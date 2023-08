Хетафе - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2023

Чемпион Испании начнет новый сезон матчем с крайне неприятным соперником, который возвел фолы в ранг игровой философии. Обещаем, это будет жестко и может даже сенсационно, если "Барса" не включится в рубку с первых минут.

Синие еле избежали вылета в прошлом сезоне, заняв 15-е место, но дальше была череда неплохих трансферов и 4 выигранных спарринга из 6. Сейчас команда сильнее, чем была в апреле-мае.

Травма бомбардира Энеса Унала бьет по атаке "Хета", но теперь у нее есть быстрый Чоко Лосано и мощный Хуанми Латаса. Да и потом, какая атака? Прежде всего, команда Пепе Бордаласа выйдет защищаться, и уж здесь у нее козырей полно. Оборона у синих глубокая, жесткая; ее частые фолы разрывают игру на фрагменты.

Ну, и еще один неочевидный козырь - поле. Всякий раз, когда на "Колизей" приезжает "Барса", его не поливают, и газон от жары сухой, кочковатый; мяч по нему ходит плохо. Это убивает все попытки комбинировать внизу.

Конечно, "Барса" знает о хитростях и особенностях "Хетафе". С 2004 года синие провели только один сезон вне Примеры.

При этом "знать" и "справляться" - разные вещи. Последняя уверенная победа каталонцев на "Колизее" датирована 2019 годом, когда в команде еще были Месси и Суарес. С тех пор - одни мучения. Думаете, уходы Бускетса и Дембеле помогут это исправить? Мы считаем иначе.

2 - Barcelona players with most goal involvements since 2021/22 in all competitions:



41 - Robert Lewandowski ???????? (33 goals and 8 assists).

32 - OUSMANE DEMBÉLÉ ???????? (10 and 22)

23 - Ferran Torres ???????? (14 and 9)

23 - Jordi Alba ???????? (5 and 18)



Significance. pic.twitter.com/AtAtxjIq9t