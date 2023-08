Вильярреал - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.08.2023

Центральный матч тура в Испании, где Жерар Морено и компания попытаются остановить чемпиона.

Исторически "Вильярреал" - легкий соперник для "Барсы", но на сей раз за "Подводников" сыграют кадровые потери каталонцев, из-за которых Хави придется ставить в основу 16-летнего подростка. Это добавит матчу интриги.

"Вильярреал" на старте сезона выглядит средне. Он на равных сыграл против "Бетиса" и "Мальорки", но один матч проиграл 1:2, а другой - выиграл 1:0. В обоих случаях все решили детали.

Если смотреть глобальнее, то команде Кике Сетьена не хватает качества в центре обороны, где Куэнка не устает привозить. Также возрастной Парехо не дает интенсивности в центре поля, а на фланге нету двигателя, вроде уехавшего в Милан Чуквезе. От резкой, острой команды образца прошлой весны и следа не осталось.

Против "Барсы" Сетьену остается только замедлять игру, сушить ее; сбивать темп мелкими фолами. При этом сажаться глубоко тоже нельзя - вратарь и защита слабы. Атака? Желательно через навесы. Все три форварда "Субмарины" - Морено, Бреретон и Серлот - очень высокие и хорошо играют головой.

Не успел сезон начаться, а у Хави уже кадровые проблемы. Педри и Араухо выбыли на несколько недель, а это ключевые игроки. Также отбывает дисквалификацию Рафинья.

В двух стартовых турах "Барса" не убедила - в Хетафе вообще забить не удалось (0:0), а "Кадис" дожали на 82-й минуте (2:0). Левандовский не забивает - это проблема. При этом главный козырь "Барсы" - ее оборона - по-прежнему работает, ведь команда не пропускает.

59.8% - Since Xavi Hernández's arrival at @FCBarcelona's bench, @Pedri has made an appearance 59.8% of games played by Blaugranas in all competitions (55/92). Injury. ???? pic.twitter.com/U4SSRWYndz