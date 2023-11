Барселона - Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.11.2023

"Барселона" показывает, возможно, худший футбол за время работы Хави, но тут календарь подбросил каталонцам подарок. К ним в гости едет новичок элиты, который в предыдущих 5 выездах набрал лишь 2 очка. Не победить его "Барса" просто не имеет права.

Каталонцы сейчас в яме. Они проиграли Эль Класико (1:2), по делу уступили "Шахтеру" (0:1), а у "Реала Сосьедад" выиграли так, что ни один фанат "Барсы" не захочет этого вспоминать (1:0).

СМИ пишут, что Лапорта пристально следит за Хави, который, в свою очередь, собирал команду, чтобы выяснить, что идет не так. Ранее на пассивность и безволие партнеров сетовал Гюндоган. Все это указывает на кризис еще и внутри команды.

2 - Barcelona have lost two of their last three games in all competitions (W1), having won just once in their previous 15 games (W11 D3 L1). Brake. pic.twitter.com/i4Hdlwhob7