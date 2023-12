Жирона - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.12.2023

Противостояние "Жироны" и "Валенсии" - напоминание всем, как быстро меняется футбол. Еще вчера "Лос Чес" были в ТОП-4, а "Жирона" боролась за выживание; сегодня же все наоборот.

Ну, и не забываем про Виктора Цыганкова, Артема Довбика и Романа Яремчука - нас ждет без преувеличения самый "украинский" матч в Ла Лиге.

"Жирона" выиграла 11 матчей Ла Лиги из 14, но в прошлом туре не справилась с "Атлетиком" (1:1). Цыганков открыл счет, но братья Уильямс создавали слишком много остроты, и один из моментов Иньяки реализовал.

Станет ли эта осечка началом падения результатов "Жироны"? Или же сказка продолжится? Матч с "Валенсией" будут смотреть и в Мадриде, и в Барселоне, и давление на "Жирону" гарантировано.

34% - Players of top five European leagues with the highest percentage of his touches in the opponent box this season (500+ minutes played):



34% - Artem Dovbyk ????????

30% - Erling Haaland ????????

26% - Victor Osimhen ????????

25% - Ollie Watkins ????????????????????????????

24% - Ante Budimir ????????



Habitat. ???? pic.twitter.com/nFIhLFuluc