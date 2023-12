Реал Мадрид - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.12.2023

На этой неделе "Реал" выиграл группу в Лиге чемпионов, а "Вильярреал" - в Лиге Европы. В принципе, это главное, что надо знать о клубах - они на разных уровнях.

При этом будет ли Мадриду легко? Нет, это вряд ли. Лидеры "Субмарины" Морено, Парехо, Капу, Моралес, Альбиоль постарели, но еще бегут. С ними надо быть на чеку каждую секунду.

"Реал" в этом сезоне проиграл всего раз - в конце сентября с "Атлетико" (1:3). Также были три ничьи с "Севильей" (1:1), "Райо" (0:0) и неделю назад с "Бетисом" (1:1). Все остальные матчи выиграны.

Важно помнить, то 3 из 4 осечек Мадрида случались в гостях. Дома на "Бернабеу" команда потеряла в суме 2 очка в 10 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Кроме того, отмечаем лучшую в Испании оборону - всего 10 пропущенных в 16 турах при том, что Куртуа и Милитао не играют с лета.

6/6 - Real Madrid have won each of their six @ChampionsLeague group stage matches for the third time, after the 2011/12 and 2014/15 editions, reaching the semi-finals on both occasions.



