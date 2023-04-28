Реал Мадрид - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023

Пусть чемпионство на 99% упущено, "Реалу" надо реабилитироваться перед своими трибунами за ужасное по качеству поражение в Жироне (2:4). Просто победы мало - нужен разгром. Тем более, "Альмерия" лишь в прошлом туре впервые в сезоне победила на выезде, и на роль ритуальной жертвы подходит идеально.

Примера. 32-й тур

29 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 19:30 "Альмерия"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

Мадрид сам виновен в том, что чемпионство в руках "Барселоны". Он крайне нестабилен. За 4:0 в Класико последовали 2:3 с "Вильярреалом"; после легких 2:0 против "Сельты" случился коллапс в Жироне (2:4).

Дошло до того, что уже сложно предсказать, как именно команда Карло Анчелотти сыграет в конкретном матче? Единственная видимая закономерность - зависимость от агрессии соперника. "Реал" шикарен против пассивных оборон, а вот с активно прессингующими у него беда.

40% - Real Madrid have only won 40% of their matches against Girona in LaLiga (G5 W2 D1 L2), their lowest win rate against a specific side in the competition. Difficult. pic.twitter.com/tevDV1peR2 — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2023

К счастью для Мадрида, "Альмерия" не умеет играть на выезде, а ее турнирная ситуация вынуждает беречь силы на лобовые матчи против конкурентов. "До первого гола" - вот такое сопротивление мы прогнозируем. И "Реалу" забить его будет несложно по двум причинам. Во-первых, после недельного отдыха возвращается Карим Бензема…

Новости "Альмерии"

…а во-вторых, у "Альмерии" второй наихудший защитный рекорд в Ла Лиге - аж 53 пропущенных в 31 туре. Слабо верится, что такая команда даже при желании выстоит на "Бернабеу".

Главная сила "Ла Униона" - его родные трибуны. Именно на "Хуэгос Медитерранеос" команда Руби добыла 8 из 9 своих побед в текущей Ла Лиге. Из персоналий выделим форварда Луиса Суареса, который отгрузил дубль "Хетафе" в прошлом туре (2:1), и центрхава Гонсало Мелеро - ему в молодости вообще прочили место в сборной, но все испортил разрыв связок. Неплох также Алекс Сентельс на левом фланге.

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Может ли эта команда дать бой "Реалу"? Наверное, да. Нужно ли ей выкладываться на 101% на "Бернабеу"? Очевидно, нет. Через три дня после Мадрида "Альмерию" ждет безнадежно последний "Эльче" - и вот туда направить силы куда логичнее.

"Реал" - "Альмерия": статистика личных встреч

В первом круге "Альмерия" потрепала нервы "Реалу", но тот проявил характер и перевернул игру - 2:1.

Это была шестая кряду победа "Сливочных" над "Ла Унионом", но при этом первая с 2015 года - последние семь сезонов "Альмерия" провела в низших лигах.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Альмерии"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Альмерии" свежих потерь нет - форвард Эль-Билаль Туре лечится уже давно. Из приятного - возвращение после дисквалификации защитника Родриго Эли.

У "Реала" возвращаются в строй Бензема и Куртуа, но при этом травму получил Модрич. Также продолжают лечение Менди и Алаба.

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Вальверде, Чуамени, Себальос - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Альмерия": Мартинес - Чуми, Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Мелеро, де ла Хос, Робертоне - Баптистао, Суарес, Рамазани

"Реал" - "Альмерия": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Альмерия": прогноз от UA-Футбол

После увиденного в Жироне резонно предположить, что Карло Анчелотти вломил команде таких "комплиментов", что она со старта понесется вперед исправляться.

Учитывая уже описанную ситуации "Альмерии", предположим, что голов будет много. Наша ставка - индивидуальный тотал "Реала" больше 2,5 - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6.