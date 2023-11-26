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Жирона - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.11.2023
Лидер примет пятую команду сезона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Сенсационная "Жирона" после международной паузы примет "Атлетик Бильбао", и этот матч нельзя пропускать. Обе команды очень креативны; ошибаются в защите, но забивают еще больше. Их встреча имеет все шанс превратиться в незабываемое голевое шоу.
Дивіться матч Прімери Жирона - Атлетік
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Примера. 14-й тур
27 ноября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Атлетик"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
"Жирона" проиграла всего раз в 13 турах, и сейчас у команды Мичела серия из шести кряду побед. Идеальный старт! Тем не менее, "Реал", "Атлетико" и "Барса" не отстают.
У каталонцев худшая оборона (16 пропущенных), но самая эффективная атака (31 гол) в этой четверке. Роль Цыганкова и, особенно, Довбика в этом велика. Артем создает физическое присутствие в штрафной, дает атакам глубину. Цыганков, в свою очередь, умно перемещается и пасует.
11 - @LaLigaEN teams that won at least 11 of their first 13 games in a single season in the competition:— OptaJose (@OptaJose) November 11, 2023
7 times - Real Madrid
6 times - Barcelona
Twice - Atlético de Madrid
Once - GIRONA
Historical. ???????? pic.twitter.com/zBKfllu5Hu
Конечно, они вместе с партнерами хотят продолжить эту сказку. Мичел еще после победы над "Райо" (2:1) в прошлом туре объявил, что "Жирона" может переписать историю". Несложно догадаться, что он имел ввиду. Другое дело, что для этого надо улучшать защиту. 4 сухих матча из 13 - это мало. Ну, и свежая травма Савио тоже вызов. Вот кем его менять?
Новости "Атлетика"
Касательно басков, то их сила нынче впереди. Команда уже забила 25 мячей - это почти на уровне "Барсы" (27) и "Реала" (28).
Братья Уильямс делают ветер, но также надо отмечать стремительный прогресс атакующего хавбека Ойана Сансета, и голевое чутье Горки Гурусеты. Удивительное дело - парень до 24 лет слонялся трясиной, после чего оказалось, что он достаточно хорош для элиты.
У "Атлетика" приличная выездная статистика - 3 победы в 6 матчах. При этом есть нюанс - команда Эрнесто Вальверде проиграла всем серьезным оппонентам в этом сезоне. 0:2 с "Реалом", 0:3 с "Сосьедадом", 0:1 с "Барселоной". Если "Жирона" сыграет, как в первых 13 турах - то есть, выступит в роли гранда, мы бы на басков не ставили.
"Жирона" - "Атлетик": статистика личных встре
В прошлом сезоне "Жирона" дважды обыгрывала басков в очень сложных, близких матчах - 2:1 дома и 3:2 на выезде.
При этом в первую каденцию каталонцев в элите в 2017-19 годах им удалось всего раз огорчить "Атлетик" и еще трижды "Жирона" проиграла - в том числе, и на своем поле в марте 2019-го (1:2).
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Атлетика"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
Главная новость у "Жироны" - это мышечное растяжение у Савио. Тренерский штаб еще держит интригу, но инсайдеры говорят, что он выбыл на 2-3 недели.
У "Атлетика", в свою очередь, отмечаем травму центрбека Йерая Альвареса и выздоровление ветерана Андера Эрреры.
"Жирона": Гассанига - Арнау, Эрик Гарсия, Блинд - Цыганков, Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес - Эррера, Порту - Довбик
"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ - Весга, де Галларета - Уильямс, Сансет, Нико Уильямс - Гурусета
"Жирона" - "Атлетик": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол
В матче двух команд, которые входят в ТОП-5 лиги по забитым голам, поставим на "Обе забьют". БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,55 и выше.
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