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Барселона - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2023

Испания

Чемпион против худшей команды сезона

Барселона - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после трех подряд неудач сыграет против самой слабой команды испанского чемпионата, и это настоящий подарок календаря. Каталонцам нужна победа, чтобы вернуть уверенность - и "Альмерия" самый подходящий соперник из всех в Ла Лиге.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Барселона - Альмерія
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Примера. 18-й тур
20 декабря. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 20:00 "Альмерия"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Барселоны"

"Барселона" сейчас на спаде. После 2:4 с "Жироной" команда Хави проиграла еще и "Антверпену" (2:3), а затем не сумела дожать "Валенсию" (1:1).

Осечки получились разными. Если в Бельгии "Барса" просто сыграла плохо, то с "Жироной" был небезнадежна, но соперник оказался еще лучше. Касательно "Валенсии", то здесь результат сделала неэффективность - каталонцы доминировали, но реализовали всего 1 голевой шанс из 5.

Как будет с "Альмерией"? Вероятно, проще. У южан худшая оборона в Ла Лиге (39 пропущенных в 17 турах), что открывает возможности даже перед мазилой Ферраном. Кроме того, на сей раз "Барса" сыграет дома, а здесь она выиграла все матчи, кроме двух - с лидерами "Реалом" и "Жироной".

Новости "Альмерии"

Если "Барса" растеряла уверенность после трех осечек подряд, то что говорить про "Альмерию", которая не победила ни разу в 17 стартовых турах?

Уже очевидно, что южане вылетят. У них не только дырявая защита, но и полное отсутствие баланса на поле. То все бегут в атаку, то наоборот не могут перейти центр поля. На выходных с "Мальоркой" был второй вариант, и итоговые 0:0 - это чистое везение.

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Лидеры "Альмерии" - вингер Рамазани и центрхав Робертоне, но второй пропустит матч из-за перебора карточек. Также отдельного внимания заслуживает ветеран Лео Баптистао, поигравший еще в "Атлетико" у Симеоне. При этом верим ли мы в их командный успех в Барселоне? Конечно, нет.

"Барселона" - "Альмерия": статистика личных встреч

"Альмерия" сенсационно выиграла у "Барсы" в прошлом феврале 1:0.

До этого каталонцы побеждали андалусийцев в 9 матчах кряду. Также отмечаем, что "Альмерия в ХХІ веке проиграла абсолютно все матчи на поле "Барсы".

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2023 - изображение 4

Последние матчи "Альмерии"

Барселона - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Барселона - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Барселоны" помимо травмированных тер Штегена, Алонсо, Гави и Иньиго не сыграет Френки де Йонг - у него перебор карточек.

У "Альмерии" вне игры центрфорварды Коне и Суарес; также не сыграет мозг центра поля Робертоне, и под большим вопросом бокс-ту-бокс Мелеро.

"Барселона": Пенья - Канселу, Араухо, Кунде, Бальде - Фермин Лопес, Гюндоган, Педри - Ямаль, Левандовский, Ферран Торрес

"Альмерия": Масимиану - Монтес, Гонсалес, Чуми - Посо, Лопи, Баба, Акиеме - Аррибас, Эмбарба - Баптистао

"Барселона" - "Альмерия": ставки и коэффициенты

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1,17
8,50
17,50
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"Барселона" - "Альмерия": прогноз от UA-Футбол

Исходя из увиденного в этом сезоне в исполнении "Альмерии", можем смело прогнозировать многочисленные ляпы в ее обороне. Какой бы кризисной не была "Барса", она не может этим не воспользоваться.

Наша ставка - на ТБ 3,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
19.12.2023 в 23:12
Так Барселона в кризі Особливо Левандовський та Ромеу! Перший не може реалізувати створенні командою гольові моменти (голів набагато менше ніж xG), другий не може призупиняти атаки суперника! Утім своє поле та клас гравців гостей дає Барселоні добрі шанси виграти... А от чи вдасться їх реалізувати... побачимо.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
19.12.2023 в 23:12
Так Барселона в кризі Особливо Левандовський та Ромеу! Перший не може реалізувати створенні командою гольові моменти (голів набагато менше ніж xG), другий не може призупиняти атаки суперника! Утім своє поле та клас гравців гостей дає Барселоні добрі шанси виграти... А от чи вдасться їх реалізувати... побачимо.
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