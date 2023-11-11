Барселона - Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.11.2023

"Барселона" показывает, возможно, худший футбол за время работы Хави, но тут календарь подбросил каталонцам подарок. К ним в гости едет новичок элиты, который в предыдущих 5 выездах набрал лишь 2 очка. Не победить его "Барса" просто не имеет права.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Алавес Смотреть трансляцию

Примера. 13-й тур

12 ноября. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 17:15 "Алавес"

Арбитр: Матео Бускетс Феррер

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Барселоны"

Каталонцы сейчас в яме. Они проиграли Эль Класико (1:2), по делу уступили "Шахтеру" (0:1), а у "Реала Сосьедад" выиграли так, что ни один фанат "Барсы" не захочет этого вспоминать (1:0).

СМИ пишут, что Лапорта пристально следит за Хави, который, в свою очередь, собирал команду, чтобы выяснить, что идет не так. Ранее на пассивность и безволие партнеров сетовал Гюндоган. Все это указывает на кризис еще и внутри команды.

2 - Barcelona have lost two of their last three games in all competitions (W1), having won just once in their previous 15 games (W11 D3 L1). Brake. pic.twitter.com/i4Hdlwhob7 — OptaJose (@OptaJose) November 7, 2023

К счастью для "Барсы", завтра к ней едет простой соперник. "Алавес" умеет отбиваться, но совсем слабо атакует, и это обещает полуторачасовую осаду его ворот. Левандовский любит такие матчи, от него, ждем голов наибольше. Ведь если нет, то далее по календарю у "Барсы" "Жирона" и "Атлетико". Так можно даже из ТОП-4 выпасть.

Новости "Алавеса"

Если "Барса" играет ниже привычного уровня, то "Алавес" никого не удивляет. 14-е место, 12 очков в 12 турах - именно такого от него и ждали.

Из особенностей басков выделяем их абсолютную беспомощность на выездах (3 поражения, 2 ничьи), а еще плохое нападение - всего 10 забитых голов в 12 матчах. Это худший показатель в Ла Лиге наряду с "Кадисом" и "Лас-Пальмасом".

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В прошлом туре "Алавес" дома еле дожал абсолютно безнадежную "Альмерию" 1:0, но почти сразу автор гола Александар Седлар порвал кресты. А он, между прочим, лучший из центрбеков команды. И как теперь ехать в гости к "Барсе"? Все, что остается баскам - это защищаться числом. Они припаркуют "автобус", а атаковать будут нерегулярно - как уж получится.

"Барселона" - "Алавес": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Алавес" играл в Сегунде, а вот в позапрошлом он боролся с "Барсой" очень достойно - 1:1 на "Камп Ноу" и 0:1 на "Мендисорросе".

Касательно последней победы басков в Каталонии, то это был сентябрь 2016-го. "Алавес" тогда выиграл 2:1 с голами Дейверсона и Ибаи Гомеса.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Алавеса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры травмированный Френки де Йонг и дисквалифицированный Гави.

У "Алавеса" место травмированного Седлара, вероятно, займет перспективный воспитанник "Реала" Рафа Марин.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Иньиго Мартинес, Араухо - Канселу, Педри, Гюндоган, Бальде - Рафинья, Левандовский, Феликс

"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар, Марин, Хави Лопес - Бланко, Гевара - Хаджи, Гуриди, Риоха - Саму

"Барселона" - "Алавес": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Алавес": прогноз от UA-Футбол

У Роберта Левандовского самая затяжная безголевая серия с 2011 года, и "Алавес" как никто подходит для того, чтобы ее закончить.

Наша ставка - на гол поляка. БК принимают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.