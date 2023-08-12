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Хетафе - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2023
Сложный старт для чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Чемпион Испании начнет новый сезон матчем с крайне неприятным соперником, который возвел фолы в ранг игровой философии. Обещаем, это будет жестко и может даже сенсационно, если "Барса" не включится в рубку с первых минут.
Примера. 1-й тур
13 августа. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Хетафе"
Синие еле избежали вылета в прошлом сезоне, заняв 15-е место, но дальше была череда неплохих трансферов и 4 выигранных спарринга из 6. Сейчас команда сильнее, чем была в апреле-мае.
Травма бомбардира Энеса Унала бьет по атаке "Хета", но теперь у нее есть быстрый Чоко Лосано и мощный Хуанми Латаса. Да и потом, какая атака? Прежде всего, команда Пепе Бордаласа выйдет защищаться, и уж здесь у нее козырей полно. Оборона у синих глубокая, жесткая; ее частые фолы разрывают игру на фрагменты.
Ну, и еще один неочевидный козырь - поле. Всякий раз, когда на "Колизей" приезжает "Барса", его не поливают, и газон от жары сухой, кочковатый; мяч по нему ходит плохо. Это убивает все попытки комбинировать внизу.
Новости "Барселоны"
Конечно, "Барса" знает о хитростях и особенностях "Хетафе". С 2004 года синие провели только один сезон вне Примеры.
При этом "знать" и "справляться" - разные вещи. Последняя уверенная победа каталонцев на "Колизее" датирована 2019 годом, когда в команде еще были Месси и Суарес. С тех пор - одни мучения. Думаете, уходы Бускетса и Дембеле помогут это исправить? Мы считаем иначе.
2 - Barcelona players with most goal involvements since 2021/22 in all competitions:— OptaJose (@OptaJose) July 29, 2023
41 - Robert Lewandowski ???????? (33 goals and 8 assists).
32 - OUSMANE DEMBÉLÉ ???????? (10 and 22)
23 - Ferran Torres ???????? (14 and 9)
23 - Jordi Alba ???????? (5 and 18)
Significance. pic.twitter.com/AtAtxjIq9t
Да, "Барса" добавила в надежности, приобретя опытных Ромеу и Гюндогана, но матч с "Хетафе" будет для нее сложнее всех летних спаррингов. Это будет заруба, а значит, на первый план выйдет характер, а уже затем мастерство.
"Хетафе" - "Барселона": статистика личных встреч
Два последних матча команд на "Колизее" завершились сухими ничьими 0:0. Перед этим, в октябре 2020-го, "Хета" вообще выиграл 1:0.
Последняя победа "Барсы" на этом месте случалась в феврале 2020-го (2:1). Что, впрочем, не мешает каталонцам регулярно огорчать синих на собственном поле.
Последние матчи "Хетафе"
Последние матчи "Барселоны"
Ориентировочные составы
У "Барсы" известно про травму новичка Иньиго Мартинеса, а вот Рональд Араухо и Андреас Кристенсен вроде бы готовы играть. Также ждем дебюта звездного Гюндогана.
У "Хетафе" самая болезненная потеря - Энес Унал. Также вне игры центральные хавбеки Луис Милья и Мауро Арамбарри.
"Хетафе": Сория - Суарес, Митрович, Альдерете, Анхильери - Аленья, Даконам, Максимович - Порту, Латаса, Мата
"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Педри, де Йонг, Гюндоган - Рафинья, Левандовский, Гави
"Хетафе" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Хетафе" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Как легко заметить, уже очень давно матчи этих команд на поле синих не радуют обилием голов. С чего бы этой тенденции меняться?
Наша ставка - на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.
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