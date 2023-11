Жирона - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.11.2023

Сенсационная "Жирона" после международной паузы примет "Атлетик Бильбао", и этот матч нельзя пропускать. Обе команды очень креативны; ошибаются в защите, но забивают еще больше. Их встреча имеет все шанс превратиться в незабываемое голевое шоу.

"Жирона" проиграла всего раз в 13 турах, и сейчас у команды Мичела серия из шести кряду побед. Идеальный старт! Тем не менее, "Реал", "Атлетико" и "Барса" не отстают.

У каталонцев худшая оборона (16 пропущенных), но самая эффективная атака (31 гол) в этой четверке. Роль Цыганкова и, особенно, Довбика в этом велика. Артем создает физическое присутствие в штрафной, дает атакам глубину. Цыганков, в свою очередь, умно перемещается и пасует.

11 - @LaLigaEN teams that won at least 11 of their first 13 games in a single season in the competition:



7 times - Real Madrid

6 times - Barcelona

Twice - Atlético de Madrid

Once - GIRONA



Historical. ???????? pic.twitter.com/zBKfllu5Hu