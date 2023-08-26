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Вильярреал - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.08.2023
Чемпион против "Субмарины" и травм
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Miguel Fernandez/NurPhoto
Центральный матч тура в Испании, где Жерар Морено и компания попытаются остановить чемпиона.
Исторически "Вильярреал" - легкий соперник для "Барсы", но на сей раз за "Подводников" сыграют кадровые потери каталонцев, из-за которых Хави придется ставить в основу 16-летнего подростка. Это добавит матчу интриги.
- Новости "Вильярреала"
- Новости "Барселоны"
- "Вильярреал" - "Барселона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Вильярреала"
- Последние матчи "Барселоны"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Вильярреал" - "Барселона": ставки и коэффициенты
- "Вильярреал" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Смотрите матч Примеры Вильярреал - Барселона
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Примера. 3-й тур
27 августа. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" 18:30 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Вильярреала"
"Вильярреал" на старте сезона выглядит средне. Он на равных сыграл против "Бетиса" и "Мальорки", но один матч проиграл 1:2, а другой - выиграл 1:0. В обоих случаях все решили детали.
Если смотреть глобальнее, то команде Кике Сетьена не хватает качества в центре обороны, где Куэнка не устает привозить. Также возрастной Парехо не дает интенсивности в центре поля, а на фланге нету двигателя, вроде уехавшего в Милан Чуквезе. От резкой, острой команды образца прошлой весны и следа не осталось.
Против "Барсы" Сетьену остается только замедлять игру, сушить ее; сбивать темп мелкими фолами. При этом сажаться глубоко тоже нельзя - вратарь и защита слабы. Атака? Желательно через навесы. Все три форварда "Субмарины" - Морено, Бреретон и Серлот - очень высокие и хорошо играют головой.
Новости "Барселоны"
Не успел сезон начаться, а у Хави уже кадровые проблемы. Педри и Араухо выбыли на несколько недель, а это ключевые игроки. Также отбывает дисквалификацию Рафинья.
В двух стартовых турах "Барса" не убедила - в Хетафе вообще забить не удалось (0:0), а "Кадис" дожали на 82-й минуте (2:0). Левандовский не забивает - это проблема. При этом главный козырь "Барсы" - ее оборона - по-прежнему работает, ведь команда не пропускает.
59.8% - Since Xavi Hernández's arrival at @FCBarcelona's bench, @Pedri has made an appearance 59.8% of games played by Blaugranas in all competitions (55/92). Injury. ???? pic.twitter.com/U4SSRWYndz— OptaJose (@OptaJose) August 24, 2023
На поле "Вильярреала" каталонцам очень, очень нужен Роберт, ведь соперник слаб конкретно в его зоне. Также важно закрыть фланги и не дать "Субмарине" много подавать. Жара? Да, конечно, про нее тоже писали, матч начнется рано, но этот фактор будет против обеих команд в равной степени.
"Вильярреал" - "Барселона": статистика личных встреч
"Вильярреал" выиграл только 1 из 8 последних матчей с "Барселоной"; еще 7 - проиграл.
В том числе в прошлом сезоне "Субмарина" просто развалилась на "Камп Ноу" (0:3), а дома дала бой, но все равно пропустила от Педри (0:1).
Последние матчи "Вильярреала"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Барселоны" вне игры Араухо, Педри, Рафинья и, вероятно, Иньиго Мартинес. Все потери серьезные, требуют перестановок в составе.
Ненамного лучше ситуация и у "Вильярреала" - у него травмированы основной левый бек Альберто Морено, опорник Франсис Коклен и под вопросом лучший вингер Ереми Пино.
"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Габбия, Куэнка, Педраса - Терратс, Парехо, Баэна - Жерар Морено, Серлот, Бреретон Диас
"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен, де Йонг - Ямаль, Ромеу, Гюндоган, Бальде - Гави, Левандовский, Ферран Торрес
"Вильярреал" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Вильярреал" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
После двух вялых матчей пора проявлять себя Левандовскому. Во-первых, статус требует; во-вторых - соперник для этого подходящий.
Поставим на гол поляка - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 2,0 и выше.
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