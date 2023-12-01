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Жирона - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.12.2023
Цыганков и Довбик против Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Противостояние "Жироны" и "Валенсии" - напоминание всем, как быстро меняется футбол. Еще вчера "Лос Чес" были в ТОП-4, а "Жирона" боролась за выживание; сегодня же все наоборот.
Ну, и не забываем про Виктора Цыганкова, Артема Довбика и Романа Яремчука - нас ждет без преувеличения самый "украинский" матч в Ла Лиге.
Дивіться матч Прімери Жирона - Валенсія
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Примера. 15-й тур
2 декабря. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 15:00 "Валенсия"
Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
"Жирона" выиграла 11 матчей Ла Лиги из 14, но в прошлом туре не справилась с "Атлетиком" (1:1). Цыганков открыл счет, но братья Уильямс создавали слишком много остроты, и один из моментов Иньяки реализовал.
Станет ли эта осечка началом падения результатов "Жироны"? Или же сказка продолжится? Матч с "Валенсией" будут смотреть и в Мадриде, и в Барселоне, и давление на "Жирону" гарантировано.
34% - Players of top five European leagues with the highest percentage of his touches in the opponent box this season (500+ minutes played):— OptaJose (@OptaJose) November 30, 2023
34% - Artem Dovbyk ????????
30% - Erling Haaland ????????
26% - Victor Osimhen ????????
25% - Ollie Watkins ????????????????????????????
24% - Ante Budimir ????????
Habitat. ???? pic.twitter.com/nFIhLFuluc
Готова ли она к нему? Одно ясно - она будет готова лучше, если сыграет Артем Довбик, но пока шансы 50 на 50. Ну, а в остальном ждем от команды Мичела ее привычного футбола - фланговых атак, острых стандартов и проблем в тылу. "Валенсия" с ее контригрой стилистически неудобна для каталонцев, а Дуро по меньшей мере вдвое быстрее Блинда.
Новости "Валенсии"
Пока "Жирона" держится вровень с "Реалом" и думает о высоком, "Валенсия" радуется месту в средине таблицы. Это лучше, чем прошлогодняя 16-я строчка.
Рубен Бараха построил типичного середняка - он отбивается числом, много бегает, контратакует. Результаты, как и полагается, средние - 5 побед, 5 поражений, 4 ничьи. Футбол "Валенсии" максимально прост, но бывает эффективен с грандами. Они побеждали "Севилью" (2:1) и даже "Атлетико" (3:0).
Что настораживает? Идейный кризис, наметившийся в ноябре. Началось с нуднейшей победы над "Алавесом" (1:0), потом 1:5 с "Реалом" и, наконец, последние 0:0 с "Сельтой" вообще без ударов в створ ворот. Если так сыграть с "Жироной", то можно схлопотать 0:5 даже без Довбика.
"Жирона" - "Валенсия": статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды обменялись минимальными домашними победами со счетом 1:0.
Кроме того, "Валенсия" выиграла 3 из 4 матчей у "Жироны" во время первой каденции каталонцев в элите в 2017-19 годах.
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Валенсии"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
По "Жироне" - все взгляды устремлены на Довбика, который уже тренируется, но, по словам Мичела, он "еще не знает, будет ли Артем готов на 100%".
В "Валенсии" проблемы со здоровьем только у Андре Алмейды, но и он сохраняет шансы выйти на поле. Относительно Романа Яремчука - он вчистую проигрывает конкуренцию Дуро и раньше 70-й минуты его на поле не ждем.
"Жирона": Гассанига - Арнау, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Цыганков, Эррера, Алейш Гарсия, Савио - Мартин - Стуани
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Москера, Паулиста, Гайя - Фран Перес, Пепелу, Герра, Амалла - Диего Лопес, Дуро
"Жирона" - "Валенсия": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол
Если бы с "Жироной" сыграла "Валенсия" двухмесячной давности - у нее были бы хорошие шансы на успех, но сейчас "Лос Чес" деградировали.
Наша ставка - на победу каталонцев. БК принимают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.
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