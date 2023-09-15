Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.09.2023

"Барселона" и "Бетис" неидеально, но достойно начали сезон. При этом каждый их успех тяжелый, почти выстраданный. Обилие травм и нехватка денег - вот главные проблемы.

Фаворит? "Барса", разумеется. При этом у "Бетиса" хотя бы есть на бумаге несколько игроков, способных удивить Каталонию. У многих команд Ла Лиги нету и этого.

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Примера. 5-й тур

16 сентября. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 22:00 "Бетис"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" не пробила "автобус" "Хетафе" (0:0), но затем в трех очень разных матчах одолела "Кадис" (2:0), "Вильярреал" (4:3) и "Осасуну" (2:1).

Как можно заметить, с атакой у каталонцев все в порядке, а вот защита пропустила 4 гола в 4 турах. Это не идет ни в какое сравнение с тем железобетоном, что был у Хави в прошлом сезоне. Ранняя травма Араухо вредит, а еще уход Бускетса. Ромеу старается, но он слабее.

1 - Lamine Yamal with Barcelona and Spain this season:



✅ Youngest starter for Barça in LaLiga (16y 38d).

✅ Youngest player to assist in LaLiga in the 21st century (16y 45d).

✅ Youngest debutant and goalscorer for ???????? (16y 57d)

✅ Youngest starter for ???????? (16y 61d)



Meteor. pic.twitter.com/Z6ERSO7HBI — OptaJose (@OptaJose) September 12, 2023

Международный перерыв - еще одна проблема "Барсы"; после него топы обычно непредсказуемы. При этом поводов верить в ее успех все же больше - на ее стороне класс, мастерство, домашнее поле. Ну, и сам "Бетис" на старте чемпионата явно добыл очков больше, чем заслуживал.

Новости "Бетиса"

У команды Мануэля Пеллегрини на старте чемпионата есть победы над "Вильярреалом" (2:1) и "Райо Вальекано" (1:0), что вызывает уважение. При этом она играет вовсе не в свой футбол.

Травма Вильяма Карвалью сделала полузащиту "Бетиса" хрупче; вылет Луиса Энрике украл скорость и финты на правом фланге; отсутствие Набиля Фекира - это минус 50% креатива. Ввиду этих потерь зелено-полосатым только и остается, что уповать на прагматичность.

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Виллиан Жозе в огне - это он выиграл для "Бетиса" два матча. Иско тоже старается, но его пока хватает на один тайм. Гвидо Родригес агрессивен в отборе, а у Руи Силвы хорошая реакция - это их козыри. Хватит ли их на "Барсу"? Только если она сама поможет.

"Барселона" - "Бетис": статистика личных встреч

В прошлом сезоне каталонцы не помогали и выиграли у "Бетиса" оба матча - 2:1 на выезде и 4:0 дома.

Последний же успех зелено-полосатых в Каталонии случался в декабре 2021-го - тогда пребывшую на пике кризиса "Барсу" добил поздний гол Хуанми (1:0).

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Бетиса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" уже вернулся в общую группу Илкай Гюндоган, но его могут поберечь на ЛЧ; Рональд Араухо вернется на следующей неделе, а Педри - и того позже.

У "Бетиса" же не тренируются уже упомянутые Луис Энрике, Фекир, Карвалью, а еще вратарь-ветеран Браво и правый вингер Руибаль.

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде - Ромеу, де Йонг, Гави - Ямаль, Левандовский, Феликс

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Песселья, Бартра, Абнер - Гвидо Родригес, Рока - Родри, Иско, Айосе Перес - Виллиан Жозе

"Барселона" - "Бетис": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол

"Бетис", скорее, творческая команда, чем умелая по части паркования "автобусов". Наша ставка - на "Барсу" с форой (-1,5) - БК предлагают ее с коэффициентами от 2,05 и выше.