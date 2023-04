Реал Мадрид - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.04.2023

Пусть чемпионство на 99% упущено, "Реалу" надо реабилитироваться перед своими трибунами за ужасное по качеству поражение в Жироне (2:4). Просто победы мало - нужен разгром. Тем более, "Альмерия" лишь в прошлом туре впервые в сезоне победила на выезде, и на роль ритуальной жертвы подходит идеально.

Мадрид сам виновен в том, что чемпионство в руках "Барселоны". Он крайне нестабилен. За 4:0 в Класико последовали 2:3 с "Вильярреалом"; после легких 2:0 против "Сельты" случился коллапс в Жироне (2:4).

Дошло до того, что уже сложно предсказать, как именно команда Карло Анчелотти сыграет в конкретном матче? Единственная видимая закономерность - зависимость от агрессии соперника. "Реал" шикарен против пассивных оборон, а вот с активно прессингующими у него беда.

40% - Real Madrid have only won 40% of their matches against Girona in LaLiga (G5 W2 D1 L2), their lowest win rate against a specific side in the competition. Difficult. pic.twitter.com/tevDV1peR2