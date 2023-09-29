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Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.09.2023
Матч за первое место
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Soccrates
После семи туров "Реал" едет в гости к "Жироне", которая лидирует в Ла Лиге. Чувствуете ли вы всю нереальность происходящего?
Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик словно в сказку попали, и в их силах ее продлить. "Реал", конечно, фаворит, гранд и все такое, но конкретно с "Жироной" ему никогда не бывает легко - Лунин и Кастельянос соврать не дадут.
Дивіться матч Прімери Жирона - Реал Мадрид
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Примера. 8-й тур
30 сентября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 19:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хуан Пулидо Сантана
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
"Жирона" сыграла вничью на "Аноэте" в стартовом туре, после чего выиграла шесть матчей кряду. Это лучшая серия каталонцев в элите.
Из последнего - неделю назад команда Мичела разбила "Гранаду" (5:3), а в среду показала характер и завидную физику на поле "Вильярреала" (2:1), перевернув матч после перерыва. Наш Виктор Цыганков был на вторых ролях, а вот Артем Довбик забил 3-й гол в Ла Лиге. Ветеран Стуани задвинут им в запас.
1953 - Excluding Barcelona, @GironaFC is the first Catalan team to lead alone @LaLigaEN table beyond matchday 7 since Espanyol in matchday 22 of 1952/53 season. Astonishing. pic.twitter.com/2ImMu6cK1R— OptaJose (@OptaJose) September 27, 2023
Конечно, выйдут украинцы и на "Реал", ведь они обязательные компоненты лучшей атаки Ла Лиги на данный момент (18 голов). При этом оборона у каталонцев так себе, и раньше сдержала только "Хетафе" и "Лас-Пальмас". "Реал" ее почти наверняка пробьет. И что остается хозяевам? Правильно – штурмовать ворота Кепы. В этом их шанс.
Новости "Реала"
Если "Жирона" живет в сказке, то Мадрид переживает обычное начало сезона. Семь побед, поражение в дерби с "Атлетико" (1:3) - это жизнь, ничего экстраординарного.
Анализировать мидвик "Сливочных" нет смысла - "Лас-Пальмас" был так плох, что Анчелотти даже не выпустил Модрича и Беллингема, явно готовя обоих на "Жирону". Травма Алабы - вот единственный важный момент. После нее в центре защиты "Реала" не осталось альтернатив паре Рюдигер - Начо.
Надеяться на нее – так себе идея, а значит и шанс Мадрида тоже главным образом в атаке, что означает игру на встречных курсах. Винисиус, Беллингем и Родриго – вот кто на бумаге должен выиграть ее для "Реала", но выиграет ли? Играть на поле соперника, поймавшего кураж, бывает крайне непросто.
"Жирона" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
Ко всему, каталонцы реально круто играют против "Реала" - в 6 матчах в Ла Лиге у них 3 победы и лишь 2 поражения.
В том числе в прошлом сезоне "Жирона" в гостях удержала 1:1, а дома эффектно победила 4:2 с уже знаменитым покером Тати Кастельяноса.
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Жироны" вне игры только запасные - центрхав Борха Гарсия, краек Тони Вилья, стоппер Бернардо Эспиноса. У "Реала" же потери более существенные - лечатся Куртуа, Милитао и с недавних пор Алаба.
"Жирона": Гассанига - Коуто, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Давид Лопес - Цыганков, Алейш Гарсия, Мартин, Савио - Довбик
"Реал": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия - Вальверде, Чуамени, Модрич - Беллингем - Винисиус, Хоселу
"Жирона" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
Чтоб не придумывать велосипед, в матче двух команд с сильным нападением поставим на "обе забьют". БК предлагают ставку с коэффициентами от 1,5 и выше.
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