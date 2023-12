Барселона - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2023

"Барселона" после трех подряд неудач сыграет против самой слабой команды испанского чемпионата, и это настоящий подарок календаря. Каталонцам нужна победа, чтобы вернуть уверенность - и "Альмерия" самый подходящий соперник из всех в Ла Лиге.

"Барселона" сейчас на спаде. После 2:4 с "Жироной" команда Хави проиграла еще и "Антверпену" (2:3), а затем не сумела дожать "Валенсию" (1:1).

Осечки получились разными. Если в Бельгии "Барса" просто сыграла плохо, то с "Жироной" был небезнадежна, но соперник оказался еще лучше. Касательно "Валенсии", то здесь результат сделала неэффективность - каталонцы доминировали, но реализовали всего 1 голевой шанс из 5.

8 - #Barcelona ???????? have conceded 8 goals in their last three games in all competitions, just one less than in the previous 12 combined (9). Hole. pic.twitter.com/iiWmPGciiR