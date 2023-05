Валенсия - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.05.2023

"Реал" после позорного разгрома от "Ман Сити" (0:4) едет в Валенсию, где его встретит очень мотивированный, но невысокого качества аутсайдер.

Как минимум беготню "Летучие мыши" точно обеспечат, темп будет высоким. Качество футбола? Это уже вопрос к "Сливочным" и их готовности хоть немного приободрить своих фанатов после вылета из ЛЧ.

"Валенсия" еще не обеспечила себе сохранение прописки и опережает зону вылета только на 3 очка. Но есть и хорошая новость - "Летучие мыши" на лучшем ходу с начала сезона. У них 3 победы в 5 последних матчах.

Рубен Бараха сделал то, что было нужно было во время кризиса - вернул "Валенсии" чувство локтя, создал из разрозненных индивидуальностей коллектив. Также помогли подтянутые тренером из дубля юниоры. Например, в прошлом туре с "Сельтой" (2:1) Диего Лопес отдал ассист, а Альберто Мари забил победный гол.

"Валенсия" - ярко выраженная "домашняя" команда. 25 из 37 очков она добыла на "Месталье", где при Барахе проиграла только раз в 6 матчах. Звучит сильно, правда? Но есть нюанс - против "Лос Чес" сыграет не дежурный середняк, а Мадрид.

Глобально вся интрига этого матча кроется в отсутствии у "Реала" турнирной мотивации и тяжелом психологическом фоне.

Ехать на ненужный матч в провинцию после крайне болезненного вылета из ЛЧ - та еще пытка. Карло Анчелотти взял с собой всех - даже Куртуа с его микротравмой - но это не гарантирует отдачу. А без нее победить молодую, быструю "Валенсию" будет нелегко.

13 - @realmadriden have faced 13 shots in the first half against Man City, equalling their highest tally in a knockout stage Champions League game since Opta collects this data (2003/04), established against Bayern Munchen in April 2012 (semi-finals). Siege. pic.twitter.com/rJVNsuGfHO