Атлетико - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2023

"Реал" идеально стартовал в новом сезоне, а "Атлетико" чередует крутые матчи с плохими и средними. Судя по всему, за титул они опять не поборются, но кто сказал, что "Матрасники" без боя сольются в очном матче? Нет, мы в это совершенно не верим - будет бой!

"Атлетико" победил "Райо Вальекано" 7:0, затем проиграл "Валенсии" 0:3, после чего пропустил от голкипера "Лацио" Ивана Проведеля (1:1). Вы видите тут логику? Ее нет.

Команда Диего Симеоне растеряла свои навыки обороны, и теперь ее штормит каждую неделю. Никто не знает, как "Матрасники" сыграют в конкретном матче. На бумаге Гризманн умеет атаковать, Коке - вести игру, а Аспиликуэта - защищаться. На практике же Антуан провалил 80% матчей, Коке долго лечится, а у Аспи нету позиции.

В отдельном взятом дерби все это может компенсировать желание, порыв - вероятно, на это и поставит Симеоне. Также помогут домашние трибуны, перед которыми "Атлетико" проиграл лишь 1 матч из 14 в 2023 году. При этом класс, уверенность на стороне "Реала".

Оно и немудрено - у "Сливочных" 6 побед в 6 матчах на старте нового сезона. Их лидер Джуд Беллингем забил 6 голов.

Даже если "Реал" играет невнятно, а такое случается постоянно после травмы Винисиуса, он побеждает. Настырность, натиск - да, это есть, но также присутствует огромное везение. Взять хотя бы ЛЧ - пока "Атлетико" пропускал от вратаря, "Реал" забивал после удобного отскока в последней атаке.

90+ - Aged 20 years and 83 days old, Jude Bellingham is the youngest player to score a 90th minute winning goal for @realmadriden in the Champions League, and the youngest Englishman to do so in the competition for any side. Critical. pic.twitter.com/AVVOo8Zjlz