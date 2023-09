Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.09.2023

"Барселона" и "Бетис" неидеально, но достойно начали сезон. При этом каждый их успех тяжелый, почти выстраданный. Обилие травм и нехватка денег - вот главные проблемы.

Фаворит? "Барса", разумеется. При этом у "Бетиса" хотя бы есть на бумаге несколько игроков, способных удивить Каталонию. У многих команд Ла Лиги нету и этого.

"Барса" не пробила "автобус" "Хетафе" (0:0), но затем в трех очень разных матчах одолела "Кадис" (2:0), "Вильярреал" (4:3) и "Осасуну" (2:1).

Как можно заметить, с атакой у каталонцев все в порядке, а вот защита пропустила 4 гола в 4 турах. Это не идет ни в какое сравнение с тем железобетоном, что был у Хави в прошлом сезоне. Ранняя травма Араухо вредит, а еще уход Бускетса. Ромеу старается, но он слабее.

1 - Lamine Yamal with Barcelona and Spain this season:



✅ Youngest starter for Barça in LaLiga (16y 38d).

✅ Youngest player to assist in LaLiga in the 21st century (16y 45d).

✅ Youngest debutant and goalscorer for ???????? (16y 57d)

✅ Youngest starter for ???????? (16y 61d)



Meteor. pic.twitter.com/Z6ERSO7HBI