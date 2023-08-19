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Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.08.2023

Испания
(1 голосов)

Чемпиону пора побеждать

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.08.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" еще не побеждала в новом сезоне, и завтра ей представится удобная возможность это исправить. "Кадис" - одна из слабейших команд лиги в плане игры на выезде, и всех удивит, если ему удастся продержаться в Каталонии хотя бы тайм.

Содержание

Примера. 2-й тур
20 августа. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 20:30 "Кадис"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барсе" не удалось победить "Хетафе" в 1-м туре (0:0), но это даже не сенсация. Каталонцы не забивают на "Колизее" четыре сезона кряду.

Завтра будет совсем другой футбол. Магия "Камп Ноу" не поможет - он закрыт на реконструкцию, но и на "Монжуике" соберется свыше 50 тысяч фанатов. "Барса" набрала 48 очков в 19 домашних турах минувшего чемпионата; для нее фактор поля очень важен.

Также на руку каталонцам сыграет плохая выездная форма гостей и, конечно, разница в классе. У Гюндогана, де Йонга и Педри достаточно мастерства, чтобы лишить "Кадис" мяча на 90 минут. Проблемы "Барсы"? Только кадровые, но пока они не критичны. Также отметим, что с трибун за матчем будет наблюдать Хави - его удалили за брань в прошлом туре.

Новости "Кадиса"

"Кадис" начинает в элите четвертый сезон подряд - это его лучший результат с начала 90-х.

Главная сила южан - их умение играть дома. В прошлом сезоне они не проигрывали на "Мирандилье" с сентября по март. При этом на выезде "Кадис" набрал только 15 очков в 19 турах.

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В стартовом матче нового сезона "Субмарина" победила беззубый "Алавес" 1:0 благодаря классной подаче со штрафного. Вне сомнений, ставка на стандарты будет и против "Барсы". А еще - на контратаки и низкий, плотный оборонный блок. Типичный набор андердога? Ну да. Из изюминок только левый бек Хави Эрнандес - к нему стоит присмотреться; у парня есть потенциал пойти на повышение.

"Барселона" - "Кадис": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барселона" выиграла оба матча у "Кадиса" - 2:0 дома и 4:0 на выезде.

А вот до этого южане были настоящей проблемой для каталонцев, которую те не могли решить в течение двух сезонов. В апреле 2022-го "Кадис" даже на "Камп Ноу" побеждал - 1:0.

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Последние матчи "Барселоны"

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Последние матчи "Кадиса"

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.08.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.08.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Барселоны" лечатся центральные защитники Рональд Араухо и Иньиго Мартинес. Также дисквалифицирован после удаления на "Колизее" Рафинья.

У "Кадиса" отмечаем травмы Серхи Гвардиолы, Брайана Окампо и Виктора Чуста. Первые двое - важные игроки основы.

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде, Кристенсен, Бальде - Педри, де Йонг, Гюндоган - Ферран Торрес, Левандовский, Гави

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Луис Эрнандес, Хави Эрнандес - Алехо, Феде, Алькарас, Мачис - Рамос, Рохер Марти

"Барселона" - "Кадис": ставки и коэффициенты

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1,24
6,50
15,5
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1,22
7,20
15
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"Барселона" - "Кадис": прогноз от UA-Футбол

Судя по увиденному в 1-м туре, у "Барсы" есть проблемы с продвижением мяча, но не обороной, тогда как "Кадис" едва связывает воедино две-три передачи.

В таких обстоятельствах поставим на "индивидуальный тотал гостей меньше 0,5" - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,65 и выше.

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Комментарии (3)
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Баpceлиниуc
19.08.2023 в 19:11
Араухо это конечно потеря. Мартинес, хез, он ещё не играл, непонятно, какой он в деле. Ну, а Рафинья... и слава Богу. Хави на трибунах? А какая разница? Братец за него. Победа Барсы однозначно.
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Сусід Алграба
19.08.2023 в 19:10
Безперечно Барса переможе, навіть п'яний Алграб погодився, щось пробурмотів. До речі, Ла Ліга визнала помилку судді в минулому матчі чемпіона, через яку вони втратили очки. Як мадридисту, мені дуже соромно, що наш президент-маніяк Перес здатний на такі мерзенні, дешеві вчинки.
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Баpceлиниуc
19.08.2023 в 19:51
Здоровенькі були, адекватний мадридіста. Шо, Алграб знову п'є? Прослідкуйте будь ласка, шоб він закусював добре. Купіть йому в сільпо два кіло хальви з родзинками, він її дуже любить, та конхфет "Червоний мак" півкіло. Жаль хлопця, живе один, без коханої... хай поласує трохи. Передавайте йому привіт від мене та скажіть, щоб беріг своє серце та печінку. І нирки теж.
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