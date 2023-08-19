Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.08.2023

"Барселона" еще не побеждала в новом сезоне, и завтра ей представится удобная возможность это исправить. "Кадис" - одна из слабейших команд лиги в плане игры на выезде, и всех удивит, если ему удастся продержаться в Каталонии хотя бы тайм.

Примера. 2-й тур

20 августа. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 20:30 "Кадис"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барсе" не удалось победить "Хетафе" в 1-м туре (0:0), но это даже не сенсация. Каталонцы не забивают на "Колизее" четыре сезона кряду.

Завтра будет совсем другой футбол. Магия "Камп Ноу" не поможет - он закрыт на реконструкцию, но и на "Монжуике" соберется свыше 50 тысяч фанатов. "Барса" набрала 48 очков в 19 домашних турах минувшего чемпионата; для нее фактор поля очень важен.

10 - Teams to have received the most red cards with the same manager in LaLiga since Xavi's arrival:



19 - Real Betis/Manuel Pellegrini.

13 - Atletico de Madrid/Diego Simeone

13 - Getafe/Quique Sánchez Flores

10 - BARCELONA/XAVI HERNÁNDEZ



Setback. pic.twitter.com/E249fehjzW — OptaJose (@OptaJose) August 13, 2023

Также на руку каталонцам сыграет плохая выездная форма гостей и, конечно, разница в классе. У Гюндогана, де Йонга и Педри достаточно мастерства, чтобы лишить "Кадис" мяча на 90 минут. Проблемы "Барсы"? Только кадровые, но пока они не критичны. Также отметим, что с трибун за матчем будет наблюдать Хави - его удалили за брань в прошлом туре.

Новости "Кадиса"

"Кадис" начинает в элите четвертый сезон подряд - это его лучший результат с начала 90-х.

Главная сила южан - их умение играть дома. В прошлом сезоне они не проигрывали на "Мирандилье" с сентября по март. При этом на выезде "Кадис" набрал только 15 очков в 19 турах.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше 2 500 грн Бонус на первый депозит Узнать больше

В стартовом матче нового сезона "Субмарина" победила беззубый "Алавес" 1:0 благодаря классной подаче со штрафного. Вне сомнений, ставка на стандарты будет и против "Барсы". А еще - на контратаки и низкий, плотный оборонный блок. Типичный набор андердога? Ну да. Из изюминок только левый бек Хави Эрнандес - к нему стоит присмотреться; у парня есть потенциал пойти на повышение.

"Барселона" - "Кадис": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барселона" выиграла оба матча у "Кадиса" - 2:0 дома и 4:0 на выезде.

А вот до этого южане были настоящей проблемой для каталонцев, которую те не могли решить в течение двух сезонов. В апреле 2022-го "Кадис" даже на "Камп Ноу" побеждал - 1:0.

Трансляция матча В эфире Смотрите матч Примеры Барселона - Кадис Смотреть трансляцию

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Кадиса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" лечатся центральные защитники Рональд Араухо и Иньиго Мартинес. Также дисквалифицирован после удаления на "Колизее" Рафинья.

У "Кадиса" отмечаем травмы Серхи Гвардиолы, Брайана Окампо и Виктора Чуста. Первые двое - важные игроки основы.

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде, Кристенсен, Бальде - Педри, де Йонг, Гюндоган - Ферран Торрес, Левандовский, Гави

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Луис Эрнандес, Хави Эрнандес - Алехо, Феде, Алькарас, Мачис - Рамос, Рохер Марти

"Барселона" - "Кадис": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Кадис": прогноз от UA-Футбол

Судя по увиденному в 1-м туре, у "Барсы" есть проблемы с продвижением мяча, но не обороной, тогда как "Кадис" едва связывает воедино две-три передачи.

В таких обстоятельствах поставим на "индивидуальный тотал гостей меньше 0,5" - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,65 и выше.