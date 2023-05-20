Валенсия - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.05.2023

"Реал" после позорного разгрома от "Ман Сити" (0:4) едет в Валенсию, где его встретит очень мотивированный, но невысокого качества аутсайдер.

Как минимум беготню "Летучие мыши" точно обеспечат, темп будет высоким. Качество футбола? Это уже вопрос к "Сливочным" и их готовности хоть немного приободрить своих фанатов после вылета из ЛЧ.

Примера. 35-й тур

21 мая. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" 19:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Валенсии"

"Валенсия" еще не обеспечила себе сохранение прописки и опережает зону вылета только на 3 очка. Но есть и хорошая новость - "Летучие мыши" на лучшем ходу с начала сезона. У них 3 победы в 5 последних матчах.

Рубен Бараха сделал то, что было нужно было во время кризиса - вернул "Валенсии" чувство локтя, создал из разрозненных индивидуальностей коллектив. Также помогли подтянутые тренером из дубля юниоры. Например, в прошлом туре с "Сельтой" (2:1) Диего Лопес отдал ассист, а Альберто Мари забил победный гол.

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"Валенсия" - ярко выраженная "домашняя" команда. 25 из 37 очков она добыла на "Месталье", где при Барахе проиграла только раз в 6 матчах. Звучит сильно, правда? Но есть нюанс - против "Лос Чес" сыграет не дежурный середняк, а Мадрид.

Новости "Реала"

Глобально вся интрига этого матча кроется в отсутствии у "Реала" турнирной мотивации и тяжелом психологическом фоне.

Ехать на ненужный матч в провинцию после крайне болезненного вылета из ЛЧ - та еще пытка. Карло Анчелотти взял с собой всех - даже Куртуа с его микротравмой - но это не гарантирует отдачу. А без нее победить молодую, быструю "Валенсию" будет нелегко.

13 - @realmadriden have faced 13 shots in the first half against Man City, equalling their highest tally in a knockout stage Champions League game since Opta collects this data (2003/04), established against Bayern Munchen in April 2012 (semi-finals). Siege. pic.twitter.com/rJVNsuGfHO — OptaJose (@OptaJose) May 17, 2023

И нет, статус сам по себе ничего не гарантирует. В этом чемпионате "Реал" терял очки в 12 играх из 34. Он пропустил 6 голов в последних 5 турах, а 6 из 7 его поражений случились в гостях. То есть, без концентрации и желания голого класса не хватит.

"Валенсия" - "Реал": статистика личных встреч

А вот здесь у Мадрида все чудесно. Он победил "Летучих мышей" в первом круге 2:0 благодаря голам Асенсио и Винисиуса.

Также "Реал" прошел "Валенсию" по пенальти в полуфинале Суперкубка Испании, и в прошлом сезоне оба матча тоже завершились его победами. Последний успех "Лос Чес" в играх с Мадридом датирован ноябрем 2020-го - 4:1 с хет-триком Солера с пенальти.

Последние матчи "Валенсии"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Валенсии" помимо давно травмированного Маркоса Андре всего две потери - это дисквалификации центральных защитников Габриэла Паулисты и Муктара Диахаби.

У "Реала", в свою очередь, потерь нет, в заявку попали все сильнейшие, несмотря на слухи о проблемах Куртуа.

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Джемерт, Озкачар, Гайя - Нико Гонсалес, Герра - Клюйверт, Алмейда, Самуэл Лино - Кавани

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди - Вальверде, Чуамени, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Валенсия" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Валенсия" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Рискнем предположить, что хорошая форма и трибуны "Месталье" помогут "Валенсии" хоть раз поразить ворота "Реала" - тем более, "Сливочные" далеко не безгрешны в защите.

Наша ставка - "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.