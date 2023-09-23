Атлетико - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2023

"Реал" идеально стартовал в новом сезоне, а "Атлетико" чередует крутые матчи с плохими и средними. Судя по всему, за титул они опять не поборются, но кто сказал, что "Матрасники" без боя сольются в очном матче? Нет, мы в это совершенно не верим - будет бой!

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Атлетіко Мадрид - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 6-й тур

24 сентября. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетико"

"Атлетико" победил "Райо Вальекано" 7:0, затем проиграл "Валенсии" 0:3, после чего пропустил от голкипера "Лацио" Ивана Проведеля (1:1). Вы видите тут логику? Ее нет.

Команда Диего Симеоне растеряла свои навыки обороны, и теперь ее штормит каждую неделю. Никто не знает, как "Матрасники" сыграют в конкретном матче. На бумаге Гризманн умеет атаковать, Коке - вести игру, а Аспиликуэта - защищаться. На практике же Антуан провалил 80% матчей, Коке долго лечится, а у Аспи нету позиции.

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В отдельном взятом дерби все это может компенсировать желание, порыв - вероятно, на это и поставит Симеоне. Также помогут домашние трибуны, перед которыми "Атлетико" проиграл лишь 1 матч из 14 в 2023 году. При этом класс, уверенность на стороне "Реала".

Новости "Реала"

Оно и немудрено - у "Сливочных" 6 побед в 6 матчах на старте нового сезона. Их лидер Джуд Беллингем забил 6 голов.

Даже если "Реал" играет невнятно, а такое случается постоянно после травмы Винисиуса, он побеждает. Настырность, натиск - да, это есть, но также присутствует огромное везение. Взять хотя бы ЛЧ - пока "Атлетико" пропускал от вратаря, "Реал" забивал после удобного отскока в последней атаке.

90+ - Aged 20 years and 83 days old, Jude Bellingham is the youngest player to score a 90th minute winning goal for @realmadriden in the Champions League, and the youngest Englishman to do so in the competition for any side. Critical. pic.twitter.com/AVVOo8Zjlz — OptaJose (@OptaJose) September 20, 2023

Блеск "Сливочных" в дерби напрямую зависит от готовности Винисиуса - только с ним эта команда может сиять. Без бразильца "Реал" будет давить, сушить, страдать и вполне может выиграть, но без лоска и эстетики. Вальверде, Чуамени, Камавинга и даже Беллингем - новая полузащита Мадрида - этого не умеют. Они не творцы, а, скорее, бойцы - по иронии судьбы это именно тот типаж, который уже много лет тщетно ищет на рынке Симеоне.

"Атлетико" - "Реал": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Реал" победил "Атлетико" на его поле 2:1, но дома сыграл вничью 1:1. Также "Сливочные" лишь в дополнительное время дожали "Матрасников" в Кубке короля - 3:1.

При этом последняя победа "Атлетико" над соседями еще очень свежа в памяти - в мае 2022-го они торжествовали 1:0 благодаря голу Янника Карраско.

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" возвращается в заявку Винисиус, но его степень готовности неизвестна. При этом Куртуа, Милитао и Карвахаль еще лечатся. У "Атлетико" с группой тренируются Депай и Коке, а вот де Пауль, Лемар и Рейнилду на поле выйти не могут.

"Атлетико": Облак - Аспиликуэта, Савич, Хименес - Молина, Сауль, Коке, Льоренте, Самуэл Лино - Гризманн, Мората

"Реал": Кепа - Васкес, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Чуамени, Кроос - Беллингем - Хоселу, Родриго

"Атлетико" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

"Атлетико" и засушил бы игру, да только нынешний состав не умеет. Ну, а "Реал" в Ла Лиге регулярно пропускает, чтобы затем демонстрировать характер.

Наша ставка - голы будут. ТБ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентами от 2,02 и выше.