зелено-полосатых на выживание?
Грубо говоря, их нет. Во время мартовского перерыва на сборные клуб четвертый раз с начала сезона сменил тренера, но, думается, Себастьян Беккасесе пришел уже под Сегунду. Чего можно требовать от него в Примере? Даже прилагая колоссальные усилия "Эльче" проиграл в 6 матчах из последних 10.
Создать много моментов, запороть все/почти все и обязательно наварить возле своих ворот - вот почерк зелено-полосатых в этой кампании, и слабо верится, что против "Барсы" они покажут что-то другое.
Новости "Барселоны"
Хотя, конечно, если у "Эльче" удастся удивить, то кто знает, как повернется игра? "Барса" плохо выступает после перерывов на сборные - вспомните хотя бы декабрьские 1:1 с "Эспаньолом" и 4:3 с "Интерсити". Да и до этого было не лучше.
Вдобавок у каталонцев много кадровых проблем. Дембеле еще лечится, а его сменщик Рафинья дисквалифицирован - это значит, что справа придется играть кризисному Феррану Торресу. Также рецидив догнал Педри, и теперь креативного центрхава ждут не раньше конца апреля.
19 - Marc-André ter Stegen is the first goalkeeper to keep 19 clean sheets in the first 25 games of a single season in the history of LaLiga, surpassing the previous record set by Francisco Liaño with Deportivo La Coruña in 1993/94 (18). Reliability. pic.twitter.com/GObx9sxt1y— OptaJose (@OptaJose) March 13, 2023
Все это явно ударит по зрелищности "Барсы" - там, где могло бы случиться шоу, вероятно, будет скучная игра на 1:0, как мы уже неоднократно видели в этом сезоне. Каталонцы 10 раз (!) побеждали соперников по лиге минимально, у них с запасом лучшая оборона Ла Лиги. С чего бы "Барсе" отходить от стиля, который уже гарантировал 12 очков преимущества над "Реалом"?
"Эльче" - "Барселона": статистика личных встреч
В первом круге на "Камп Ноу" борьбы между командами не вышло вообще - "Барса" отгрузила "Эльче" три сухих гола; даже опальный Депай забил.
Да и в целом, если копнуть глубже, то сине-гранатовые победили во всех 10 последних матчах против зелено-полосатых. Лишь в 2014 году аутсайдеру удалось удержать дома 0:0 - и, надо сказать, та ничья сыграла огромную роль в чемпионстве "Атлетико" Диего Симеоне.
Последние матчи "Эльче"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
О кадровых проблемах "Барсы" в целом вспомнили. Добавим только травму Андреаса Кристенсена, полученную в сборной Дании, а еще некоторый дискомфорт у Френки де Йонга. По нему решение еще не принято.
У "Эльче" дисквалифицирован основной центрфорвард Лукас Бойе, а еще опорник Папе Шейх Диоп. Под вопросом из-за травм защитники Лисандро Магальян и Энцо Роко. В то же время важный атакующий хав Пере Милья возвращается в строй.
"Эльче": Бадиа - Моренте, Паласиос, Верду, Гонсалес, Клерк - Фидель, Маскарель, Гумбау - Милья, Понсе
"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Альба - Роберто, Бускетс, Гави - Ферран Торрес, Левандовский, Фати
"Эльче" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Эльче" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
"Барса" Хави сама по себе экономна, а тут еще кадровые потери и необходимость поберечь силы на ответный полуфинал Кубка против "Реала". Без вариантов - гости попытаются повторить свои любимые 1:0.
Ну, и поскольку хозяева давно при смерти, наша ставка здесь - на "низ". ТМ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентами 2,2 и выше.
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