Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2023
Чемпион против худшей команды сезона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Барселона" после трех подряд неудач сыграет против самой слабой команды испанского чемпионата, и это настоящий подарок календаря. Каталонцам нужна победа, чтобы вернуть уверенность - и "Альмерия" самый подходящий соперник из всех в Ла Лиге.
Дивіться матч Прімери Барселона - Альмерія
Смотреть трансляцию
Примера. 18-й тур
20 декабря. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 20:00 "Альмерия"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Барселоны"
"Барселона" сейчас на спаде. После 2:4 с "Жироной" команда Хави проиграла еще и "Антверпену" (2:3), а затем не сумела дожать "Валенсию" (1:1).
Осечки получились разными. Если в Бельгии "Барса" просто сыграла плохо, то с "Жироной" был небезнадежна, но соперник оказался еще лучше. Касательно "Валенсии", то здесь результат сделала неэффективность - каталонцы доминировали, но реализовали всего 1 голевой шанс из 5.
8 - #Barcelona ???????? have conceded 8 goals in their last three games in all competitions, just one less than in the previous 12 combined (9). Hole. pic.twitter.com/iiWmPGciiR— OptaJose (@OptaJose) December 16, 2023
Как будет с "Альмерией"? Вероятно, проще. У южан худшая оборона в Ла Лиге (39 пропущенных в 17 турах), что открывает возможности даже перед мазилой Ферраном. Кроме того, на сей раз "Барса" сыграет дома, а здесь она выиграла все матчи, кроме двух - с лидерами "Реалом" и "Жироной".
Новости "Альмерии"
Если "Барса" растеряла уверенность после трех осечек подряд, то что говорить про "Альмерию", которая не победила ни разу в 17 стартовых турах?
Уже очевидно, что южане вылетят. У них не только дырявая защита, но и полное отсутствие баланса на поле. То все бегут в атаку, то наоборот не могут перейти центр поля. На выходных с "Мальоркой" был второй вариант, и итоговые 0:0 - это чистое везение.
Лидеры "Альмерии" - вингер Рамазани и центрхав Робертоне, но второй пропустит матч из-за перебора карточек. Также отдельного внимания заслуживает ветеран Лео Баптистао, поигравший еще в "Атлетико" у Симеоне. При этом верим ли мы в их командный успех в Барселоне? Конечно, нет.
"Барселона" - "Альмерия": статистика личных встреч
"Альмерия" сенсационно выиграла у "Барсы" в прошлом феврале 1:0.
До этого каталонцы побеждали андалусийцев в 9 матчах кряду. Также отмечаем, что "Альмерия в ХХІ веке проиграла абсолютно все матчи на поле "Барсы".
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Альмерии"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Барселоны" помимо травмированных тер Штегена, Алонсо, Гави и Иньиго не сыграет Френки де Йонг - у него перебор карточек.
У "Альмерии" вне игры центрфорварды Коне и Суарес; также не сыграет мозг центра поля Робертоне, и под большим вопросом бокс-ту-бокс Мелеро.
"Барселона": Пенья - Канселу, Араухо, Кунде, Бальде - Фермин Лопес, Гюндоган, Педри - Ямаль, Левандовский, Ферран Торрес
"Альмерия": Масимиану - Монтес, Гонсалес, Чуми - Посо, Лопи, Баба, Акиеме - Аррибас, Эмбарба - Баптистао
"Барселона" - "Альмерия": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Альмерия": прогноз от UA-Футбол
Исходя из увиденного в этом сезоне в исполнении "Альмерии", можем смело прогнозировать многочисленные ляпы в ее обороне. Какой бы кризисной не была "Барса", она не может этим не воспользоваться.
Наша ставка - на ТБ 3,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.
Популярное сейчас
- Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
- Тренер Жироны: Мы знаем, что на Довбика можем отдать пас, а он может принять и создать
- Реал Мадрид - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.12.2023
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
Комментарии 1