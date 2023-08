Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.08.2023

"Барселона" еще не побеждала в новом сезоне, и завтра ей представится удобная возможность это исправить. "Кадис" - одна из слабейших команд лиги в плане игры на выезде, и всех удивит, если ему удастся продержаться в Каталонии хотя бы тайм.

"Барсе" не удалось победить "Хетафе" в 1-м туре (0:0), но это даже не сенсация. Каталонцы не забивают на "Колизее" четыре сезона кряду.

Завтра будет совсем другой футбол. Магия "Камп Ноу" не поможет - он закрыт на реконструкцию, но и на "Монжуике" соберется свыше 50 тысяч фанатов. "Барса" набрала 48 очков в 19 домашних турах минувшего чемпионата; для нее фактор поля очень важен.

10 - Teams to have received the most red cards with the same manager in LaLiga since Xavi's arrival:



19 - Real Betis/Manuel Pellegrini.

13 - Atletico de Madrid/Diego Simeone

13 - Getafe/Quique Sánchez Flores

10 - BARCELONA/XAVI HERNÁNDEZ



