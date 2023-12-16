Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.12.2023
"Сливочные" против неудобного соперника, переживающего сложные времена
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
На этой неделе "Реал" выиграл группу в Лиге чемпионов, а "Вильярреал" - в Лиге Европы. В принципе, это главное, что надо знать о клубах - они на разных уровнях.
При этом будет ли Мадриду легко? Нет, это вряд ли. Лидеры "Субмарины" Морено, Парехо, Капу, Моралес, Альбиоль постарели, но еще бегут. С ними надо быть на чеку каждую секунду.
- Новости "Реала"
- Новости "Вильярреала"
- "Реал Мадрид" - "Вильярреал": статистика личных встреч
- Последние матчи "Реала"
- Последние матчи "Вильярреала"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Реал Мадрид" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты
- "Реал Мадрид" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Вільярреал
Смотреть трансляцию
Примера. 17-й тур
17 декабря. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Вильярреал"
Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Реала"
"Реал" в этом сезоне проиграл всего раз - в конце сентября с "Атлетико" (1:3). Также были три ничьи с "Севильей" (1:1), "Райо" (0:0) и неделю назад с "Бетисом" (1:1). Все остальные матчи выиграны.
Важно помнить, то 3 из 4 осечек Мадрида случались в гостях. Дома на "Бернабеу" команда потеряла в суме 2 очка в 10 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Кроме того, отмечаем лучшую в Испании оборону - всего 10 пропущенных в 16 турах при том, что Куртуа и Милитао не играют с лета.
6/6 - Real Madrid have won each of their six @ChampionsLeague group stage matches for the third time, after the 2011/12 and 2014/15 editions, reaching the semi-finals on both occasions.— OptaJose (@OptaJose) December 12, 2023
Full. pic.twitter.com/dRj07RJ5FH
К матчу с "Вильярреалом" Мадрид подходит в форме. Беллингем много отдает; Родриго - забивает; в Берлине дублем разразился Хоселу. Как они будут играть? От себя, конечно. Что может помешать им выиграть? Только форс-мажор.
Новости "Вильярреала"
Собственно, в надежде на чудо "Желтая субмарина" и едет в Мадрид. Других козырей у нее мало.
Команда, как говорилось, возрастная, и на этой неделе уже провела два изнурительных матча с "Реалом Сосьедад" (0:3) и "Ренном" (3:2). Времени, чтобы восстановиться, критично мало. Также у "Вильярреала" отвратительная статистика в целом по Ла Лиге, но тут надо делать скидку на предыдущих тренеров. Сетьен и Пачета, скорее, разрушали; Марселино же создает.
С ним у "Вильярреала" есть будущее, но не факт, что в этом сезоне. Отставание от 6-го места уже 13 очков - значит, побеждать надо везде, даже в Мадриде. А как это сделать? Жерар Морено - на него вся надежда. Ну, и немного на высоченного Серлота.
"Реал Мадрид" - "Вильярреал": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Вильярреал" дважды обыграл Мадрид - 2:1 дома и 3:2 на выезде. Конечно, то была другая "Субмарина" - с Чуквезе, Пау Торресом, Джексоном, Ло Сельсо.
Также отметим, что Мадрид не побеждает "Вильярреал" на своем поле с мая 2021-го, когда были зафиксированы волевые 2:1.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Вильярреала"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Реала" возвращается в строй Орельен Чуамени, а Винисиус и Камавинга продолжают работать по индивидуальной программе. Кепа или Лунин? Анчелотти пообещал решить в последний момент.
У "Субмарины" из наиболее важных потерь - вингер Пино и центрхав Комесанья.
"Реал Мадрид": Кепа - Васкес, Рюдигер, Алаба, Менди - Вальверде, Кроос, Модрич - Беллингем - Хоселу, Родриго
"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль, Габбья, Альти - Капу, Парехо, Баэна - Ахомаш, Серлот, Жерар Морено
"Реал Мадрид" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол
У "Подводников" еще остались атакующие мастера, но уже не столько, чтобы претендовать на очки.
Наша ставка - "1Х и обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,85 и выше.
Популярное сейчас
- Хацкевич: До назначения Шовковского результаты у Динамо были отвратительны
- Отстаньте от Хави, или Почему Барселона проводит нормальный сезон для своего уровня
- Триумф сборной по футзалу, признание Миколенко, деньги для украинских клубов за евросезон. Главные новости за 15 декабря
- Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.12.2023
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО