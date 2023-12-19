Барселона - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2023

"Барселона" после трех подряд неудач сыграет против самой слабой команды испанского чемпионата, и это настоящий подарок календаря. Каталонцам нужна победа, чтобы вернуть уверенность - и "Альмерия" самый подходящий соперник из всех в Ла Лиге.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Альмерія Смотреть трансляцию

Примера. 18-й тур

20 декабря. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 20:00 "Альмерия"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Барселоны"

"Барселона" сейчас на спаде. После 2:4 с "Жироной" команда Хави проиграла еще и "Антверпену" (2:3), а затем не сумела дожать "Валенсию" (1:1).

Осечки получились разными. Если в Бельгии "Барса" просто сыграла плохо, то с "Жироной" был небезнадежна, но соперник оказался еще лучше. Касательно "Валенсии", то здесь результат сделала неэффективность - каталонцы доминировали, но реализовали всего 1 голевой шанс из 5.

8 - #Barcelona ???????? have conceded 8 goals in their last three games in all competitions, just one less than in the previous 12 combined (9). Hole. pic.twitter.com/iiWmPGciiR — OptaJose (@OptaJose) December 16, 2023

Как будет с "Альмерией"? Вероятно, проще. У южан худшая оборона в Ла Лиге (39 пропущенных в 17 турах), что открывает возможности даже перед мазилой Ферраном. Кроме того, на сей раз "Барса" сыграет дома, а здесь она выиграла все матчи, кроме двух - с лидерами "Реалом" и "Жироной".

Новости "Альмерии"

Если "Барса" растеряла уверенность после трех осечек подряд, то что говорить про "Альмерию", которая не победила ни разу в 17 стартовых турах?

Уже очевидно, что южане вылетят. У них не только дырявая защита, но и полное отсутствие баланса на поле. То все бегут в атаку, то наоборот не могут перейти центр поля. На выходных с "Мальоркой" был второй вариант, и итоговые 0:0 - это чистое везение.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Лидеры "Альмерии" - вингер Рамазани и центрхав Робертоне, но второй пропустит матч из-за перебора карточек. Также отдельного внимания заслуживает ветеран Лео Баптистао, поигравший еще в "Атлетико" у Симеоне. При этом верим ли мы в их командный успех в Барселоне? Конечно, нет.

"Барселона" - "Альмерия": статистика личных встреч

"Альмерия" сенсационно выиграла у "Барсы" в прошлом феврале 1:0.

До этого каталонцы побеждали андалусийцев в 9 матчах кряду. Также отмечаем, что "Альмерия в ХХІ веке проиграла абсолютно все матчи на поле "Барсы".

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Альмерии"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" помимо травмированных тер Штегена, Алонсо, Гави и Иньиго не сыграет Френки де Йонг - у него перебор карточек.

У "Альмерии" вне игры центрфорварды Коне и Суарес; также не сыграет мозг центра поля Робертоне, и под большим вопросом бокс-ту-бокс Мелеро.

"Барселона": Пенья - Канселу, Араухо, Кунде, Бальде - Фермин Лопес, Гюндоган, Педри - Ямаль, Левандовский, Ферран Торрес

"Альмерия": Масимиану - Монтес, Гонсалес, Чуми - Посо, Лопи, Баба, Акиеме - Аррибас, Эмбарба - Баптистао

"Барселона" - "Альмерия": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Альмерия": прогноз от UA-Футбол

Исходя из увиденного в этом сезоне в исполнении "Альмерии", можем смело прогнозировать многочисленные ляпы в ее обороне. Какой бы кризисной не была "Барса", она не может этим не воспользоваться.

Наша ставка - на ТБ 3,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.