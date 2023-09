Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.09.2023

После семи туров "Реал" едет в гости к "Жироне", которая лидирует в Ла Лиге. Чувствуете ли вы всю нереальность происходящего?

Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик словно в сказку попали, и в их силах ее продлить. "Реал", конечно, фаворит, гранд и все такое, но конкретно с "Жироной" ему никогда не бывает легко - Лунин и Кастельянос соврать не дадут.

"Жирона" сыграла вничью на "Аноэте" в стартовом туре, после чего выиграла шесть матчей кряду. Это лучшая серия каталонцев в элите.

Из последнего - неделю назад команда Мичела разбила "Гранаду" (5:3), а в среду показала характер и завидную физику на поле "Вильярреала" (2:1), перевернув матч после перерыва. Наш Виктор Цыганков был на вторых ролях, а вот Артем Довбик забил 3-й гол в Ла Лиге. Ветеран Стуани задвинут им в запас.

1953 - Excluding Barcelona, @GironaFC is the first Catalan team to lead alone @LaLigaEN table beyond matchday 7 since Espanyol in matchday 22 of 1952/53 season. Astonishing. pic.twitter.com/2ImMu6cK1R