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Хетафе - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2023

Испания
(1 голосов)

Сложный старт для чемпиона

Хетафе - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Испании начнет новый сезон матчем с крайне неприятным соперником, который возвел фолы в ранг игровой философии. Обещаем, это будет жестко и может даже сенсационно, если "Барса" не включится в рубку с первых минут.

Содержание

Примера. 1-й тур
13 августа. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Хетафе"

Синие еле избежали вылета в прошлом сезоне, заняв 15-е место, но дальше была череда неплохих трансферов и 4 выигранных спарринга из 6. Сейчас команда сильнее, чем была в апреле-мае.

Травма бомбардира Энеса Унала бьет по атаке "Хета", но теперь у нее есть быстрый Чоко Лосано и мощный Хуанми Латаса. Да и потом, какая атака? Прежде всего, команда Пепе Бордаласа выйдет защищаться, и уж здесь у нее козырей полно. Оборона у синих глубокая, жесткая; ее частые фолы разрывают игру на фрагменты.

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Ну, и еще один неочевидный козырь - поле. Всякий раз, когда на "Колизей" приезжает "Барса", его не поливают, и газон от жары сухой, кочковатый; мяч по нему ходит плохо. Это убивает все попытки комбинировать внизу.

Новости "Барселоны"

Конечно, "Барса" знает о хитростях и особенностях "Хетафе". С 2004 года синие провели только один сезон вне Примеры.

При этом "знать" и "справляться" - разные вещи. Последняя уверенная победа каталонцев на "Колизее" датирована 2019 годом, когда в команде еще были Месси и Суарес. С тех пор - одни мучения. Думаете, уходы Бускетса и Дембеле помогут это исправить? Мы считаем иначе.

Да, "Барса" добавила в надежности, приобретя опытных Ромеу и Гюндогана, но матч с "Хетафе" будет для нее сложнее всех летних спаррингов. Это будет заруба, а значит, на первый план выйдет характер, а уже затем мастерство.

"Хетафе" - "Барселона": статистика личных встреч

Два последних матча команд на "Колизее" завершились сухими ничьими 0:0. Перед этим, в октябре 2020-го, "Хета" вообще выиграл 1:0.

Последняя победа "Барсы" на этом месте случалась в феврале 2020-го (2:1). Что, впрочем, не мешает каталонцам регулярно огорчать синих на собственном поле.

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Трансляція матчу Хетафе - Барселона
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Последние матчи "Хетафе"

Хетафе - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2023 - изображение 4

Последние матчи "Барселоны"

Хетафе - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2023 - изображение 5

Ориентировочные составы

У "Барсы" известно про травму новичка Иньиго Мартинеса, а вот Рональд Араухо и Андреас Кристенсен вроде бы готовы играть. Также ждем дебюта звездного Гюндогана.

У "Хетафе" самая болезненная потеря - Энес Унал. Также вне игры центральные хавбеки Луис Милья и Мауро Арамбарри.

"Хетафе": Сория - Суарес, Митрович, Альдерете, Анхильери - Аленья, Даконам, Максимович - Порту, Латаса, Мата

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Педри, де Йонг, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Гави

"Хетафе" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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6,80
4,05
1,58
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7,30
4,10
1,55
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"Хетафе" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Как легко заметить, уже очень давно матчи этих команд на поле синих не радуют обилием голов. С чего бы этой тенденции меняться?

Наша ставка - на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.

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В статье: Барселона "Хетафе" Прогнозы
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Комментарии (5)
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Spokoyno (Київ)
12.08.2023 в 20:11
Скільки би вітьок не ховався за купу ніків дітЛОХ та чМоська все одно від нього тхне РЕАЛьний скунс
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+1
0
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Campеón
12.08.2023 в 20:20
це ви знову людей плутаєте. я не алекс, який зараз під ніком "Сусід Алграба" cepe скрізь
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0
-1
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Campеón
12.08.2023 в 19:33
банкротам вдалося дозаявити гравців? ну то й добре. дивлюся я на їхній склад та й сміюся. не так давни в барсі грали одні зірки, футболісти з ім'ям в розквіті сил, а зараз лише пара зіркових ветеранів на заході кар'єри, неотесана молодь та посередні футболісти, з яких намагаються карманні змі робити зірок. все вказує на те, що пyтaлoнців в першому ж матчі опустять з небес на землю
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
12.08.2023 в 19:29
Ну так за прізвищами, майстерністю гравців повинні виграти гості Утім є два питання? 1) На скільки зігралася / готова Барса до битви? 2) На скільки жорстоко дозволить суддівська бригада грати... пер за все господарям. Проте сподіваємось, що побачимо більше ніж битися-боротися та нехай і вимучену перемогу Барси!
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Campеón
12.08.2023 в 19:42
це гарно ви підмітили про арбітрів. в матчах рівних за класом команд важливу роль вони відіграють. минулого сезону саме арбітри і робили різницю на користь барси. можна навести до прикладу безліч матчів, коли вашим улбленцям було дозволено безкарно порушувати правила в той час коли в сторону суперників були постійні свистки навіть при найлегших дотиках до гравців барси. це дуже нечесно. гадаю що під час нового сезону правоохоронні органи поставлять жирну крапку в справі по підкуп арбітрів
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