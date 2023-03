Эльче - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.04.2023

Абсолютный лидер испанского сезона съездит в гости к абсолютному аутсайдеру, и если "Барселона" здесь не победит, то это будет восьмое чудо света - даже невзирая на кадровые проблемы, которые сопровождают команду Хави еще с февраля.

"Эльче" замыкает таблицу с 13 очками. При этом 18-19-е места делят "Валенсия" и "Альмерия", у которых по 26 баллов. Вы понимаете шансы зелено-полосатых на выживание?

Грубо говоря, их нет. Во время мартовского перерыва на сборные клуб четвертый раз с начала сезона сменил тренера, но, думается, Себастьян Беккасесе пришел уже под Сегунду. Чего можно требовать от него в Примере? Даже прилагая колоссальные усилия "Эльче" проиграл в 6 матчах из последних 10.

Создать много моментов, запороть все/почти все и обязательно наварить возле своих ворот - вот почерк зелено-полосатых в этой кампании, и слабо верится, что против "Барсы" они покажут что-то другое.

Хотя, конечно, если у "Эльче" удастся удивить, то кто знает, как повернется игра? "Барса" плохо выступает после перерывов на сборные - вспомните хотя бы декабрьские 1:1 с "Эспаньолом" и 4:3 с "Интерсити". Да и до этого было не лучше.

Вдобавок у каталонцев много кадровых проблем. Дембеле еще лечится, а его сменщик Рафинья дисквалифицирован - это значит, что справа придется играть кризисному Феррану Торресу. Также рецидив догнал Педри, и теперь креативного центрхава ждут не раньше конца апреля.

19 - Marc-André ter Stegen is the first goalkeeper to keep 19 clean sheets in the first 25 games of a single season in the history of LaLiga, surpassing the previous record set by Francisco Liaño with Deportivo La Coruña in 1993/94 (18). Reliability. pic.twitter.com/GObx9sxt1y