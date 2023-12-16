Реал Мадрид - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.12.2023

На этой неделе "Реал" выиграл группу в Лиге чемпионов, а "Вильярреал" - в Лиге Европы. В принципе, это главное, что надо знать о клубах - они на разных уровнях.

При этом будет ли Мадриду легко? Нет, это вряд ли. Лидеры "Субмарины" Морено, Парехо, Капу, Моралес, Альбиоль постарели, но еще бегут. С ними надо быть на чеку каждую секунду.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Вільярреал Смотреть трансляцию

Примера. 17-й тур

17 декабря. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Вильярреал"

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

"Реал" в этом сезоне проиграл всего раз - в конце сентября с "Атлетико" (1:3). Также были три ничьи с "Севильей" (1:1), "Райо" (0:0) и неделю назад с "Бетисом" (1:1). Все остальные матчи выиграны.

Важно помнить, то 3 из 4 осечек Мадрида случались в гостях. Дома на "Бернабеу" команда потеряла в суме 2 очка в 10 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Кроме того, отмечаем лучшую в Испании оборону - всего 10 пропущенных в 16 турах при том, что Куртуа и Милитао не играют с лета.

6/6 - Real Madrid have won each of their six @ChampionsLeague group stage matches for the third time, after the 2011/12 and 2014/15 editions, reaching the semi-finals on both occasions.



Full. pic.twitter.com/dRj07RJ5FH — OptaJose (@OptaJose) December 12, 2023

К матчу с "Вильярреалом" Мадрид подходит в форме. Беллингем много отдает; Родриго - забивает; в Берлине дублем разразился Хоселу. Как они будут играть? От себя, конечно. Что может помешать им выиграть? Только форс-мажор.

Новости "Вильярреала"

Собственно, в надежде на чудо "Желтая субмарина" и едет в Мадрид. Других козырей у нее мало.

Команда, как говорилось, возрастная, и на этой неделе уже провела два изнурительных матча с "Реалом Сосьедад" (0:3) и "Ренном" (3:2). Времени, чтобы восстановиться, критично мало. Также у "Вильярреала" отвратительная статистика в целом по Ла Лиге, но тут надо делать скидку на предыдущих тренеров. Сетьен и Пачета, скорее, разрушали; Марселино же создает.

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С ним у "Вильярреала" есть будущее, но не факт, что в этом сезоне. Отставание от 6-го места уже 13 очков - значит, побеждать надо везде, даже в Мадриде. А как это сделать? Жерар Морено - на него вся надежда. Ну, и немного на высоченного Серлота.

"Реал Мадрид" - "Вильярреал": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Вильярреал" дважды обыграл Мадрид - 2:1 дома и 3:2 на выезде. Конечно, то была другая "Субмарина" - с Чуквезе, Пау Торресом, Джексоном, Ло Сельсо.

Также отметим, что Мадрид не побеждает "Вильярреал" на своем поле с мая 2021-го, когда были зафиксированы волевые 2:1.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Вильярреала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" возвращается в строй Орельен Чуамени, а Винисиус и Камавинга продолжают работать по индивидуальной программе. Кепа или Лунин? Анчелотти пообещал решить в последний момент.

У "Субмарины" из наиболее важных потерь - вингер Пино и центрхав Комесанья.

"Реал Мадрид": Кепа - Васкес, Рюдигер, Алаба, Менди - Вальверде, Кроос, Модрич - Беллингем - Хоселу, Родриго

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль, Габбья, Альти - Капу, Парехо, Баэна - Ахомаш, Серлот, Жерар Морено

"Реал Мадрид" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол

У "Подводников" еще остались атакующие мастера, но уже не столько, чтобы претендовать на очки.

Наша ставка - "1Х и обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,85 и выше.