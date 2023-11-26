Жирона - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.11.2023

Сенсационная "Жирона" после международной паузы примет "Атлетик Бильбао", и этот матч нельзя пропускать. Обе команды очень креативны; ошибаются в защите, но забивают еще больше. Их встреча имеет все шанс превратиться в незабываемое голевое шоу.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Атлетік Смотреть трансляцию

Примера. 14-й тур

27 ноября. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Атлетик"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" проиграла всего раз в 13 турах, и сейчас у команды Мичела серия из шести кряду побед. Идеальный старт! Тем не менее, "Реал", "Атлетико" и "Барса" не отстают.

У каталонцев худшая оборона (16 пропущенных), но самая эффективная атака (31 гол) в этой четверке. Роль Цыганкова и, особенно, Довбика в этом велика. Артем создает физическое присутствие в штрафной, дает атакам глубину. Цыганков, в свою очередь, умно перемещается и пасует.

11 - @LaLigaEN teams that won at least 11 of their first 13 games in a single season in the competition:



7 times - Real Madrid

6 times - Barcelona

Twice - Atlético de Madrid

Once - GIRONA



Historical. ???????? pic.twitter.com/zBKfllu5Hu — OptaJose (@OptaJose) November 11, 2023

Конечно, они вместе с партнерами хотят продолжить эту сказку. Мичел еще после победы над "Райо" (2:1) в прошлом туре объявил, что "Жирона" может переписать историю". Несложно догадаться, что он имел ввиду. Другое дело, что для этого надо улучшать защиту. 4 сухих матча из 13 - это мало. Ну, и свежая травма Савио тоже вызов. Вот кем его менять?

Новости "Атлетика"

Касательно басков, то их сила нынче впереди. Команда уже забила 25 мячей - это почти на уровне "Барсы" (27) и "Реала" (28).

Братья Уильямс делают ветер, но также надо отмечать стремительный прогресс атакующего хавбека Ойана Сансета, и голевое чутье Горки Гурусеты. Удивительное дело - парень до 24 лет слонялся трясиной, после чего оказалось, что он достаточно хорош для элиты.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

У "Атлетика" приличная выездная статистика - 3 победы в 6 матчах. При этом есть нюанс - команда Эрнесто Вальверде проиграла всем серьезным оппонентам в этом сезоне. 0:2 с "Реалом", 0:3 с "Сосьедадом", 0:1 с "Барселоной". Если "Жирона" сыграет, как в первых 13 турах - то есть, выступит в роли гранда, мы бы на басков не ставили.

"Жирона" - "Атлетик": статистика личных встре

В прошлом сезоне "Жирона" дважды обыгрывала басков в очень сложных, близких матчах - 2:1 дома и 3:2 на выезде.

При этом в первую каденцию каталонцев в элите в 2017-19 годах им удалось всего раз огорчить "Атлетик" и еще трижды "Жирона" проиграла - в том числе, и на своем поле в марте 2019-го (1:2).

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Атлетика"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Главная новость у "Жироны" - это мышечное растяжение у Савио. Тренерский штаб еще держит интригу, но инсайдеры говорят, что он выбыл на 2-3 недели.

У "Атлетика", в свою очередь, отмечаем травму центрбека Йерая Альвареса и выздоровление ветерана Андера Эрреры.

"Жирона": Гассанига - Арнау, Эрик Гарсия, Блинд - Цыганков, Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес - Эррера, Порту - Довбик

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ - Весга, де Галларета - Уильямс, Сансет, Нико Уильямс - Гурусета

"Жирона" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

В матче двух команд, которые входят в ТОП-5 лиги по забитым голам, поставим на "Обе забьют". БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,55 и выше.